Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

रक्तदान शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद! ४५५ दात्यांचा सहभाग संत निरंकारी मिशनतर्फे सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन

संत निरंकारी मिशन तर्फे आयोजित रक्तदान शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मानव एकता दिनानिमित्त पार पडलेल्या शिबिरात ४५५ जणांनी रक्तदान केले, त्यात ४२० पुरुष व ३५ महिलांचा समावेश होता.

Updated On: Apr 26, 2026 | 07:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

सामाजिक बांधिलकी जपत संत निरंकारी मिशन तर्फे आयोजित रक्तदान शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मानव एकता दिनानिमित्त सिंधी कॉलनीतील सत्संग भवन येथे पार पडलेल्या या शिबिरात तब्बल ४५५ रक्तदात्यांनी सहभाग नोंदवून मानवतेच्या कार्यात मोलाचा हातभार लावला. विशेष म्हणजे या शिबिरात ४२० पुरुष आणि ३५ महिलांनी रक्तदान केले.

जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त पुस्तक प्रदर्शन! उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना विविध लेखकांच्या पुस्तकांशी झाली ओळख

या उपक्रमाचे उद्घाटन माजी विभागीय प्रमुख कन्हैयालाल डेबरा, जिल्हा संयोजक डी. जी. दळवी, क्षेत्रीय सेवादल प्रमुख विजय बोडखे आणि अमोल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच शासकीय रुग्णालयाच्या विभागीय रक्तसंकलन केंद्राचे डॉ. भारतकुमार सोनवणे यांचीही उपस्थिती लाभली. या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत शिबिराला औपचारिक सुरुवात झाली.

या प्रसंगी बोलताना कन्हैयालाल डेबरा यांनी सांगितले की, संत निरंकारी मिशनकडून समाजोपयोगी विविध उपक्रम सातत्याने राबवले जातात. त्यामध्ये रक्तदान शिबिराचा विशेष समावेश असून वर्षातून किमान दोन वेळा अशा शिबिरांचे आयोजन केले जाते. “रक्तदान हेच सर्वश्रेष्ठ दान असून मानवतेच्या यज्ञात प्रत्येकाने आपला वाटा उचलावा,” असे आवाहन त्यांनी केले.

सकाळपासून सुरू झालेल्या या शिबिरात अवघ्या आठ तासांत ४५५ जणांनी रक्तदान केले. मात्र काही वैद्यकीय कारणांमुळे २६ पुरुष आणि ५४ महिलांना रक्तदान करता आले नाही. तरीही मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग घेतल्यामुळे शिबिर यशस्वी ठरले. रक्तदात्यांच्या सोयीसाठी नाश्ता आणि ज्यूसची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती.

Sangali News : शिष्यवृत्ती परिक्षेसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज; चौथीसाठी 141 तर सातवीसाठी 104केंद्रे

या शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी सुमारे २०० सेवादल सदस्यांनी परिश्रम घेतले. निरंकारी मंडळात एकूण २५० महिला-पुरुष सेवादल सदस्य कार्यरत असून त्यांनी शिस्तबद्ध आणि समन्वयाने संपूर्ण कार्यक्रम पार पाडला. शिबिरादरम्यान आरोग्य नियमांचे पालन करत रक्तसंकलन प्रक्रिया सुरक्षितरीत्या पार पडली.

या उपक्रमातून समाजात रक्तदानाबाबत जागरूकता वाढवण्यास मोठी मदत झाली असून, नागरिकांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे संत निरंकारी मिशनच्या सामाजिक कार्याला आणखी बळ मिळाले आहे. भविष्यातही अशा उपक्रमांद्वारे समाजसेवेचा ध्यास कायम ठेवणार असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Overwhelming response to blood donation camp 455 donors participate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 07:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी
1

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
2

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
3

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
4

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM