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Shukra Gochar 2026: 29 जुलैनंतर शुक्राची चाल बदलणार! ‘या’ 4 राशींनी पैशांच्या बाबतीत घाई करू नका

Updated On: Jul 28, 2026 | 01:15 PM IST
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सारांश

Shukra Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्रानुसार 29 जुलै 2026 रोजी शुक्र ग्रह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. शुक्र हा सुख, वैभव, प्रेम आणि आर्थिक समृद्धीचा कारक मानला जातो.

Shukra Gochar 2026: 29 जुलैनंतर शुक्राची चाल बदलणार! ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Shukra Gochar 2026: 29 जुलैनंतर शुक्राची चाल बदलणार! ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

Religion News: ज्योतिषशास्त्रात प्रत्येक ग्रहाचे वेगळे महत्त्व सांगितले जाते. त्यापैंकी शुक्र हा ऐश्वर्य, सुख, प्रेम, वैभव आणि आर्थिक स्थितीशी जोडला गेलेला ग्रह मानला जातो. ग्रह जेव्हा आपली स्थिती किंवा नक्षत्र बदलतो, तेव्हा त्याचा काही ना काही परिणाम सर्व राशींवर होत असल्याचे मानले जाते.

यंदा 29 जुलै 2026 रोजी शुक्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. हे नक्षत्र सूर्याच्या प्रभावाखाली असल्याने काही राशींसाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक ठरू शकतो. विशेषतः खर्च, नोकरी, व्यवसाय आणि कौटुंबिक वातावरणात काही बदल जाणवू शकतात. त्यामुळे पुढील काही दिवस शांतपणे निर्णय घेणे अधिक फायदेशीर ठरेल.(Shukra Gochar 2026: )

मेष

मेष राशीच्या लोकांनी या काळात पैशांचा वापर जपून करणे गरजेचे आहे. अचानक काही खर्च समोर येऊ शकतात. हौसमौज किंवा गरज नसलेल्या वस्तूंवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा बचतीवर भर द्या. कार्यालयात कोणाशीही वाद घालण्याचे टाळा. कोणालाही पैसे उधार देताना किंवा आर्थिक व्यवहार करताना पूर्ण विचार करूनच निर्णय घ्या.

मिथुन

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना घरातील वातावरणात थोडा तणाव जाणवू शकतो. छोट्या कारणांवरून गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बोलताना शब्दांची निवड काळजीपूर्वक करा. आरोग्याचीही उपेक्षा करू नका. मोठी गुंतवणूक किंवा नवीन आर्थिक योजना सुरू करण्यापूर्वी अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेतल्यास भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात.

सिंह

सिंह राशीसाठी हा काळ संयमाची परीक्षा घेणारा ठरू शकतो. स्वतःच्या मतावर ठाम राहणे चांगले असले तरी हट्टीपणा नुकसानकारक ठरू शकतो. वरिष्ठ अधिकारी किंवा सहकाऱ्यांसोबत चांगला संवाद ठेवा. प्रेमसंबंधांमध्येही छोट्या गोष्टींवरून दुरावा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मनात काही असेल तर ते स्पष्टपणे बोलून घ्या.

वृश्चिक

वृश्चिक राशीच्या लोकांना नोकरी किंवा व्यवसायात काही अनपेक्षित बदलांचा सामना करावा लागू शकतो. भागीदारीत काम करणाऱ्यांनी प्रत्येक कागदपत्र नीट तपासूनच पुढे जावे. आर्थिक व्यवहारात निष्काळजीपणा टाळा. कामानिमित्त अचानक प्रवास होण्याची शक्यता असून त्यामुळे वेळ आणि पैशांचा अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो.

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‘या’ काळात काय करावे?

ग्रहस्थिती प्रत्येकासाठी सारखी नसते. त्यामुळे कोणतीही परिस्थिती आली तरी घाबरण्याऐवजी संयम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. खर्चाचे नियोजन करा, अनावश्यक खरेदी टाळा आणि मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करा. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद कायम ठेवा. अनेक वेळा शांतपणे घेतलेला निर्णय मोठे नुकसान टाळू शकतो.

श्रद्धेनुसार करता येतील काही सोपे उपाय

शुक्रवारी देवी लक्ष्मीची मनापासून पूजा करणे शुभ मानले जाते. शक्य असल्यास खीर किंवा पांढऱ्या रंगाची मिठाई नैवेद्य म्हणून अर्पण करा. “ॐ शुं शुक्राय नमः” या मंत्राचा नियमित जप केल्याने मन शांत राहते, अशी श्रद्धा आहे. तसेच शुक्रवारी गरजू व्यक्तींना दूध, तांदूळ, साखर किंवा इतर पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्यास शुभ फळ मिळते, असे मानले जाते.

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ग्रहांचे गोचर हे ज्योतिषशास्त्रातील एक महत्त्वाचा भाग असला तरी प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्य तिच्या कृती, मेहनत आणि योग्य निर्णयांवरही अवलंबून असते. त्यामुळे या काळात सावध राहा, आर्थिक नियोजन मजबूत ठेवा आणि कोणताही निर्णय घाईत घेणे टाळा. योग्य नियोजन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास अनेक अडचणी सहज पार करता येऊ शकतात.

Web Title: Venus enters uttara phalguni nakshatra on july 29

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Published On: Jul 28, 2026 | 01:15 PM

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