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Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

Updated On: Jul 24, 2026 | 12:46 PM IST
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सारांश

दिल्लीत प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. यासाठी दिल्ली पोलिसांनी सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, सर्व स्तरांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवेत हजर राहण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत...; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत...; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

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विस्तार
  • दिल्लीत हाय अलर्ट!
  • आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय
  • अधिकारी केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच रजा मंजूर
दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली पोलिसांनी सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांची रजा रद्द केली आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत रजा स्थगित राहणार आहे. हा आदेश सर्व पदांच्या अधिकाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सध्याची कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता, पोलीस कर्मचाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत नैमित्तिक रजा, अर्जित रजा इत्यादी कोणतीही सर्वसाधारण रजा मंजूर केली जाणार नाही.

अधिकारी केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच रजा मंजूर

आदेशात म्हटले आहे की, केवळ सक्षम प्राधिकरणाने पुष्टी आणि मंजुरी दिलेल्या खऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीतच रजा मंजूर केली जाईल. सर्व पोलीस उपअधीक्षकांना (डीएसपी) या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

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दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी आदेशाला मंजुरी

याव्यतिरिक्त, पुढील सूचना मिळेपर्यंत दिल्ली पोलीस आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्याला कोणत्याही अभ्यासक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या आदेशाला दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.

दिल्ली पोलीस दंगलखोरांना ओळखण्याचे काम

सूत्रांनुसार, दिल्ली पोलीस दंगलखोरांना ओळखण्याचे काम करत असून, पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. पोलीस विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार आहेत, परंतु आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

शिक्षणमंत्री राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरूच…

सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडले असले तरी सरकारने वांगचुक यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत, परंतु शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर सीजेपी ठाम आहे. शिक्षणमंत्री राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी काल रात्री एक व्हिडिओ संदेश जारी करून, आपले सरकार पेपरफुटीबाबत कठोर कायदे आणेल, असे आश्वासन दिले आहे.

पुढील आठवड्यात संसदेत पेपरफुटी विधेयक सादर

पेपरफुटीशी संबंधित विधेयक आज मोदी मंत्रिमंडळात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले आहे की, त्यांचे सरकार पेपरफुटीविरोधात एक अभेद्य कायदा आणत आहे. पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, पेपरफुटीशी संबंधित कायदा पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केला जाईल. तो लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील.

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Web Title: Delhi police cancels all leaves ahead of protests orders issued for all ranks

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Published On: Jul 24, 2026 | 12:46 PM

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