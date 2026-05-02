Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Everest 2026 : एव्हरेस्टवर महासत्तांची नवी शर्यत; अमेरिकन ड्रोनची उड्डाण चाचणी नेपाळने रोखली, चीनला मात्र खुली सूट

US Drone Test Nepal : अमेरिकन ड्रोनची समुद्रसपाटीवर १५.८८ किलो भार वाहून नेण्याची क्षमता आहे, परंतु जास्त उंचीवरील खडतर परिस्थितीत त्याची खरी क्षमता अजूनही अज्ञात आहे. याबाबत जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

Updated On: May 02, 2026 | 01:47 PM
nepal halts us drone test everest base camp 2026

Everest 2026 : एव्हरेस्टवर महासत्तांची नवी शर्यत; अमेरिकन ड्रोनची उड्डाण चाचणी नेपाळने रोखली, चीनला मात्र खुली सूट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकन ड्रोन चाचणीवर बंदी
  • ट्रम्प यांच्या दूत आणि भू-राजकीय चिंता
  • चीनची आधीच झाली होती चाचणी

US drone test Nepal Everest 2026 : जगातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टवर (Mount Everest) मानवी प्रयत्नांच्या मर्यादा ओलांडून आता तंत्रज्ञानाची एक नवीन आणि थरारक स्पर्धा सुरू झाली आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ शेरपांच्या खांद्यावर आणि गिर्यारोहकांच्या जिवावर अवलंबून असलेल्या या शिखरावर आता ड्रोन्सचे युग हळूहळू अवतरत आहे. चीनने सर्वात आधी या क्षेत्रात आपले वर्चस्व सिद्ध करत एव्हरेस्टवर अवजड मालवाहू ड्रोनचे यशस्वी परीक्षण केले होते. त्यानंतर आता अमेरिकेने देखील या शर्यतीत उडी घेतली आहे, मात्र त्यांच्या या प्रयत्नांना नेपाळच्या भूमिकेमुळे मोठा ब्रेक लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत सर्जिओ गोर यांच्या उपस्थितीत एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर एका नवीन मालवाहू ड्रोनचे अनावरण करण्यात आले, परंतु नेपाळ सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव या ड्रोनच्या उड्डाण चाचणीला त्वरित बंदी घातली.

एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवरील थरार आणि नेपाळची भूमिका

ही घटना शुक्रवारी घडली, जेव्हा अमेरिकेची प्रसिद्ध कंपनी ‘फ्रीफ्लाय सिस्टीम्स’ (Freefly Systems) द्वारे निर्मित ‘अल्टा एक्स जेन २’ (Ultra X Gen 2) या औद्योगिक ड्रोनचे प्रदर्शन एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर आयोजित करण्यात आले होते. ५,३६४ मीटरच्या उंचीवर असलेल्या या बेस कॅम्पवर हे ड्रोन सादर केले गेले, पण त्यानंतर नेपाळी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या चाचणीसाठी अमेरिकन संघाकडे नेपाळ सरकारची पूर्वपरवानगी नव्हती. नेपाळातील सर्वात मोठी गिर्यारोहण संस्था ‘सेव्हन समिट ट्रेक्स’चे अध्यक्ष मिंगमा शेर्पा यांनी सांगितले की, परवानगी नसल्यामुळे केवळ ड्रोनचे प्रदर्शन (Showcase) करण्यात आले आणि पूर्ण क्षमतेने उड्डाण चाचणी घेता आली नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रयोग सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran War : ‘आता युरोपची सुरक्षा त्यांच्याच हाती!’ ट्रम्प यांची जर्मनीतून 5000 सैनिक मागे घेण्याची घोषणा; EU आणि NATOमध्ये मतभेद

चिनी ड्रोनचा दबदबा आणि चीनला मिळालेली परवानगी

एव्हरेस्टवर ड्रोनचा वापर करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात चिनी कंपनी DJI ने एव्हरेस्टवर जगातील पहिली यशस्वी ड्रोन डिलिव्हरी चाचणी घेतली होती. त्या चाचणीदरम्यान, DJI च्या ड्रोनने धोकादायक खुंबू आइसफॉलच्या वर, ६,१३० मीटर उंचीवर असलेल्या कॅम्प १ पर्यंत १५ किलोपर्यंतचा माल सहज पोहोचवला होता. त्यावेळी तापमान उणे २५ अंश सेल्सिअस आणि वाऱ्याचा वेग ताशी ४५ किलोमीटर इतका असतानाही ड्रोनने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. चीनला मिळालेल्या या परवानगीमुळे आणि अमेरिकेला मिळालेल्या नकारामुळे हिमालयीन प्रदेशात एक नवीन भू-राजकीय तणाव किंवा स्पर्धा निर्माण झाल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

नेपाळच्या चिंतेमागील भू-राजकीय कारणे

नेपाळ सरकारला या अमेरिकी ड्रोनच्या चाचणीबद्दल काही गंभीर चिंता वाटत होत्या. एव्हरेस्टचे स्थान हे जागतिक भू-राजकारणात अत्यंत संवेदनशील आहे, कारण हे शिखर थेट नेपाळ आणि चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशाच्या सीमेवर स्थित आहे. अशा संवेदनशील भागात परदेशी ड्रोन उडवल्यास त्याद्वारे भू-नकाशा (Mapping) तयार करणे किंवा गुप्त माहिती गोळा करणे शक्य होऊ शकते, अशी भीती नेपाळच्या काही सरकारी विभागांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. संस्कृती, पर्यटन आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाला पाठवलेल्या शिफारसींमध्ये या तांत्रिक वैशिष्ट्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच एव्हरेस्टवर व्यावसायिक उड्डाणांना परवानगी देण्यापूर्वी नेपाळ सरकार अत्यंत सावध भूमिका घेताना दिसत आहे.

credit – social media and Twitter

अमेरिकन ड्रोनची क्षमता आणि भावी काळातील महत्त्व

जरी सध्या उड्डाण चाचणी रोखली गेली असली, तरी या अमेरिकी ड्रोनची क्षमता अत्यंत प्रभावी मानली जाते. समुद्रसपाटीवर हे ड्रोन १५.८८ किलो वजन वाहून नेऊ शकते, परंतु अतिउंचीवरील कमी हवेच्या दाबात आणि अत्यंत थंड वातावरणात त्याची क्षमता कशी असेल, हे अजूनही अज्ञात आहे. गिर्यारोहण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जर हे ड्रोन यशस्वी झाले, तर ते एव्हरेस्टवरील कचरा आणि मालवाहू साहित्याची ने-आण करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. शेरपांना धोकादायक खुंबू आइसफॉल पार करण्यासाठी लागणारे ७ ते ९ तास या ड्रोन्समुळे काही मिनिटांत पूर्ण होऊ शकतात. अशा प्रकारे, मानवी जीवनाची हानी टळू शकते आणि कचऱ्याची समस्या देखील सुटू शकते.

ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण आणि सर्जिओ गोर यांची उपस्थिती

या चाचणीच्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दक्षिण आणि मध्य आशियाई घडामोडींचे विशेष दूत सर्जिओ गोर यांची उपस्थिती केवळ तांत्रिक प्रदर्शनापुरती मर्यादित नव्हती. गोर यांनी नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी व्यापार, गुंतवणूक आणि एमसीसी (MCC) प्रकल्पांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे. त्यामुळे या ड्रोन चाचणीला केवळ एक तांत्रिक चाचणी न मानता, त्यामागे अमेरिकेचे हिमालयीन प्रदेशातील धोरणात्मक हितसंबंध जोडले गेल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु, चीनच्या तुलनेत अमेरिकेला मिळालेली ही रोखठोक वागणूक आशियाई राजकारणात नवीन वळण देणारी ठरू शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Updates : ‘UAEला मातीत गाडू’, इराणच्या रडारवर आता अबू धाबी; अरब राष्ट्रांमध्ये फूट पाडण्याचे भयावह इराणी षडयंत्र

नेपाळची कायदेशीर चौकट आणि भविष्यातील निर्णय

सध्या नेपाळमध्ये मानवेतर घटकांना, म्हणजेच रोबोट्स किंवा ड्रोन्सना थेट शिखर सर करण्याची किंवा उड्डाण करण्याची कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट (Legal Framework) उपलब्ध नाही. पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकारच्या उपकरणांचे शुल्क, उद्देश आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. एव्हरेस्ट हे जगाचे सर्वोच्च शिखर असल्याने त्याचे जतन करणे आणि भौगोलिक संरक्षणाचे रक्षण करणे ही नेपाळची मुख्य जबाबदारी आहे. एव्हरेस्ट आता केवळ गिर्यारोहकांसाठीच नाही, तर जागतिक महासत्तांसाठी तंत्रज्ञानाची परीक्षा घेणारी एक सर्वोच्च प्रयोगशाळा बनली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नेपाळने एव्हरेस्टवर अमेरिकन ड्रोनची चाचणी का रोखली?

    Ans: नेपाळ सरकारने आवश्यक परवानग्या नसणे आणि संवेदनशील भू-राजकीय चिंतेमुळे ही चाचणी रोखली.

  • Que: या चाचणीच्या वेळी अमेरिकेकडून कोण उपस्थित होते?

    Ans: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत सर्जिओ गोर उपस्थित होते.

  • Que: चीनने एव्हरेस्टवर कधी ड्रोनची चाचणी घेतली होती?

    Ans: गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात चिनी कंपनी DJI ने एव्हरेस्टवर यशस्वी ड्रोन डिलिव्हरी चाचणी घेतली होती.

Web Title: Nepal halts us drone test everest base camp 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi: वादळ येत आहे, पण भारत सज्ज! मोदींनी UAEमध्ये गाडलं ‘ऊर्जा संकटाचं’ भूत, भारत होईल चिंतामुक्त; पाहा नेमकं काय घडलं?
1

PM Modi: वादळ येत आहे, पण भारत सज्ज! मोदींनी UAEमध्ये गाडलं ‘ऊर्जा संकटाचं’ भूत, भारत होईल चिंतामुक्त; पाहा नेमकं काय घडलं?

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?
2

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद
3

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम
4

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ashok Kharat Case : अशोक खरातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; खरातचे आणखी 6 महिलांसोबत…

Ashok Kharat Case : अशोक खरातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; खरातचे आणखी 6 महिलांसोबत…

May 14, 2026 | 09:23 AM
10 हजारांच्या बजेटमध्ये घेऊ शकता रॉयल सफर! फिरून या असे देश जिथे भारतीय रुपयाला आहे बक्कळ किंमत…

10 हजारांच्या बजेटमध्ये घेऊ शकता रॉयल सफर! फिरून या असे देश जिथे भारतीय रुपयाला आहे बक्कळ किंमत…

May 14, 2026 | 09:15 AM
NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे आता लातूरमध्ये? सराव परीक्षेतील ४२ प्रश्न जसेच्या तसे कसे आले?

NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे आता लातूरमध्ये? सराव परीक्षेतील ४२ प्रश्न जसेच्या तसे कसे आले?

May 14, 2026 | 09:07 AM
Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम

May 14, 2026 | 09:00 AM
Sindhudurg News: अंघोळीचा आनंद ठरला जीवघेणा! करुळ धरणात तीन शाळकरी मुलींचा बुडून मृत्यू

Sindhudurg News: अंघोळीचा आनंद ठरला जीवघेणा! करुळ धरणात तीन शाळकरी मुलींचा बुडून मृत्यू

May 14, 2026 | 08:50 AM
‘स्वराज्यरक्षक’ छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या १४ मे चा इतिहास

‘स्वराज्यरक्षक’ छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या १४ मे चा इतिहास

May 14, 2026 | 08:46 AM
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 14, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM