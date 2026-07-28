‘राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यांची SIT चौकशी करा’; भाजप खासदाराची मागणी

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना कोंडीत पकडण्यासाठी एक नवीन आघाडी उघडली आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही केली आहे. दुबे यांचा आरोप आहे की, राहुल गांधींनी परदेशात असताना भारत, सरकार आणि संविधानाविरुद्ध वारंवार वक्तव्ये केली आहेत. या आधारावर, त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी केली आहे.
खासदार दुबे यांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यांबाबत कोणतीही पारदर्शकता नाही. २००४ ते २०२६ पर्यंतच्या त्यांच्या सर्व परदेश दौऱ्यांचा तपशील सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. तसेच त्यांनी तिथे काय वक्तव्य केले याचाही कोणताही वृत्तांत नाही. विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेच्या मकर गेटवर आंदोलन करत आहेत आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून उत्तरांची मागणी करत आहेत, अशा वेळी दुबे यांनी ही मागणी केली आहे. यावर उत्तर देताना दुबे म्हणाले की, सरकारवर प्रश्न विचारण्यापूर्वी राहुल गांधींनी स्वतःच्या परदेश दौऱ्यांबद्दल उत्तर द्यावे.
सरकार आणि संविधानाच्या विरोधात मांडली भूमिका
दुबे यांनी असा युक्तिवाद केला की, जेव्हा विरोधी पक्षनेता परदेश दौऱ्यावर जातो, तेव्हा त्याची भूमिका देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासारखीच असते. त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या धोरणांचा आणि लोकशाहीचा जोरदार बचाव केला पाहिजे, परंतु राहुल गांधींनी नेहमीच सरकार आणि संविधानाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.
भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम
ते विरोधी पक्षनेते आहेत आणि त्यांनी पंतप्रधानांसारखी आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी होती, पण त्याऐवजी त्यांनी भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे काम केले आहे. याच कारणामुळे भाजप लवकरच राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेतेपदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहे. दुबे यांनी अशीही मागणी केली की, राहुल गांधींच्या सर्व परदेश दौऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांनी परदेशात काय वक्तव्य केले व कोणत्या उद्देशाने केले, हे स्पष्ट करण्यासाठी सरकारने एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे.
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