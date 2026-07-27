सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Kangana Ranaut Slams Rahul Gandhi Over Parliament Protest Announces Social Media Break Marathi News

Kangana Ranaut: ‘राहुल गांधींची अवस्था त्या अस्वस्थ मांजरासारखी’; संसदेतील गदारोळावरून कंगना राणौत यांचा विरोधकावर घणाघात

Updated On: Jul 27, 2026 | 06:09 PM IST
जाहिरात
सारांश

Kangana Ranaut Statement: संसदेतील गदारोळावरून भाजप खासदार कंगना राणौत यांनी राहुल गांधी आणि विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच असभ्य व्हिडिओंमुळे सोशल मीडिया सोडण्याची घोषणा केली.

Kangana Ranaut (Photo Credit- X)

Kangana Ranaut (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘राहुल गांधींची अवस्था अस्वस्थ मांजरासारखी’
  • संसदेतील गदारोळावरून कंगना राणौत यांचा विरोधकावर घणाघात
  • सोशल मीडिपासून काही काळ दूर राहणार…
नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावरून सोमवारी लोकसभेत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली आणि गदारोळ घातला. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजप खासदार कंगना राणौत (Kangana Ranaut) यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आणि म्हटले की, त्यांनी संसद सुरळीत चालू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय म्हणाल्या कंगना राणौत?

संसदेतील विरोधकांच्या निषेधावर भाष्य करताना कंगना राणौत म्हणाल्या, “विरोधकांनी ठरवले आहे की मुद्दा कितीही महत्त्वाचा असला तरी ते सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाहीत. आज जेव्हा शिक्षण सुधारणांशी संबंधित विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हाही त्यांनी त्याला विरोध केला. देशाने हे पाहिले पाहिजे की शिक्षण सुधारणेसारख्या महत्त्वपूर्ण विधेयकालाही संसदेत विरोध केला गेला आणि ते विधेयक मांडलेच जाऊ नये, असा दावा केला गेला. त्यांचा उद्देश हाच आहे की देशात कोणतेही काम होऊ नये आणि विकास प्रक्रिया खुंटली जावी, कारण जनतेने त्यांना सरकार चालवण्याचा कौल दिलेला नाही. म्हणूनच ते अशा प्रकारचे राजकारण करत आहेत.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक

त्या पुढे म्हणाल्या, “आमचे पंतप्रधान संपूर्ण जगासाठी एक उत्तम उदाहरण आहेत. ते असे नेते आहेत जे देशातील जनतेशी संबंधित प्रत्येक मुद्द्यासाठी मग तो लहान असो वा मोठा पूर्णपणे समर्पित असतात. तुमच्या लक्षात आले असेलच की, त्यांनी परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय कार्यदलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे, जे ही प्रणाली भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी काम करेल. शिवाय, परीक्षांशी संबंधित सुधारणा विधेयकही त्वरित मांडण्यात आले. यावरून पंतप्रधानांची कटिबद्धता दिसून येते.”

‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

राहुल गांधींवर टीका

राहुल गांधींवर निशाणा साधताना कंगना राणौत म्हणाल्या की, ते सध्या ‘संतापाच्या भरात खांबावर नखे ओढणाऱ्या निराश मांजरासारखे’ (निराशेपोटी अस्वस्थ होऊन प्रतिक्रिया देणारे) वागत आहेत. त्या म्हणाल्या, “राहुल गांधींनी युपीए (UPA) सरकारच्या कार्यकाळात शिक्षणाचे बजेट किती होते, हे पाहिले पाहिजे. त्यावेळी शिक्षणासाठी केवळ नाममात्र तरतूद केली जात असे.”

माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मी एकाच ठिकाणी…

कंगना यांनी एका व्हिडिओवरही प्रतिक्रिया दिली जो त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला होता ज्यामध्ये ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) मधील आंदोलक निदर्शनादरम्यान अपशब्द वापरताना दिसत होते. या अभिनेत्रीने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मी एकाच ठिकाणी इतकी नकारात्मकता आणि कुरूपता कधीच पाहिली नाही.” Gen-Z पिढीच्या निदर्शनांशी संबंधित या ‘रील्स’ पाहणे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. ज्या प्रकारे लोक बोलत आहेत आणि जी भाषा वापरत आहेत, ती मला अत्यंत आक्षेपार्ह आणि असभ्य वाटते. प्रत्येक दृश्यात (फ्रेममध्ये) अशा प्रकारची असभ्यता आणि गैरवर्तन पाहणे खरोखरच क्लेशदायक आहे. लोकांना अशी मानसिकता आणि वागणूक कोठून सुचते, हेच मला समजत नाही.”

