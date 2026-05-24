Rubio-Modi Meet : मार्को रुबियो यांच्याकडून PM मोदींनी व्हाईट हाऊस भेटीचे आमंत्रण; नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक

Updated On: May 24, 2026 | 09:41 AM IST
सारांश

Rubio-Modi Visit : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून शनिवारी त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. PM मोदींनी देखील या भेटीबाबात आंनद व्यक्त केला. भारत आणि अमेरिका जागतिक कल्ल्याणासाठी संयुक्तपणे कार्य करतील असे त्यांनी म्हटले.

Rubio-Modi Meet

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (फोटो सौजन्य: एक्स/@narendramodi)

विस्तार
  • मार्को रुबियो यांचा भारत दौरा
  • पंतप्रधान मोदींनी अमेरिका भेटीचे आमंत्रण
  • दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक पार
Rubio-Modi Meet News in Marathi : नवी दिल्ली : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो सध्या भारताच्या चार दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. शनिवारी (२३ मे) त्यांनी नवी दलिल्लीतल सेवा तीर्थ येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. ही बैठक जवळपास पास एक तास चालली. यामध्ये भारत-अमेरिका द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारी आणि जागतिक आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली. मार्को रुबियो यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे.

PM मोदींना भारत भेटीचे आमंत्रण

या बैठकीदरम्यान रुबियो यांनी पंतप्रधान मोदींना व्हाईट हाऊस भेटीचे निमंत्रण दिले. हे निमंत्रण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या वतीने पंतप्रधानांना अधिकृतपणे देण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदींनी या भेटीबद्दल सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त केला आहे. भारत आणि अमेरिका जागतिक कल्ल्यासाठी एकत्र काम करत राहतील असे त्यांनी म्हटले.

या मुद्द्यांवर झाली चर्चा

  •  संरक्षण आणि तंत्रज्ञान : बैठकीदरम्यान हिंद-प्रशांत महासागरात शांतता व सुरक्षिततेसाठी दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.
  • उर्जा सुरक्षा : याशिवाय भारताच्या वाढत्या उर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अमेरिका (America) LNG आणि कच्चा तेलाची मदत करण्यास उत्सुक असल्याचे रुबियो यांनी म्हटले. पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उर्जा पुरवठा सुरक्षित करण्याचा मुख्य अजेंडा होता.
  • व्यापारात दुप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट : याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापारात दुप्पट वाढ करण्यासाठी मिशन ५०० अंतर्गत गुंतवणूकीवर सहमती झाली.

जयशंकर यांच्याही द्विपक्षीय चर्चा

दरम्यान रविवारी (२४ मे) परराष्ट्र मंत्री एस. जयंशकर (S.Jaishankar) यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या चर्चेत उर्जा सहकार्य, व्यापारी संबंध, तांत्रिक भागीदारी आणि जागतिक आव्हानांवर सविस्तर चर्चा होईल. यावेळी दोन्ही देशांतील गुंतवणूक आणि नवीन प्रकल्पांविषयीही चर्चेची अपेक्षा आहे.

क्वाड बैठक

याशिवाय २६ मे रोजी नवी दिल्ली येथे येथे क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून मार्को रुबियो देखील उपस्थित राहतील. रुबियो यांचा हा दौरा राजनैतिकदृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वचा मानला जात आहे. अमेरिका आणि भारतातील ताणलेले संबंध पुन्हा नव्या उंचीवर नेणे याचा हेतू आहे.

Published On: May 24, 2026 | 09:26 AM

