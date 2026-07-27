Kangana Ranaut: ‘राहुल गांधींची अवस्था त्या अस्वस्थ मांजरासारखी’; संसदेतील गदारोळावरून कंगना राणौत यांचा विरोधकावर घणाघात

संसदेतील विरोधकांच्या निषेधावर भाष्य करताना कंगना राणौत म्हणाल्या, “विरोधकांनी ठरवले आहे की मुद्दा कितीही महत्त्वाचा असला तरी ते सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाहीत. आज जेव्हा शिक्षण सुधारणांशी संबंधित विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हाही त्यांनी त्याला विरोध केला. देशाने हे पाहिले पाहिजे की शिक्षण सुधारणेसारख्या महत्त्वपूर्ण विधेयकालाही संसदेत विरोध केला गेला आणि ते विधेयक मांडलेच जाऊ नये, असा दावा केला गेला. त्यांचा उद्देश हाच आहे की देशात कोणतेही काम होऊ नये आणि विकास प्रक्रिया खुंटली जावी, कारण जनतेने त्यांना सरकार चालवण्याचा कौल दिलेला नाही. म्हणूनच ते अशा प्रकारचे राजकारण करत आहेत.”
BJP MP Kangana Ranaut criticises the Opposition for deliberately disrupting Parliament and obstructing legislative business. Speaking to reporters on the Parliament premises, Ms Ranaut alleges that the Opposition is unwilling to allow the House to function, regardless of the… pic.twitter.com/vdyxKkfDx5 — All India Radio News (@airnewsalerts) July 27, 2026
त्या पुढे म्हणाल्या, “आमचे पंतप्रधान संपूर्ण जगासाठी एक उत्तम उदाहरण आहेत. ते असे नेते आहेत जे देशातील जनतेशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यासाठी मग तो लहान असो वा मोठा पूर्णपणे समर्पित असतात. तुमच्या लक्षात आले असेलच की, त्यांनी परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय कार्यदलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे, जे ही प्रणाली भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी काम करेल. शिवाय, परीक्षांशी संबंधित सुधारणा विधेयकही त्वरित मांडण्यात आले. यावरून पंतप्रधानांची कटिबद्धता दिसून येते.”
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राहुल गांधींवर निशाणा साधताना कंगना राणौत म्हणाल्या की, ते सध्या ‘संतापाच्या भरात खांबावर नखे ओढणाऱ्या निराश मांजरासारखे’ (निराशेपोटी अस्वस्थ होऊन प्रतिक्रिया देणारे) वागत आहेत. त्या म्हणाल्या, “राहुल गांधींनी युपीए (UPA) सरकारच्या कार्यकाळात शिक्षणाचे बजेट किती होते, हे पाहिले पाहिजे. त्यावेळी शिक्षणासाठी केवळ नाममात्र तरतूद केली जात असे.”
कंगना यांनी एका व्हिडिओवरही प्रतिक्रिया दिली जो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला होता ज्यामध्ये ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) मधील आंदोलक निदर्शनादरम्यान अपशब्द वापरताना दिसत होते. या अभिनेत्रीने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मी एकाच ठिकाणी इतकी नकारात्मकता आणि कुरूपता कधीच पाहिली नाही.” Gen-Z पिढीच्या निदर्शनांशी संबंधित या ‘रील्स’ पाहणे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. ज्या प्रकारे लोक बोलत आहेत आणि जी भाषा वापरत आहेत, ती मला अत्यंत आक्षेपार्ह आणि असभ्य वाटते. प्रत्येक दृश्यात (फ्रेममध्ये) अशा प्रकारची असभ्यता आणि गैरवर्तन पाहणे खरोखरच क्लेशदायक आहे. लोकांना अशी मानसिकता आणि वागणूक कोठून सुचते, हेच मला समजत नाही.”
आपल्या मनाच्या शांततेसाठी आपण सोशल मीडियापासून काही काळ दूर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी लिहिले, “भारत हा नेहमीच आपली विविधता, सौंदर्य, संस्कृती आणि सुसंस्कृतपणा यासाठी ओळखला जातो; मात्र, जेव्हा लोक एकमेकांचा अपमान करतात आणि अशा प्रकारचे वर्तन करतात, तेव्हा ते आपल्या संस्कृतीच्या प्रतिष्ठेच्या अगदी उलट असते. या रील्स पाहून मी खूप अस्वस्थ झाले आहे. स्वतःला शांत करण्यासाठी आणि मानसिकदृष्ट्या बरे वाटण्यासाठी मला आता सोशल मीडियापासून काही काळ दूर राहण्याची गरज आहे.”
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