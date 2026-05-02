Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • India Bangladesh Visa Service Restored Yunus Past Over 2026 News

Visa Update: मैत्रीचं नवं पर्व! दीड वर्षांच्या तणावानंतर भारत-बांगलादेश Visa सेवा पूर्ववत; युनूसच्या दुर्दैवी भूतकाळाला पूर्णविराम

India-Bangladesh Visa : मुहम्मद युनूस यांचा दुर्दैवी भूतकाळ आता मागे पडला आहे, भारत आणि बांगलादेश त्यांचा व्हिसा पुनर्संचयित करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. याबाबत वाचा सविस्तर अपडेट.

Updated On: May 02, 2026 | 12:21 PM
india bangladesh visa service restored yunus past over 2026 news

India-Bangladesh Visa: मुहम्मद युनूस यांचा दुर्दैवी भूतकाळ आता मागे पडला आहे; भारत आणि बांगलादेश त्यांचा व्हिसा पुनर्संचयित करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू
  • बांगलादेशचा पुढाकार
  • राजकीय संबंधांत सुधारणा

India Bangladesh Visa Restoration 2026 : दक्षिण आशियातील भू-राजकीय घडामोडींमध्ये एक अत्यंत सकारात्मक आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारत आणि बांगलादेश (Bangladesh) या दोन शेजारील राष्ट्रांमधील संबंधांवर साचलेली धूळ आता झटकली जात आहे. विशेषतः मुहम्मद युनूस यांच्या दीड वर्षांच्या अंतरिम सरकारच्या काळात दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये जो कडवटपणा आला होता, तो आता इतिहास जमा होत आहे. या मैत्रीच्या दिशेने टाकलेले पहिले मोठे पाऊल म्हणजे दोन्ही देशांदरम्यान व्हिसा सेवा पुन्हा पूर्णपणे सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय.

युनूस यांच्या कार्यकाळातील ‘अंधारमय’ दीड वर्ष

ऑगस्ट २०२४ मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार सत्तेवर आले होते. या दीड वर्षांच्या काळात भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध ऐतिहासिक स्तरावर खालावले होते. शत्रुत्वपूर्ण वृत्ती आणि अविश्वासाचे वातावरण यामुळे दोन्ही देशांमधील व्हिसा सेवा विस्कळीत झाली होती, ज्याचा फटका हजारो विद्यार्थी, पर्यटक आणि व्यापारियांना बसला होता. मात्र, आता बीएनपी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आणि तारिक रहमान यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे दिल्ली आणि ढाका यांनी मैत्रीचा हात पुढे केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Updates : ‘UAEला मातीत गाडू’, इराणच्या रडारवर आता अबू धाबी; अरब राष्ट्रांमध्ये फूट पाडण्याचे भयावह इराणी षडयंत्र

व्हिसा सेवांची सद्यस्थिती काय?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या अहवालानुसार, बांगलादेशने सर्व प्रवर्गातील भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा पूर्णपणे सुरू केली आहे. नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालय, तसेच कोलकाता, आगरतळा, मुंबई आणि चेन्नई येथील वाणिज्य दूतावासे आता युद्धपातळीवर काम करत आहेत. दुसरीकडे, भारतानेही येत्या काही आठवड्यांत हळूहळू आपली व्हिसा प्रक्रिया पूर्णपणे पूर्ववत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या महिन्यात बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी जेव्हा भारताला भेट दिली, तेव्हा व्हिसा सेवा सामान्य करणे हा त्यांच्या अजेंड्यावरील मुख्य मुद्दा होता.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Explosion: इराणमध्ये बॉम्बस्फोटात 14 आयआरजीसी जवान शहीद, 2 जखमी; ट्रम्प म्हणाले, ‘इराणच्या नेतृत्वात मोठी फूट’

राजनैतिक यश आणि भविष्यातील वाटचाल

भारत आणि बांगलादेशमधील हे संबंध सामान्य होण्यामागे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांची ढाका भेट महत्त्वपूर्ण ठरली. तारिक रहमान यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहून भारताने मैत्रीचे संकेत दिले होते. याला प्रतिसाद म्हणून तारिक रहमान यांनी भारताविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परत बोलावून विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले. बांगलादेशचे उच्चायुक्त रियाझ हमीदुल्ला यांनीही या बदलाचे स्वागत केले असून फेब्रुवारीपासून व्हिसा प्रक्रियेत वेगाने सुधारणा होत असल्याचे मान्य केले आहे.

दोन्ही देशांमधील या सुधारलेल्या संबंधांमुळे केवळ पर्यटनालाच चालना मिळणार नाही, तर आरोग्य सेवा, व्यापार आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण पुन्हा एकदा रुळावर येईल. दीड वर्षांचा तो संघर्षमय काळ मागे टाकून भारत आणि बांगलादेश आता विकासाच्या एका नव्या वाटेवर चालण्यास सज्ज झाले आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशने भारतीयांसाठी कोणती व्हिसा सेवा सुरू केली आहे?

    Ans: बांगलादेशने पर्यटन, व्यापार आणि वैद्यकीय उपचारांसह सर्व प्रवर्गातील भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा पूर्णपणे सुरू केली आहे.

  • Que: भारताकडून बांगलादेश व्हिसा सेवा कधी पूर्णपणे सुरू होईल?

    Ans: भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही आठवड्यांत टप्प्याटप्प्याने ही सेवा पूर्णपणे पूर्ववत केली जाईल.

  • Que: व्हिसा सेवा खंडित होण्याचे मुख्य कारण काय होते?

    Ans: ऑगस्ट २०२४ नंतर सत्तेवर आलेल्या मुहम्मद युनूस यांच्या सरकारची भारताविरोधातील भूमिका आणि अस्थिरतेमुळे ही सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती.

Web Title: India bangladesh visa service restored yunus past over 2026 news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 12:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश
1

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..
2

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Bangladesh Threat : ‘तर हिंदूना सोडणार नाही’ ; West Bengal मध्ये सत्ताबदलानंतर बांगलादेशी कट्टरपंथी आक्रमक; भारतविरोधी गरळ ओकली
3

Bangladesh Threat : ‘तर हिंदूना सोडणार नाही’ ; West Bengal मध्ये सत्ताबदलानंतर बांगलादेशी कट्टरपंथी आक्रमक; भारतविरोधी गरळ ओकली

Hantavirus Outbreak : अटलांटिक महासागरात ‘हंताव्हायरस’चा थरार! २ भारतीय प्रवासी विळख्यात, आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू
4

Hantavirus Outbreak : अटलांटिक महासागरात ‘हंताव्हायरस’चा थरार! २ भारतीय प्रवासी विळख्यात, आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“गडकरी मुख्यमंत्री असते तर…” प्रणिती शिंदे यांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात चर्चा

“गडकरी मुख्यमंत्री असते तर…” प्रणिती शिंदे यांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात चर्चा

May 15, 2026 | 02:31 PM
कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral

May 15, 2026 | 02:30 PM
Highway Safety : उन्हाळ्यात हायवेवर गाडी चालवताय? NHAI चा ‘हा’ सल्ला पाळा, नाहीतर प्रवास पडू शकतो महागात

Highway Safety : उन्हाळ्यात हायवेवर गाडी चालवताय? NHAI चा ‘हा’ सल्ला पाळा, नाहीतर प्रवास पडू शकतो महागात

May 15, 2026 | 02:30 PM
Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा

May 15, 2026 | 02:25 PM
भाऊ नागमणी घेऊनच मानणार! मित्राच्या वरातीत पठ्ठ्याचा खतरनाक नागिन डान्स ; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरेना

भाऊ नागमणी घेऊनच मानणार! मित्राच्या वरातीत पठ्ठ्याचा खतरनाक नागिन डान्स ; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरेना

May 15, 2026 | 02:25 PM
Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

May 15, 2026 | 02:19 PM
Fuel Price Hike : जगभरात इंधन महागाईचा भडका! UAE मध्ये 52% तर अमेरिकेत 44% वाढ; तर भारतातील इंधन दरवाढ किती?

Fuel Price Hike : जगभरात इंधन महागाईचा भडका! UAE मध्ये 52% तर अमेरिकेत 44% वाढ; तर भारतातील इंधन दरवाढ किती?

May 15, 2026 | 02:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM