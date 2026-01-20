BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळच्या विधानसभेचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत आहे, तर पुद्दुचेरीच्या विधानसभेचा कार्यकाळ जून महिन्यात संपत आहे. नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली, या निवडणुकांच्या माध्यमातून दक्षिण आणि पूर्व भारतात आपले अस्तित्त्व अधिक मजबूत करण्यासाठी भाजपसाठी ही सुवर्णसंधी असणार आहे. त्यातच पश्चिम बंगाल हे भाजपची मोठी परिक्षा असणार आहे.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) ७७ पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या, २०१६ मध्ये फक्त चार जागांवरून ही लक्षणीय वाढ होती. तरीही, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी २९४ सदस्यांच्या सभागृहात २१६ जागा जिंकल्या, ज्यामुळे ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या. २०११ पासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींविरुद्ध भाजप आता पूर्ण बहुमताचा प्रयत्न करेल. (BJP national president)
भारतीय जनता पक्षाने दक्षिण भारतात आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरू केले आहेत, मात्र तमिळनाडू आणि केरळमध्ये अद्याप त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
तमिळनाडूत द्रविड पक्षांच्या (DMK आणि AIADMK) प्रबळ वर्चस्वामुळे भाजपला आपले स्थान निर्माण करण्यात कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. तर केरळ राज्यात डाव्या आघाडीच्या (LDF) आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या (UDF) भक्कम तटबंदीमुळे भाजपच्या प्रगतीत सातत्याने अडथळे आले आहेत. दक्षिणेतील भाजपचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या कर्नाटकातील अलीकडील पराभवानंतर, आता पक्षाची संपूर्ण मदार आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरी या राज्यांवर आहे.