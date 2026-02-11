केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या १० पानांच्या आदेशानुसार, जर राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान एकाच वेळी गायले गेले तर प्रथम वंदे मातरम वाजवले जाईल. या काळात लोकांनी ‘सावधान’ स्थितीत उभे राहावे लागेल. मंत्रालयाच्या नोटमध्ये कोणकोणत्या ठिकाणी आणि कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम् आणि राष्ट्रगीत वाजवले जाईल आणि त्याठिकाणी शांततेत उभे राहावे लागेल, यासंबंधीची यादीदेखील जारी करण्यात आली आहे. जर एखाद्या वृत्तचित्र किंवा माहितीपटाच्या काही भागादरम्यान राष्ट्रगीत वाजवले गेले तर उभे राहणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रगीताची प्रतिष्ठा वाढवण्याऐवजी यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. असेही नमुद करण्यात आले आहे. (Central Government)
रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! तिकीट बुकिंग रखडलं तरी पैसे सुरक्षित; IRCTC ने लाँच केलं खास फीचर
या सरकारी उपक्रमाकडे वंदे मातरम लोकप्रिय करण्यासाठी एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. यापूर्वी, राष्ट्रगीताच्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त संसदेत जोरदार चर्चा झाली आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये राष्ट्रगीतावर आधारित अनेक चित्ररथांचे प्रदर्शन झाले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, आतापर्यंत सार्वजनिक व्यासपीठांवर गायले जाणारे वंदे मातरम अपूर्ण घोषित करण्यात आले आहे. हे संपूर्ण वंदे मातरम आहे, ज्यामध्ये बंकिम चॅटर्जी यांनी मूळतः लिहिलेल्या अतिरिक्त ओळींचा समावेश आहे.
१. राष्ट्रगीत गायले किंवा वाजवले जात असताना प्रेक्षकांनी लक्षपूर्वक उभे राहिले पाहिजे. तथापि, जेव्हा न्यूजरील किंवा माहितीपटात चित्रपटाचा भाग म्हणून राष्ट्रगीत वाजवले जाते तेव्हा प्रेक्षकांनी उभे राहण्याची अपेक्षा केली जात नाही.
२. जेव्हा राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीत दोन्ही गायले जातात किंवा वाजवले जातात तेव्हा राष्ट्रगीत प्रथम गायले जाते किंवा वाजवले जाते.
माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल
१. नागरी सन्मान समारंभात.
२. राष्ट्रपतींचे आगमन आणि औपचारिक राज्य कार्यक्रम आणि इतर सरकारी कार्यक्रमांमधून निघून जाताना.
३. ऑल इंडिया रेडिओ आणि दूरदर्शनवर राष्ट्रपतींचा राष्ट्राला संदेश प्रसारित होण्यापूर्वी आणि नंतर.
४. राज्यपाल/लेफ्टनंट राज्यपालांचे त्यांच्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात औपचारिक राज्य कार्यक्रमांमधून आगमन आणि निघून जाताना.
५. जेव्हा राष्ट्रध्वज परेडमध्ये आणला जातो.
६. भारत सरकारने विशेष आदेश जारी केलेल्या इतर कोणत्याही प्रसंगी राष्ट्रगीत वाजवले जाईल.