Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

आदेशात म्हटले आहे की, केवळ सक्षम प्राधिकरणाने पुष्टी आणि मंजुरी दिलेल्या खऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीतच रजा मंजूर केली जाईल. सर्व पोलीस उपअधीक्षकांना (डीएसपी) या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
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याव्यतिरिक्त, पुढील सूचना मिळेपर्यंत दिल्ली पोलीस आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्याला कोणत्याही अभ्यासक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या आदेशाला दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.
सूत्रांनुसार, दिल्ली पोलीस दंगलखोरांना ओळखण्याचे काम करत असून, पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. पोलीस विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार आहेत, परंतु आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडले असले तरी सरकारने वांगचुक यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत, परंतु शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर सीजेपी ठाम आहे. शिक्षणमंत्री राजीनामा देईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी काल रात्री एक व्हिडिओ संदेश जारी करून, आपले सरकार पेपरफुटीबाबत कठोर कायदे आणेल, असे आश्वासन दिले आहे.
पेपरफुटीशी संबंधित विधेयक आज मोदी मंत्रिमंडळात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले आहे की, त्यांचे सरकार पेपरफुटीविरोधात एक अभेद्य कायदा आणत आहे. पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वीच सांगितले आहे की, पेपरफुटीशी संबंधित कायदा पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केला जाईल. तो लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील.
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