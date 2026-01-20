Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळच्या विधानसभेचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत आहे, तर पुद्दुचेरीच्या विधानसभेचा कार्यकाळ जून महिन्यात संपत आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:16 PM
BJP President Nitin Nabin: नितीन नबीन यांच्यासमोर असणार आव्हानांचा डोंगर; बंगाल- आसाममध्ये लागणार कस

  • भाजपचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्यासमोर मोठी आव्हाने
  • आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये नितीन नबीन यांच्या अनुभवाची कसोटी
  • दक्षिण भारतात भाजपचा विस्तार: आव्हाने आणि संधी
BJP President Nitin Nabin: भारतीय जनता पक्षाला (BJP Politics) नवीन अध्यक्ष मिळाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली आहे. नितीन नबीन यांची भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी (BJP national president) निवड झाली आहे. पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी नितीन नबीन  (BJP Politics)  यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. पण नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हानांच डोंगर असणार आहे. म्हणजेच, या वर्षी होणाऱ्या चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये नितीन नबीन यांच्या अनुभवाची कसोटी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून येत्या एप्रिलमध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे.

BJP New President : भाजप पक्षाला मिळाले सर्वात तरुण अध्यक्ष; नितीन नबीन यांनी स्वीकारला पदभार

आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळच्या विधानसभेचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत आहे, तर पुद्दुचेरीच्या विधानसभेचा कार्यकाळ जून महिन्यात संपत आहे. नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली, या निवडणुकांच्या माध्यमातून दक्षिण आणि पूर्व भारतात आपले अस्तित्त्व अधिक मजबूत करण्यासाठी भाजपसाठी ही सुवर्णसंधी असणार आहे. त्यातच पश्चिम बंगाल हे भाजपची मोठी परिक्षा असणार आहे.

बंगालमधील सर्वात कठीण आव्हान

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) ७७ पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या, २०१६ मध्ये फक्त चार जागांवरून ही लक्षणीय वाढ होती. तरीही, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी २९४ सदस्यांच्या सभागृहात २१६ जागा जिंकल्या, ज्यामुळे ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या. २०११ पासून सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जींविरुद्ध भाजप आता पूर्ण बहुमताचा प्रयत्न करेल. (BJP national president)

दक्षिण भारतात भाजपचा विस्तारातील आव्हाने आणि संधी

भारतीय जनता पक्षाने दक्षिण भारतात आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरू केले आहेत, मात्र तमिळनाडू आणि केरळमध्ये अद्याप त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

BJP election expenditure:”कोटिच्या कोटि उड्डाणे! २०२५ मध्ये भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी केला ‘इतका’ खर्च, आकडा वाचून बसेल धक्का

दक्षिण भारतात भाजपचा विस्तार: आव्हाने आणि संधी

तमिळनाडूत द्रविड पक्षांच्या (DMK आणि AIADMK) प्रबळ वर्चस्वामुळे भाजपला आपले स्थान निर्माण करण्यात कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. तर केरळ राज्यात डाव्या आघाडीच्या (LDF) आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या (UDF) भक्कम तटबंदीमुळे भाजपच्या प्रगतीत सातत्याने अडथळे आले आहेत. दक्षिणेतील भाजपचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या कर्नाटकातील अलीकडील पराभवानंतर, आता पक्षाची संपूर्ण मदार आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरी या राज्यांवर आहे.

 

 

 

 

Published On: Jan 20, 2026 | 02:02 PM

