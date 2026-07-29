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Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:35 PM IST
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सारांश

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले की २०१६ पूर्वीच्या जुन्या BS3 गाड्यांमध्ये E20 पेट्रोल वापरताना फक्त रबर पार्ट बदलावे लागतील, इंजिन बदलण्याची गरज नाही.

Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! (Photo Credit- X)

Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल!
  • केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण
  • काय म्हणाले?
Nitin Gadkari E20 Fuel Rajya Sabha: देशभरात ई-२० पेट्रोलचा (E20 Fuel – २०% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) वापर वाढला असताना जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर होणाऱ्या परिणामांबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी राज्यसभेत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. २०१६ पूर्वी बनवलेल्या काही भारत स्टेज (BS-III) वाहनांमध्ये ई-२० पेट्रोल वापरताना फक्त काही रबर पार्ट आणि गॅस्केट बदलण्याची गरज भासू शकते, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. हा कोणताही मोठा तांत्रिक बदल नसून, नेहमीच्या सर्व्हिसिंग दरम्यान हे रबर पार्ट सहज बदलता येतात, असा दिलासाही त्यांनी वाहनधारकांना दिला आहे.

इंजिन खराब होणार नाही; संस्थांच्या अभ्यासातून मोठे निष्कर्ष!

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP), ‘सियाम’ (SIAM) आणि ‘एआरएआय’ (ARAI) या देशोदेशीच्या प्रमुख संस्थांनी केलेल्या व्यापक अभ्यासाचा संदर्भ गडकरींनी दिला.

  1. जुन्या वाहनांमध्ये ई-२० पेट्रोल वापरल्याने इंजिनच्या परफॉर्मन्सवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही.
  2. इंजिनचे पार्ट्स असामान्यपणे घासले जाण्याचे (Wear and Tear) कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत.
  3. गाडी सुरू होणे (Starting Ability), ड्रायव्हिंगचा अनुभव आणि मेटल-प्लास्टिक पार्ट्सची सुसंगतता पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
  4. कार आणि दुचाकींच्या इंजिनमध्ये कोणताही मोठा तांत्रिक बदल करण्याची अजिबात गरज नाही.

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मायलेज कमी होण्याच्या चिंतेवर गडकरींचे उत्तर

ई-२० इंधनामुळे वाहनांचे मायलेज कमी होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना गडकरी म्हणाले की, वाहनाचे मायलेज हे केवळ इंधनावर अवलंबून नसून गाडीची स्थिती, चालवण्याची पद्धत आणि रस्ते अशा विविध घटकांवर अवलंबून असते.

त्यांनी नमूद केले की, २६ डिसेंबर २०२० रोजी नीती आयोगाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या आंतर-मंत्रालयीन समितीने पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाशी संबंधित सर्व पैलूंचा—जसे की वाहनांची सुसंगतता, मायलेज आणि इंधन कार्यक्षमता—सखोल अभ्यास केला होता. या समितीच्या निष्कर्षांना इंडियन ऑईल, ARAI आणि SIAM यांनी केलेल्या अभ्यासांचीही पुष्टी मिळाली. गडकरी यांनी सांगितले की, E20 ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जून २०२१ मध्ये ‘भारतातील इथेनॉल मिश्रणासाठीचा रोडमॅप २०२०-२५’ (Roadmap for Ethanol Blending in India 2020-25) हा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

वाहन कंपन्या, तेल विपणन कंपन्या आणि कृषी तज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, या अहवालात सामग्रीची सुसंगतता, इंजिन कॅलिब्रेशन, इंधन प्रणाली, चालवण्याची सुलभता, टिकाऊपणा, उत्सर्जन आणि इंधन कार्यक्षमता यांसारख्या पैलूंचे सविस्तर मूल्यांकन सादर करण्यात आले. त्यांनी नमूद केले की, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने, वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित आणि सर्वसमावेशक सल्लामसलतीवर आधारित प्रक्रियेद्वारे राबविण्यात आला आहे. गडकरी यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, जगभरातील अनेक देशांमध्ये शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून इथेनॉल-मिश्रित इंधन वापरात आहे आणि ब्राझीलसारखे देश अनेक दशकांपासून त्याहूनही अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेली इंधने यशस्वीपणे वापरत आहेत.

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Web Title: Nitin gadkari clarification on e20 petrol in old vehicles rajya sabha marathi news

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:31 PM

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