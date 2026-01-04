Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

२०२५ ठरलं तिसरं सर्वाधिक उष्ण वर्ष! हवामान बदलाचे गंभीर संकेत पुन्हा स्पष्ट, २०२३ अजूनही दुसऱ्या क्रमांकावर

२०२५ मधील दररोजचे सरासरी तापमान पूर्वीच्या सामान्य मर्यादेपेक्षा जास्तच राहिले. २०२५ मध्ये एकही दिवस २ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमानवाढीचा नव्हता. २०२५ मध्ये जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसच्या अत्यंत जवळ पोहोचली.

Updated On: Jan 04, 2026 | 02:16 PM
  • २०२५ तिसरं सर्वाधिक उष्ण वर्ष
  • पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने वाढ!
  • हवामान बदलाचे भयावह संकेत!
३१ डिसेंबरच्या सकाळी उत्तर भारतातील अनेक भागांत ढगाळ हवामान व दाट धुक्याची स्थिती होती. त्यामुळे २०२५ चा शेवट तुलनेने थंड झाला . मात्र, जागतिक सरासरी तापमानाच्या दृष्टीने पाहता डिसेंबरमधील ही थंडावलेली परिस्थिती अपवादात्मक ठरली. उपलब्ध जागतिक तापमान डेटासेटपैकी निम्म्याहून अधिक डेटानुसार २०२५ हे तिसरे सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे, तर २०२३ हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक उष्ण वर्ष म्हणून कायम आहे.

डिसेंबर २०२५ आणि डिसेंबर २०२३ मधील तापमानातील फरक अत्यल्प राहण्याचा अंदाज आहे. सर्वच परिस्थितींमध्ये पूर्व-औद्योगिक काळाच्या तुलनेत २०२५ मध्ये जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसच्या अत्यंत जवळ राहण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास मोठ्या प्रमाणावर हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

सलग तिसऱ्या वर्षी १ अंशांपेक्षा कमी तापमानवाढीचा एकही दिवस नाही

क्रम काहीही असो, २०२५ मधील दररोजचे सरासरी तापमान पूर्वीच्या सामान्य मर्यादेपेक्षा जास्तच राहिले, ईआरए५ या डेटानुसार २०२५ हे सलग तिसरे वर्ष ठरले, ज्यात कोणत्याही दिवशी तापमानवाढ १ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले नाही. हा कल २०२२ पासून सुरू आहे. २०२३ आणि २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान असलेले दिवस कमी होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

२०२५ मध्ये एकही दिवस २ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमानवाढीचा नव्हता, तर २०२३ आणि २०२४ मध्ये अनुक्रमे २ व ३ असे दिवस नोंदले गेले होते. तथापि, २०२३ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये कमी तापमानाच्या पातळीवर दिवसांची बंचिंग कमी झाली. फक्त ३४ दिवसांत १ ते १.२५ अंश सेल्सिअस तापमानवाढ नोंदवली गेली, तर २०२३ मध्ये असे ६९ दिवस होते. वर्षाच्या अखेरीस आलेल्या सौम्य चक्रीवादळाच्या परिस्थितीचा यावर परिणाम झाल्याचे मानले जाते.

ईआरए५ नुसार २०२५ मध्ये सरासरी तापमानवाढ १.४७ अंश

आगतिक हवामान संघटना (डब्ल्यूएमओ) सहा प्रमुख जागतिक तापमान डेटासेटचा मागोवा घेत असते. यामध्ये युरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट (ईसीएमडब्ल्यूएफ) अंतर्गत कोपरनिकस क्लायमेट चेंज सर्व्हिस (सी३एस) कडून प्रसिद्ध होणारे ईआरए५ डेटासेट हे एकमेव असे डेटासेट आहे, जे दररोज अद्ययावत केले जाते. तथापि, यामध्ये सुमारे दोन दिवसांचा विलंब असतो. ३० डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध ईआरए५ डेटानुसार २०२५ मध्ये जागतिक सरासरी तापमानवाढ १.४७ अंश सेल्सिअस इतकी राहील.

त्यामुळे २०२५ है तिसरे सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरते, मात्र २०२३ मधील १.४८ अंश सेल्सिअस या विक्रमी पातळीपेक्षा केवळ किंचित कमी आहे. यामुळे २०२५ हे सलग तिसरे वर्ष ठरते, ज्यामध्ये जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसच्या अत्यंत जवळ पोहोचली आहे. प्रत्यक्षात ही मर्यादा २०२४ मध्येच ओलांडली गेली होती, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Published On: Jan 04, 2026 | 02:16 PM

