Maharashtra Weather: विजांचा कडकडाट अन् ढगांचा गडगडाट; राज्यावर दुहेरी संकट, पुढील काही तास धोक्याचे, काय आहे IMD चा अंदाज?

Maharashtra Weather Update : विदर्भात उष्णतेची लाट कायम असून तापमान ४४ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले आहे. मुंबईत प्रचंड उकाडा आणि आर्द्रतेमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. हवामान विभागाने पुढील ४८ तासांसाठी उष्णतेचा इशारा दिला

Updated On: May 02, 2026 | 09:31 AM
  • विदर्भात तापमान ४४°C पार
  • मुंबईत उकाडा वाढला
  • पुढील ४८ तासांचा हवामान अंदाज जाणून घ्या
Maharashtra Weather Update Marathi : मे महिन्याच्या आगमनाने महाराष्ट्रात उकाड्याला सुरुवात झाली आहे. शनिवार, २ मे, २०२६ रोजी राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये तीव्र उष्णतेची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या आकडेवारीनुसार आणि प्रादेशिक अंदाजानुसार, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये सध्या उष्णतेच्या लाटेसारखी परिस्थिती आहे, तर किनारपट्टीच्या भागातील आर्द्रतेमुळे जनजीवन कठीण झाले आहे.तर दुसरीकडे हवामान विभागाकडून विशेष म्हणजे पावासाचं वातावरण तयार होईल, तेव्हा या परिसरातील 40 ते 50 किमी प्रतितास या वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.

प्रमुख शहरांसाठी तापमानाचा अंदाज

नागपूरमध्ये कमाल तापमान सुमारे ४२°C राहण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर आकाश ढगाळ होऊ शकते आणि संध्याकाळी हलक्या सरींचीही शक्यता आहे. अकोला आणि अमरावती सध्या राज्यातील सर्वात उष्ण ठिकाणांपैकी आहेत. येथे पारा ४२°C ते ४४°C च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईत तापमान २९°C ते ३३°C च्या दरम्यान राहील. तथापि, जास्त आर्द्रता आणि धुक्यामुळे, जाणवणारी उष्णता प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा खूप जास्त असेल. मध्य महाराष्ट्रातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मध्यम उष्णता राहील, जिथे तापमान ३५°C ते ३९°C च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

हवामान विभागाकडून (IMD) महत्त्वाचे इशारे

१ मे रोजी रात्री मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात हवामानात काही लक्षणीय बदलही दिसून येत आहेत. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुढील ४८ तासांत कमाल तापमानात १-२°C ने किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात पुढील ७२ तास तापमान स्थिर राहील, त्यानंतर २-३°C ची घट अपेक्षित आहे. अंतर्गत महाराष्ट्रात पुढील तीन दिवसांत किमान तापमानात १-२°C ने घट होईल, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी काहीसा दिलासा मिळू शकेल.

जरी उष्णता अजूनही तीव्र असली तरी, विदर्भासाठी ३ मे ते ५ मे पर्यंत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या काळात विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना, गारपीट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांची शक्यता आहे. सध्या २ मे रोजी विदर्भासाठी कोणताही मोठा इशारा नाही.

खबरदारी आणि सूचना

किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या लोकांना निर्जलीकरण टाळण्यासाठी द्रव पदार्थांचे सेवन वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, विदर्भातील शेतकऱ्यांनी ३ मे पासून सुरू होणाऱ्या संभाव्य मेघगर्जना आणि गारपिटीच्या पार्श्वभूमीवर आपली कापणी केलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवण्याची तयारी करावी.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

