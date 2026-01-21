आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

कल्याणमधील श्री मलंगगड येथे बहुप्रतिक्षित १.२ किलोमीटर लांबीच्या फ्युनिक्युलर सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले आणि रविवारी त्याचे कामकाज सुरू झाले. हे टेकडीवरील मंदिर हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही पूजनीय आहे. हिंदू त्याला मलंगगड म्हणतात आणि मुस्लिम त्याला हाजी मलंग म्हणतात. त्याचे उद्घाटन यात्रेकरूंसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. या सेवेच्या प्रारंभामुळे, पूर्वी सुमारे दोन तास लागणारा पायी प्रवास आता फक्त १० मिनिटांत पूर्ण करता येईल, ज्यामुळे यात्रेकरूंना मोठा दिलासा मिळेल. फ्युनिक्युलर रेल्वे सुरू झाल्यामुळे मलंगगडापर्यंत पोहोचण्यास लक्षणीयरीत्या मदत होईल, ज्यामुळे तीर्थयात्रे सुरक्षित, जलद आणि अधिक सोयीस्कर होतील अशी अपेक्षा आहे.
भाजप आमदार किसन कथोरे यांनी भाजप आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत या सेवेचे उद्घाटन केले. वार्षिक श्री मलंगगड यात्रेदरम्यान यात्रेकरूंना या सुविधेचा विशेष फायदा होईल. एक विशेष उपक्रम म्हणून, प्रकल्प कंत्राटदाराने घोषणा केली आहे की ही सेवा पहिल्या दोन दिवस यात्रेकरूंना मोफत दिली जाईल, ज्यामुळे तीर्थयात्रेचा अनुभव आणखी वाढेल.
किसन कथोरे यांनी २००४ मध्ये हा प्रकल्प प्रथम प्रस्तावित केला होता, परंतु प्रशासकीय अडथळे आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे बराच काळ रखडला. अखेर २०१२ मध्ये बांधकाम सुरू झाले, परंतु विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनानंतर काम पुन्हा मंदावले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना कामाला गती दिली तेव्हा या प्रकल्पाला गती मिळाली. मलंगगडचे बांधकाम सुमारे १३ वर्षे चालले. हा प्रकल्प गेल्या वर्षी पूर्ण झाला होता, परंतु सुरक्षा परवाने आणि इतर तांत्रिक मान्यता प्रलंबित असल्याने त्याचे उद्घाटन जवळजवळ एक वर्ष उशिरा झाले.
मलंगगडाच्या खडकाळ आणि उंच उतारावर फ्युनिक्युलर बांधताना अनेक अभियांत्रिकी आव्हाने निर्माण झाली. तथापि, सर्व तांत्रिक अडथळ्यांवर मात केल्यानंतर आणि आवश्यक सुरक्षा परवानग्या मिळवल्यानंतर, ही सेवा आता जनतेसाठी खुली झाली आहे.
श्री मलंगगड, ज्याला हाजी मलंग दर्गा म्हणूनही ओळखले जाते, देशभरातील भाविकांना आकर्षित करते. ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबईतील निसर्गप्रेमींमध्येही ते लोकप्रिय आहे. पूर्वी, मंदिरात पोहोचण्यासाठी यात्रेकरूंना सुमारे २,६०० पायऱ्या चढाव्या लागत होत्या, जे विशेषतः वृद्ध भाविक, मुले आणि आरोग्य समस्या असलेल्यांसाठी कठीण होते. सुमारे ७० कर्मचाऱ्यांद्वारे चालवले जाणारे आणि एका वेळी १२० प्रवाशांना वाहून नेण्यास सक्षम असलेले, ही नवीन सेवा सर्वांसाठी सुरक्षित आणि सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करते.
हा प्रकल्प सुरुवातीला मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते आणि त्यासाठी अंदाजे ९३ कोटी रुपये खर्च येणार होता. तांत्रिक आव्हाने आणि कठीण भूप्रदेशामुळे अनेक वेळा काम पुढे ढकलण्यात आले. लांगगड टेकडीवर अनेक ठिकाणी अत्यंत तीव्र उतार आहेत. फ्युनिक्युलरने प्रवास करण्यासाठी १५० रुपये भाडे आकारले जाईल.
धार्मिक सुविधा पुरवण्याव्यतिरिक्त, या फ्युनिक्युलर सेवेमुळे मलंगगड परिसरात पर्यटनाला लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मलंगगडमध्ये शेकडो लोक राहतात आणि गेस्ट हाऊस आणि रेस्टॉरंट्स चालवून किंवा पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंना फुले आणि हार विकून आपला उदरनिर्वाह करतात. या नवीन सुविधेमुळे वस्तू खरेदी करण्यासाठी शहरात येणाऱ्या रहिवाशांच्या दैनंदिन अडचणी देखील कमी होतील. मलंगगडमध्ये फुलांचा व्यवसाय करणाऱ्या इरफान खान यांनी या विकासाचे स्वागत केले आणि म्हटले की, या सेवेच्या सुरुवातीमुळे पर्यटनाला निश्चितच चालना मिळेल आणि पर्यटन स्थळांकडे अधिकाधिक लोक आकर्षित होतील.