सोशल मीडियापासून काही काळ दूर

आपल्या मनाच्या शांततेसाठी आपण सोशल मीडियापासून काही काळ दूर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी लिहिले, “भारत हा नेहमीच आपली विविधता, सौंदर्य, संस्कृती आणि सुसंस्कृतपणा यासाठी ओळखला जातो; मात्र, जेव्हा लोक एकमेकांचा अपमान करतात आणि अशा प्रकारचे वर्तन करतात, तेव्हा ते आपल्या संस्कृतीच्या प्रतिष्ठेच्या अगदी उलट असते. या रील्स पाहून मी खूप अस्वस्थ झाले आहे. स्वतःला शांत करण्यासाठी आणि मानसिकदृष्ट्या बरे वाटण्यासाठी मला आता सोशल मीडियापासून काही काळ दूर राहण्याची गरज आहे.”

Rohit Pawar News: TET घोटाळ्यातील आरोपी आणि भाजप नेत्याचे आर्थिक कनेक्शन ! रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

Web Title: Kangana ranaut slams rahul gandhi over parliament protest announces social media break marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 06:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharmendra Pradhan: ‘मी रस्त्यावरचा लढवय्या आहे, एसी रूममध्ये बसून…’, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया
1

Dharmendra Pradhan: ‘मी रस्त्यावरचा लढवय्या आहे, एसी रूममध्ये बसून…’, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया

घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुषांचा सहभागही वाढला पाहिजे : मोहन भागवत
2

घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये पुरुषांचा सहभागही वाढला पाहिजे : मोहन भागवत

‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त, आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर’; सोनिया गांधी यांचा हल्लाबोल
3

‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त, आवाज दाबण्यासाठी दडपशाहीचा वापर’; सोनिया गांधी यांचा हल्लाबोल

‘शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवली’, पीडित तरुणाला समोर आणत राहुल गांधींचा संसदेतून गंभीर आरोप
4

‘शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवली’, पीडित तरुणाला समोर आणत राहुल गांधींचा संसदेतून गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kangana Ranaut: ‘राहुल गांधींची अवस्था त्या अस्वस्थ मांजरासारखी’; संसदेतील गदारोळावरून कंगना राणौत यांचा विरोधकावर घणाघात

Kangana Ranaut: ‘राहुल गांधींची अवस्था त्या अस्वस्थ मांजरासारखी’; संसदेतील गदारोळावरून कंगना राणौत यांचा विरोधकावर घणाघात

Jul 27, 2026 | 06:07 PM
DGMA : Black Sea मध्ये भारतीय खलाशांवर रशियन हल्ले; युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे एस. जयशंकर यांना विशेष पत्र अन् गंभीर इशारा

DGMA : Black Sea मध्ये भारतीय खलाशांवर रशियन हल्ले; युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे एस. जयशंकर यांना विशेष पत्र अन् गंभीर इशारा

Jul 27, 2026 | 06:00 PM
Bhandara: बसस्थानकावरील पाणपोई बंदच; परिवहन विभागाच्या उदासीनतेमुळे प्रवाशांचे हाल, पाण्यासाठी करावी लागतेय भटकंती

Bhandara: बसस्थानकावरील पाणपोई बंदच; परिवहन विभागाच्या उदासीनतेमुळे प्रवाशांचे हाल, पाण्यासाठी करावी लागतेय भटकंती

Jul 27, 2026 | 05:59 PM
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतरही कॉकरोच जनता पार्टीचा आंदोलनाचा इशारा! ‘गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा पुन्हा…’

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतरही कॉकरोच जनता पार्टीचा आंदोलनाचा इशारा! ‘गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा पुन्हा…’

Jul 27, 2026 | 05:57 PM
Abhijeet Dipke Marriage: अभिजीत दिपके लग्न कधी करणार? वधू कोण असेल? नात्यांच्या या वादळावर आईची स्पष्टच भूमिका

Abhijeet Dipke Marriage: अभिजीत दिपके लग्न कधी करणार? वधू कोण असेल? नात्यांच्या या वादळावर आईची स्पष्टच भूमिका

Jul 27, 2026 | 05:46 PM
Kidnapping : 44 कोटी रुपयांची खंडणी, आफ्रिकेच्या माली देशात गुजरातच्या हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण

Kidnapping : 44 कोटी रुपयांची खंडणी, आफ्रिकेच्या माली देशात गुजरातच्या हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण

Jul 27, 2026 | 05:45 PM
Bank Data Leak Alert: ग्राहकांसाठी धोक्याची घंटा, ‘या’ बँकेचा डेटा झाला लीक! कोट्यवधी युजर्सची माहिती धोक्यात?

Bank Data Leak Alert: ग्राहकांसाठी धोक्याची घंटा, ‘या’ बँकेचा डेटा झाला लीक! कोट्यवधी युजर्सची माहिती धोक्यात?

Jul 27, 2026 | 05:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा