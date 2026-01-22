Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंच २०२६ मध्ये भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. या करारामुळे भारतीय साठा, निर्यात आणि कापड, औषधनिर्माण, आयटी आणि वाहन घटक यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 12:36 PM
India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार 'गेम-चेंजर'?

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार 'गेम-चेंजर'? (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • दावोस 2026 मधून भारतासाठी मोठा संकेत
  • भारत–युरोप व्यापार करार जवळपास अंतिम टप्प्यात
  • एफटीए झाला तर शेअर बाजारात मोठी खरेदी होईल?
 

India EU Free Trade Impact: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) भारतीय शेअर बाजार आणि देशांतर्गत उद्योगांसाठी एक गेम-चेंजर ठरू शकतो. दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंच २०२६ मध्ये, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी देखील हा करार जवळजवळ अंतिम असल्याचे संकेत दिले. हा करार भारताच्या भू-आर्थिक परिस्थितीत बदल घडवून आणेल. सध्याच्या बाजारातील मंदी आणि अस्थिरतेमध्ये, ही बातमी सकारात्मक भावना निर्माण करणारी ट्रिगर म्हणून काम करत आहे, जी दीर्घकाळात भारतीय बाजारातील भावना मजबूत करते.

शेअर बाजार नेहमीच भविष्यातील शक्यतांवर चालतो. २००७ पासून रखडलेल्या या कराराचे अंतिमीकरण गुंतवणूकदारांसाठी आत्मविश्वासाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. १९९० च्या दशकातील आर्थिक सुधारणांनंतर ही भारतातील सर्वात मोठी सुधारणा चळवळ असू शकते. बाजार सध्या या बदलाला कमी लेखत आहे, परंतु एकदा कराराची औपचारिक घोषणा झाली की, कापड, सेवा, बँकिंग, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये जोरदार खरेदी होण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार संबंध आधीच खूप खोल आहेत. दोन्ही प्रदेशांमधील वार्षिक वस्तू व्यापार अंदाजे १३० अब्जचा आहे. हे भारताच्या अमेरिका किंवा चीनसोबतच्या व्यापाराशी तुलनात्मक आहे. २०२५मध्ये भारताने EU ला ७५ अब्ज निर्यात केली, तर आयात ६५ अब्ज होती. पेट्रोलियम उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स शिपमेंटमधील वाढी याव्यतिरिक्त, सेवा व्यापार ७२ अब्जच्या जवळपास आहे, ज्यामध्ये भारताला ९ अब्जचा फायदा होत आहे. FTA नंतर या आकडेवारीत आणखी २० ते ३० टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट आणि शेअर बाजार मूल्यांकनावर होईल.

हेही वाचा: SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

अमेरिकेतील वाढत्या टॅरिफ आणि व्यापार आव्हानांमध्ये, युरोपियन युनियन भारतासाठी एक मजबूत पर्यायी बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे. ओमनीसायन्स कॅपिटलचे संस्थापक आणि सीईओ विकास गुप्ता म्हणाले, “बाजारपेठेने ईयू-भारत एफटीएला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकेसमोर ही एक मोठी पर्यायी बाजारपेठ बनू शकते, जिथे आता उच्च शुल्कामुळे आव्हाने वाढत आहेत.

कापड आणि वस्त्र क्षेत्रे सर्वात मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी असू शकतात. ईयू दरवर्षी अंदाजे १२५ अब्ज किमतीचे कापड आणि वस्त्र आयात करते, त्यापैकी भारताचा वाटा फक्त ५-६ टक्के आहे, तर चीनचा वाटा सुमारे ३० टक्के आहे. भारतीय निर्यातदारांना सध्या १० टक्क्यांपर्यंतच्या शुल्काचा सामना करावा लागतो, तर बांगलादेश आणि पाकिस्तान सारख्या देशांमध्ये शून्य-शुल्क प्रवेश आहे. एफटीएमुळे ही तफावत दूर होऊ शकते. औषधांवरील युरोपियन युनियनचे शुल्क आधीच शून्याच्या जवळपास आहे, परंतु अनुपालन नियमांमध्ये शिथिलता आणल्याने भारतीय औषध कंपन्यांसाठी एक मोठा सकारात्मक ट्रिगर ठरू शकतो.

ऑटो क्षेत्रासाठी हा करार मिश्रित असू शकतो. युरोपियन युनियन आयात शुल्क कमी करण्यासाठी जोर देत असताना, भारतीय ऑटो कंपन्यांना युरोपियन लक्झरी कारकडून स्पर्धेला सामोरे जावे लागू शकते. तथापि, ऑटो सहाय्यक घटक उत्पादकांसाठी नवीन निर्यात मार्ग खुले होतील. विमान वाहतूक क्षेत्राला विमान आणि घटकांवर 2.5 ते 10 टक्के कस्टम ड्युटीचा सामना करावा लागतो. या शुल्कात कपात केल्याने इंडिगो आणि एअर इंडियासारख्या कंपन्यांसाठी इनपुट खर्च कमी होईल.

हेही वाचा: Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

EU साठी, भारत ही केवळ एक बाजारपेठ नाही. EU लक्झरी कार, स्पिरिट, फॅशन ब्रँड आणि उच्च दर्जाच्या यंत्रसामग्रीसाठी चांगल्या बाजारपेठेची मागणी करेल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, ते चीनवर कमी अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताला पर्यायी उत्पादन आधार म्हणून सादर करेल. जर भारत-ईयू एफटीए यशस्वी झाला तर हा करार जागतिक व्यापार मंचावर भारताला एक विश्वासार्ह आणि मजबूत खेळाडू म्हणून स्थापित करेल. शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, आयटी आणि ऑटो कंपोनंट क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.

Web Title: Indiaeu fta could be a game changer for indian stock market

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 12:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल
1

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ
2

‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा
3

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी
4

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

Jan 22, 2026 | 12:36 PM
Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

Jan 22, 2026 | 12:35 PM
Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Satara Crime: पाय बांधून दगडाने ठेचलं! ऊसतोड मजुराची हत्या, आरोपीने विष पिऊन संपवण्याचा प्रयत्न

Jan 22, 2026 | 12:30 PM
देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

Jan 22, 2026 | 12:30 PM
Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Jan 22, 2026 | 12:20 PM
IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

Jan 22, 2026 | 12:15 PM
अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

Jan 22, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM