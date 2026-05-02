Maharashtra Weather: विजांचा कडकडाट अन् ढगांचा गडगडाट; राज्यावर दुहेरी संकट, पुढील काही तास धोक्याचे, काय आहे IMD चा अंदाज?

अकोल्यात तापमानाचा पारा चढलेलाच; आता उष्मालाटेसह अवकाळीची शक्यता
नागपूरमध्ये कमाल तापमान सुमारे ४२°C राहण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर आकाश ढगाळ होऊ शकते आणि संध्याकाळी हलक्या सरींचीही शक्यता आहे. अकोला आणि अमरावती सध्या राज्यातील सर्वात उष्ण ठिकाणांपैकी आहेत. येथे पारा ४२°C ते ४४°C च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईत तापमान २९°C ते ३३°C च्या दरम्यान राहील. तथापि, जास्त आर्द्रता आणि धुक्यामुळे, जाणवणारी उष्णता प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा खूप जास्त असेल. मध्य महाराष्ट्रातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मध्यम उष्णता राहील, जिथे तापमान ३५°C ते ३९°C च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
१ मे रोजी रात्री मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात हवामानात काही लक्षणीय बदलही दिसून येत आहेत. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुढील ४८ तासांत कमाल तापमानात १-२°C ने किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात पुढील ७२ तास तापमान स्थिर राहील, त्यानंतर २-३°C ची घट अपेक्षित आहे. अंतर्गत महाराष्ट्रात पुढील तीन दिवसांत किमान तापमानात १-२°C ने घट होईल, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी काहीसा दिलासा मिळू शकेल.
जरी उष्णता अजूनही तीव्र असली तरी, विदर्भासाठी ३ मे ते ५ मे पर्यंत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या काळात विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना, गारपीट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांची शक्यता आहे. सध्या २ मे रोजी विदर्भासाठी कोणताही मोठा इशारा नाही.
किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या लोकांना निर्जलीकरण टाळण्यासाठी द्रव पदार्थांचे सेवन वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, विदर्भातील शेतकऱ्यांनी ३ मे पासून सुरू होणाऱ्या संभाव्य मेघगर्जना आणि गारपिटीच्या पार्श्वभूमीवर आपली कापणी केलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवण्याची तयारी करावी.