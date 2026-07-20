Mallikarjun Kharge: ‘विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे, पण हे सरकार…’, राज्यसभेत पेपर लीक प्रकरणावर खर्गे आक्रमक

त्यांनी निधी चोरीचा मुद्दाही उपस्थित केला. यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले. सोमवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच, विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत नीट (NEET) परीक्षा आणि कथित पेपरफुटीबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
हा केवळ एक राजकीय मुद्दा नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित एक गंभीर बाब आहे, असे सांगत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला. खर्गे म्हणाले की, नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि कथित अनियमिततेवर आपले मत व्यक्त करण्याची संधी त्यांना देण्यात आली होती. देशभरातील लाखो विद्यार्थी आपल्या भविष्याबद्दल चिंतित असताना, सरकार हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
#WATCH | Delhi: Rajya Sabha adjourned to meet again at 12 Noon today. Leader of the Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge says, “You have allowed me to present my views regarding this paper leak and the NEET examination scandal. This is a matter concerning students; I am… pic.twitter.com/2bRWp771zI — ANI (@ANI) July 20, 2026
Sonam Wangchuk: लढा थांबणार नाही! सोनम वांगचुक यांचे रुग्णालय प्रशासनाला पत्र; म्हणाले – ‘संसद मार्चमध्ये जायचे आहे, मला…’
विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे आणि परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता सुनिश्चित केली पाहिजे, असे ते म्हणाले. आपल्या भाषणात विरोधी पक्षनेत्यांनी जंतर मंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनाचाही उल्लेख केला. आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी तिथे जमले होते आणि त्यांना कठोर वागणूक देण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. हा मुद्दा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे, असे खर्गे म्हणाले.
खर्गे यांच्या भाषणादरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. दोन्ही बाजूंचे सदस्य आपापल्या जागेवरून उठून घोषणाबाजी करू लागले, ज्यामुळे सभागृहातील वातावरण तापले. हा गदारोळ झपाट्याने वाढल्याने कामकाज सुरळीतपणे चालवणे कठीण झाले. गदारोळ सुरूच राहिल्याने सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले.