Delhi Airport fire News : उड्डाणाच्या काही क्षणांपूर्वीच विमानाला आग; २३२ प्रवाशांचा थरारक बचाव

दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर स्विस एअरलाइन्सच्या झुरिचला जाणाऱ्या फ्लाइट LX147 च्या इंजिनला उड्डाणापूर्वी आग लागली. २३२ प्रवाशांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली.

Updated On: Apr 26, 2026 | 10:57 AM
Swiss Airlines Airbus A380 Aircraft Fire at Indira International Airport Delhi Fire News

दिल्लीतील इंदिरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर स्विस एअरलाइन्सच्या एयरबस ए३८० विमान आग लागली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • दिल्ली विमानतळावर आगीची घटना
  • स्विस एअरलाइन्सच्या विमानाला उड्डाण करताना इंजिनमध्ये आग
  • २२८ प्रवासी आणि चार लहान मुलांना वाचवले
 

Delhi Airport fire News : नवी दिल्ली : रविवारी पहाटे दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठा अपघात घटला आहे. स्वित्झर्लंडमधील झुरिचला जाणाऱ्या स्विस एअरलाइन्सच्या विमानाला उड्डाण करताना इंजिनमध्ये आग लागल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. (Delhi News) उड्डाणापूर्वी ही आग लागल्याने एक मोठा विमान अपघात (Plane Accident) टळला. या आगीमुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. विमानात २२८ प्रवासी आणि चार लहान मुले होती. या घटनेत सहा प्रवासी जखमी झाले.

मीडिया रिपोर्टनुसार, एअरबस ए३३० विमान, फ्लाइट एलएक्स १४७, पहाटे सुमारे १:०८ वाजता धावपट्टीवर उड्डाणासाठी सज्ज होते. अचानक, त्याचे एक इंजिन बंद पडले आणि त्याला आग लागली. परिस्थिती लक्षात येताच, वैमानिकाने तात्काळ उड्डाण रद्द केले आणि एक मोठी दुर्घटना टळली.

आगीमुळे प्रवाशांमध्ये घबराट अन् किंकाळ्या..

या घटनेनंतर, सर्व प्रवाशांना आपत्कालीन स्लाईड्सच्या साहाय्याने सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, विमानात २२८ प्रवासी आणि चार लहान मुले होती. विमानतळावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले, परंतु सुरक्षा यंत्रणा आणि अग्निशमन दलाच्या तत्पर कारवाईमुळे परिस्थिती लवकरच नियंत्रणात आणण्यात आली.

दिल्ली विमानतळावर आणीबाणी जाहीर

घडलेल्या घटनेबाबत दिल्ली विमानतळ प्रशासनाने प्रतिक्रिया दिली आहे. दिल्ली विमानतळाने सांगितले, “आज पहाटे, दिल्ली विमानतळावरील रनवे २८/१० वर स्विस इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या फ्लाइट LX 147 (DEL-ZRH) संदर्भात संपूर्ण आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. सर्व विहित सुरक्षा नियमावली तात्काळ लागू करण्यात आली आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. विमानतळाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नाही.” अशी माहिती विमानतळ प्रशासनाने दिली आहे.

विमान प्रवासाच्या सुरेक्षचा प्रश्न ऐरणीवर 

विमान अपघातांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. एकीकडे जलद आणि सुरक्षित प्रवास म्हणून विमानसेवेकडे पाहिले जात असताना आणि लोकांचा कल वाढलेला असताना देखील विमान अपघात व दुरर्घटनेमध्ये वाढ होत आहे. मागील आठवड्यामध्ये हैदराबादहून कर्नाटकातील हुबळीला जाणाऱ्या ‘फ्लाय ९१’ या विमानाला बंगळूरुमध्ये आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. ४०,००० फूट उंचीवर असताना, तांत्रिक बिघाडामुळे विमानात बिघाड झाला, ज्यामुळे प्रवासी भयभीत झाले. विमान चार तास हवेत घिरट्या घालत होते. दिल्ली विमानतळावर, लेहहून येणारे स्पाईसजेटचे विमान टॅक्सीवेकडे येत असतानाच, अकासा एअरचे विमान हैदराबादला जाण्यासाठी धावपट्टीकडे येत होते. दोन्ही विमानांच्या पंखांची टक्कर झाली. विमानतळावर विमान सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असताना, हे अपघात घडत आहेत.

Published On: Apr 26, 2026 | 10:40 AM

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

