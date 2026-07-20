सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Ukraine War Russia Launches Missile And Drone Attack On Ukraine

Russia Ukraine War : रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा मोठा हल्ला! डझनभर बॅलेस्टिक मिसाइल्स अन् क्षेपणास्त्रांचा मारा

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:37 AM IST
जाहिरात
सारांश

Russia Ukraine War Update : रशिया युक्रेन युद्ध दिवसेंदिवस पेटतच चालले आहे. रशियाने पुन्हा युक्रेनची राजधानी कीव्हला लक्ष्य केले असून क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि गाइडेड बॉम्बने हल्ले केले आहेत. तर युक्रेनने याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.

Russia Attack on Kyiv

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रशियाचे युक्रेनवर हल्ले सुरुच
  • राजधानी कीव्हवर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्रांचा मारा
  • अनेक मृत्यूमुखी
Russia Ukraine War News in Marathi : मॉस्को/कीव्ह : रशिया युक्रेन युद्ध अधिक पेटले आहे. दोन्ही देशांचे एकमेकांवर हल्ले सुरुच आहे. नुकतेच रविवारी (२० जुलै) पहाटे रशियाने राजधानी कीव्हसह युक्रेनच्या अनेक भागांमध्ये हल्ले केले आहे. रशियाने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि गायडेड बॉम्बने हल्ल्या केला असून यामध्ये किमान ६ जण मृत्यूमुखी पडल्याचे सांगितले जात आहे. तर डझनभर लोक जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

Peru Earthquake : पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा! अँडीज पर्वतरांगेत हादरली जमीन; ५ जणांचा मृत्यू

४१ क्षेपणास्त्र अन् १२५ ड्रोन

युक्रेनच्या हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाने रविवारी पहाटे १.३० च्या सुमारास अचानक हल्ले सुरु केले. कित्येक तास हे हल्ले सुरुच होते. यामध्ये युक्रेवर ४१ क्षेपणास्त्रे आणि १२५ ड्रोन्सचा मारा करण्यात आला. या हल्ल्यात राजधानी कीव्हलाच लक्ष्य करण्यात आले होते. याची युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी पुष्टी केली आहे.

हल्ल्यांमुळे मोठे नुकसान

या हल्ल्यांमुळे निवासी इमारती, कार्यालये, औद्यगिक प्रकल्प आणि विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कीव्हमधील पाच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून आगी लागल्याच्या घटना घडल्या असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु आहे.

अनेक शहरांमध्ये विध्वंस

कीव्हसह खार्कीव, खेरसॉन आणि सुमी या शहरांनाही लक्ष्य करण्यात आले. खार्किवजवळ एका टपाल केंद्रावर झालेल्या हल्ल्यात ३ जणांचा बळी गेला असून २० हून अधिक जखमी झाले आहेत. खेरसन आणि सुमी शहरांना गाइडेड बॉम्बने लक्ष्य करण्यात आले असून या शहरांमध्येही मोठी जीवितहानी झाल्याचे सांगितले जात आहे.

युक्रेनचेही जोरदार प्रत्युत्तर

दुसरीकडे युक्रेननेही रशियाच्या हल्ल्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. झेलेन्स्की यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या सैन्याने रशियातील तेलसाठी आणि उर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले आहेत. यामुळे युद्ध आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. युद्धाच्या वाढत्या तणावामुळे युक्रेन नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा संघर्ष दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत चालला आहे.

Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

Web Title: Russia ukraine war russia launches missile and drone attack on ukraine

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 11:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Peru Earthquake : पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा! अँडीज पर्वतरांगेत हादरली जमीन; ५ जणांचा मृत्यू
1

Peru Earthquake : पेरुत भूकंपाचा जोरदार तडाखा! अँडीज पर्वतरांगेत हादरली जमीन; ५ जणांचा मृत्यू

Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना
2

Middle East Conflict : अमेरिका-इराण तणाव वाढला! भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना

Military Drill: भारताच्या सीमेवर चिनी तोफा धडकल्या! LAC पासून अवघ्या 60 किमी अंतरावर PLA चा भीषण सराव; VIDEOने वाढला तणाव
3

Military Drill: भारताच्या सीमेवर चिनी तोफा धडकल्या! LAC पासून अवघ्या 60 किमी अंतरावर PLA चा भीषण सराव; VIDEOने वाढला तणाव

FIFA World Cup: फिफा विश्वचषकात फुटबॉल संघ अपयशी, तरीही चीन ठरला खरा ‘विजेता’; मैदानात न उतरता कमावली अब्जावधींची संपत्ती
4

FIFA World Cup: फिफा विश्वचषकात फुटबॉल संघ अपयशी, तरीही चीन ठरला खरा ‘विजेता’; मैदानात न उतरता कमावली अब्जावधींची संपत्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Day Special: एकीकडे जिभेचे चोचले तर दुसरीकडे सामाजिक जबाबदारी; 21 जुलैला साजऱ्या होणाऱ्या ‘या’ दोन दिवसांचे काय आहे महत्त्व?

Day Special: एकीकडे जिभेचे चोचले तर दुसरीकडे सामाजिक जबाबदारी; 21 जुलैला साजऱ्या होणाऱ्या ‘या’ दोन दिवसांचे काय आहे महत्त्व?

Jul 20, 2026 | 11:36 AM
Russia Ukraine War : रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा मोठा हल्ला! डझनभर बॅलेस्टिक मिसाइल्स अन् क्षेपणास्त्रांचा मारा

Russia Ukraine War : रशियाचा युक्रेनवर पुन्हा मोठा हल्ला! डझनभर बॅलेस्टिक मिसाइल्स अन् क्षेपणास्त्रांचा मारा

Jul 20, 2026 | 11:35 AM
CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

Jul 20, 2026 | 11:33 AM
Recipe: उरलेल्या ब्रेडचा करा भन्नाट वापर! १५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा दही ब्रेड रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी

Recipe: उरलेल्या ब्रेडचा करा भन्नाट वापर! १५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा दही ब्रेड रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी

Jul 20, 2026 | 11:30 AM
UPPSC PCS 2026: सरकारी नोकरीची मोठी संधी! UPPSC PCS 2026 च्या ‘इतक्या’ जागांसाठी आजच अर्ज करा

UPPSC PCS 2026: सरकारी नोकरीची मोठी संधी! UPPSC PCS 2026 च्या ‘इतक्या’ जागांसाठी आजच अर्ज करा

Jul 20, 2026 | 11:29 AM
International Moon Day : रात्रीचा अधिपती, नभातील मोती अन् अद्भुत चमत्कार म्हणजे चंद्र; जाणून घ्या का आहे आजचा ‘हा’ दिवस खास?

International Moon Day : रात्रीचा अधिपती, नभातील मोती अन् अद्भुत चमत्कार म्हणजे चंद्र; जाणून घ्या का आहे आजचा ‘हा’ दिवस खास?

Jul 20, 2026 | 11:12 AM
eSIM स्मार्टफोन विकण्याचा प्लॅन करताय? केवळ Factory Reset पुरेसे नाही; आधी करा ‘हे’ महत्त्वाचे काम, नाहीतर होईल मोठं नुकसान

eSIM स्मार्टफोन विकण्याचा प्लॅन करताय? केवळ Factory Reset पुरेसे नाही; आधी करा ‘हे’ महत्त्वाचे काम, नाहीतर होईल मोठं नुकसान

Jul 20, 2026 | 11:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा