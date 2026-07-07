EPFO Interest: 8 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी… PF बॅलन्स वाढणार, खात्यात जमा होणार व्याजाची रक्कम

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जवळपास ८ कोटी EPF सदस्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२६ करिता भविष्य निर्वाह निधी योगदानावर ८.२५% व्याजदराची अधिकृत घोषणा केल्यानंतर, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने प्रादेशिक कार्यालयांना PF व्याजाची रक्कम सदस्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने EPF योजनेच्या कलम ६०(१) अंतर्गत २०२५-२६ साठी प्रत्येक ईपीएफ सदस्याच्या खात्यात या दराने व्याज जमा करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही माहिती ईपीएफओने नुकत्याच जारी केलेल्या एका परिपत्रकात उघड झाली आहे.
EPFO शी संबंधित हे मोठे अपडेट अशा वेळी आले आहे, जेव्हा या सेवानिवृत्ती निधी व्यवस्थापकाने गेल्या आठवड्यात एक मोठे डेटाबेस एकत्रीकरण आणि सॉफ्टवेअर अपग्रेड पूर्ण केले आहे. अशी अपेक्षा आहे की पीएफ व्याजाची रक्कम लाखो सदस्यांच्या खात्यात पूर्वीपेक्षा खूप वेगाने हस्तांतरित केली जाईल. याचा अर्थ असा की, ही प्रक्रिया पूर्वीसारखी संथ राहणार नाही, जेव्हा सर्व सदस्यांना पैसे देण्यासाठी एक किंवा दोन महिने लागायचे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या वर्षाच्या सुरुवातीला निर्णय झाल्यापासून EPFO सदस्य त्यांच्या PF खात्यात व्याज जमा होण्याची वाट पाहत आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये, EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) ८ कोटींहून अधिक ईपीएफओ सदस्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२६ करिता ८.२५% व्याजदराला मंजुरी दिली. सलग तिसऱ्या वर्षी हा पीएफ व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. ईपीएफओकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जातो, जे त्याला मंजुरी देते. मंत्रालयाने या वर्षी जूनमध्ये व्याजदराला मंजुरी दिली.
तुम्ही तुमच्या EPF खात्यातील शिल्लक रक्कम अनेक मार्गांनी तपासू शकता. जर तुमचा UAN आणि मोबाईल नंबर EPFO मध्ये नोंदणीकृत असेल, तर तुम्ही फक्त एक एसएमएस पाठवून तुमच्या खात्याची माहिती मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त, उमंग ॲप, ईपीएफओ सदस्य ई-सेवा पोर्टल, मिस्ड कॉल सेवेद्वारे स्थिती तपासली जाऊ शकते.
SMS द्वारे पीएफ खात्याची शिल्लक रक्कम तपासण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरच्या मेसेज बॉक्समध्ये जाऊन EPFOHO आणि UAN लिहून भाषा निवडावी लागेल आणि 7738299899 या मोबाईल नंबरवर एसएमएस पाठवावा लागेल. याची पद्धत उदाहरणाद्वारे समजून घेण्यासाठी, तुमच्या ईपीएफ खात्याचा तपशील इंग्रजीमध्ये मिळवण्यासाठी, तुम्ही EPFOHO UAN ENG असे टाईप कराल. त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या शिल्लक रकमेबद्दल माहिती होईल.
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