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देशातील विविध भागांत पावसाचा हाहा:कार; अनेक ठिकाणी भूस्खलन तर काही ठिकाणी…

Updated On: Jul 08, 2026 | 08:38 AM IST
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सारांश

मध्य प्रदेशात गेल्या २४ तासांत ३५ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. खजुराहोमध्ये सर्वाधिक ४.४ इंच पावसाची नोंद झाली. बालाघाटमध्ये बाग नदीला पूर आल्याने, पूल बांधकामातील एक कार, एक जेसीबी आणि एक लोडर वाहून गेले.

केरळच्या वायनाडमध्ये मुसळधार पावसानंतर आता भूस्खलन; तिघांचा मृत्यू तर 8 जण जखमी

केरळच्या वायनाडमध्ये मुसळधार पावसानंतर आता भूस्खलन; तिघांचा मृत्यू तर 8 जण जखमी

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विस्तार

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. या पावसामुळे जनजीवनही विस्कळीत होत आहे. असे असताना आता वायनाडमध्ये मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन झाले. यात ३ जणांचा मृत्यू झाला असून, ८ जण जखमी झाले आहेत. इतर अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याचे वृत्त आहे. हा अपघात कल्लाडी येथील मीनाक्षी पुलाजवळ घडला, जिथे मलप्पुरम-वायनाड बोगदा प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे.

बोगद्यातून माती काढून बाहेर साठवण्यात आली होती. पावसामुळे माती कोसळली, ज्यामुळे झाडे उन्मळून पडली. अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून, त्यात बोगद्यातील ढिगाऱ्याची एक शक्तिशाली लाट एका टँकरला वाहून नेत असल्याचे दिसत आहे. हा बोगदा अंदाजे ८.१७ किमी लांब असून, त्यासाठी अंदाजे २,१००-२,२०० कोटी रुपये खर्च आला आहे. दोन वर्षांपूर्वी वायनाडमध्ये ३ भूस्खलनाच्या घटना घडल्या होत्या. तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधील डोडाच्या उंच भागात ढगफुटीमुळे पूर आला. डोंगरावरून कोसळलेल्या दगड आणि ढिगाऱ्यांमुळे घरे आणि दुकानांचे नुकसान झाले. रस्त्यांवरील अनेक वाहने ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली.

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मध्य प्रदेशात गेल्या २४ तासांत ३५ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. खजुराहोमध्ये सर्वाधिक ४.४ इंच पावसाची नोंद झाली. बालाघाटमध्ये बाग नदीला पूर आल्याने, पूल बांधकामात गुंतलेली एक कार, एक जेसीबी आणि एक लोडर वाहून गेले.

धबधब्याजवळ विद्यार्थी अडकले

कर्नाटकातील पावसाने कोडगू जिल्ह्यातील मल्लाली धबधब्याच्या धोकादायक भागात महाविद्यालयीन विद्यार्थी अडकले. तथापि, परिस्थिती अधिक बिघडण्यापूर्वी अग्निशमन दलाच्या जवानांनी धाडसी बचाव मोहीम राबवली.

बांगलादेशातील भूस्खलनात 8 जणांचा मृत्यू

पूर्व बांगलादेशात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनात ५ मुलांसह किमान ८ रोहिंग्या निर्वासितांचा मृत्यू झाला. रविवार रात्री उशिरा ते सोमवार सकाळच्या दरम्यान अनेक टेकड्या कोसळल्यानंतर बचाव पथकाने ७ मृतदेह बाहेर काढले.

देशातील विविध भागांत भूस्खलन

देशाच्या विविध भागांमध्ये पूर, वादळे आणि भूस्खलनामुळे आतापर्यंत किमान ११ जणांचा मृत्यू झाला असून ३३० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, सरकारने मदत आणि बचाव कार्याला गती देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: Heavy rain across various parts of the country

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Published On: Jul 08, 2026 | 08:38 AM

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