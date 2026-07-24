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राम मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या झाली कमी; दानचोरीचे प्रकरण बाहेर येताच दिसून आला फरक

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:01 PM IST
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सारांश

मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची घटलेली संख्या आणि देणगी न देण्याची भाविकांची वृत्ती यामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना ग्रहण लागले आहे. बाजारपेठेत शांतता दिसून येत आहे.

राम मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या झाली कमी; दानचोरीचे प्रकरण बाहेर येताच दिसून आला फरक

राम मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या झाली कमी; दानचोरीचे प्रकरण बाहेर येताच दिसून आला फरक

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विस्तार

अयोध्या : राम मंदिराच्या भव्य उभारणीनंतर देशातील प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून उदयास आलेल्या अयोध्या शहरात सध्या शांतता आणि निराशा आहे. श्रीरामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टशी संबंधित कथित देणगी चोरी आणि आर्थिक अनियमिततेच्या वादामुळे केवळ भाविकांच्या विश्वासालाच धक्का बसला नाही, तर त्याचा थेट आणि घातक परिणाम अयोध्येच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येत आहे.

एका अहवालानुसार, मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची घटलेली संख्या आणि देणगी न देण्याची भाविकांची वृत्ती यामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना ग्रहण लागले आहे. बाजारपेठेत शांतता दिसून येत आहे. हरिश्चंद्र मार्केट, रिकबगंज आणि राममंदिराबाहेरील परिसरातील दुकानदार ग्राहकांअभावी त्रस्त आहेत. पूजेचे साहित्य, पितळेची भांडी, छायाचित्रे, कपडे विकणारे व्यापारी सांगतात की, गेल्या महिनाभरात त्यांचा व्यवसाय ५० ते ७० टक्क्यांनी घसरला आहे. पूर्वी सामान्य दिवशीही १०००० ते १२००० रुपयांचा माल विकला जायचा, आता २००० रुपयेही मिळणे कठीण झाले आहे.

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दरम्यान, रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. जूनमध्ये देऊळ चोरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. याप्रकरणी तातडीने कारवाई करत पोलिसांनी आतापर्यंत मंदिरातील नैवेद्य मोजणाऱ्या ट्रस्टच्या आठ कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. वाढता वाद पाहता श्री आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे.

हॉटेल, गेस्ट हाऊसला फटका

भाविकांच्या घटत्या संख्येचा सर्वाधिक फटका अयोध्येतील हॉटेल, होम स्टे आणि गेस्ट हाऊसचालकांना बसला आहे. मंदिराजवळ २० खोल्यांचे गेस्ट हाऊस चालवणारे हरिओम वर्मा यांच्या मते, गेल्या एका महिन्यात त्यांचा व्यवसाय ८० टक्क्यांनी ठप्प झाला आहे. कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती मध्यम आणि बजेट श्रेणीतील २-स्टार आणि ३-स्टार हॉटेल्ससाठी आहे. पावसाळ्यात गर्दी थोडी कमी असते, असे हॉटेल मालकांचे म्हणणे आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी देणगीच्या वादामुळे बुकिंगमध्ये अनपेक्षित घट झाली आहे.

Web Title: Number of devotees visiting the ram mandir has dropped following the theft of donations

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Published On: Jul 24, 2026 | 01:01 PM

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