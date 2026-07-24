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Maharashtra News: ‘कृष्णा’च्या आरोग्य वारीने दिली वारकऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा

Updated On: Jul 24, 2026 | 01:00 PM IST
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सारांश

Maharashtra News: कृष्णा हॉस्पिटलने यंदाही आपल्या 'आरोग्य वारी' उपक्रमांतर्गत हजारो वारकऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा, तपासणी आणि औषधोपचार उपलब्ध करून दिले. या उपक्रमामुळे वारकऱ्यांना वेळेवर आरोग्यसेवा मिळून त्यांचा पंढरीचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर झाला.

Krishna Hospital's Aarogya Wari (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Krishna Hospital's Aarogya Wari (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

Krishna Hospital’s Aarogya Wari: आषाढी वारी म्हणजे केवळ श्रद्धेचा प्रवास नाही, तर लाखो वारकऱ्यांच्या सहनशक्तीची आणि भक्तीची परीक्षा असते. अनेक दिवसांचा पायी प्रवास, बदलते हवामान आणि सततची पायपीट यामुळे अनेक वारकऱ्यांना आरोग्याच्या छोट्या-मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी योग्यवेळी मिळणारी वैद्यकीय मदत त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरते. हीच गरज ओळखत कृष्णा हॉस्पिटलने यंदाही आपल्या ‘आरोग्य वारी’ उपक्रमातून हजारो वारकऱ्यांची सेवा केली.

सलग 25 वर्षे सुरू असलेल्या या सेवेला रौप्यमहोत्सवी वर्ष

यावर्षी या उपक्रमाने विशेष टप्पा गाठला. कारण सलग 25 वर्षे सुरू असलेल्या या सेवेला रौप्यमहोत्सवी वर्ष पूर्ण झाले आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिककाळ एकही खंड न पडता सुरू असलेला हा उपक्रम आज वारकरी संप्रदायासाठी विश्वासाचे नाव बनला आहे. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक पंढरपूरकडे निघाले आहेत. या भक्तिमय प्रवासात अनेकांना थकवा, ताप, अंगदुखी, पाय सुजणे, स्नायूंमध्ये वेदना किंवा इतर किरकोळ आरोग्याच्या समस्या जाणवतात. याच पार्श्वभूमीवर पंढरपूर वारी मार्गावर कृष्णा हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय पथकाने विविध ठिकाणी आरोग्य सेवा केंद्रे उभारली. (Maharashtra News)

अधिक वारकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ

या केंद्रांवर आलेल्या प्रत्येक वारकऱ्याची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. डॉक्टरांनी आवश्यकतेनुसार औषधे दिली, जखमांवर मलमपट्टी केली आणि पायांच्या त्रासासाठी फिजिओथेरपीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारता ही सेवा दिल्याने अनेक वारकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

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यंदाच्या उपक्रमात दोन हजारांहून अधिक वारकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला. दीर्घ पायी प्रवासामुळे त्रास होत असलेल्या अनेकांना तातडीचा उपचार मिळाल्याने त्यांचा पुढील प्रवास अधिक सोपा झाला. विशेष म्हणजे, केवळ उपचारच नव्हे तर आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, पुरेसे पाणी कसे प्यावे आणि प्रवासादरम्यान स्वतःची काळजी कशी घ्यावी, याबाबतही वैद्यकीय पथकाने मार्गदर्शन केले.

प्रवासात वारकऱ्यांना आरोग्याचा आधार

कृष्णा विश्व विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. सुरेश भोसले आणि आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम दरवर्षी राबवला जातो. श्रद्धेच्या या प्रवासात वारकऱ्यांना आरोग्याचा आधार मिळावा, हीच या उपक्रमामागची प्रमुख भावना असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

दहा दिवस चाललेल्या या आरोग्य मोहिमेत डॉक्टर, परिचारिका, फिजिओथेरपिस्ट आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र सेवा बजावली. प्रत्येक वारकऱ्यापर्यंत उपचार पोहोचावेत यासाठी संपूर्ण पथकाने समन्वयाने काम केले. या सेवेमुळे अनेक वारकऱ्यांनी कृष्णा हॉस्पिटलचे मनापासून आभार मानले.

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कृष्णा हॉस्पिटलचा ‘आरोग्य वारी’ उपक्रम

वारी हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि भक्तीचा अविभाज्य भाग आहे. अशा पवित्र यात्रेत आरोग्याची साथ मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. कृष्णा हॉस्पिटलचा ‘आरोग्य वारी’ उपक्रम ही केवळ वैद्यकीय सेवा नसून सामाजिक बांधिलकीचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे. गेली २५ वर्षे अखंडपणे सुरू असलेली ही परंपरा आजही वारकऱ्यांच्या सेवेत तितक्याच समर्पित भावनेने उभी आहे. त्यामुळे हा उपक्रम अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून, भविष्यातही ही सेवा अशीच सुरू राहावी, अशी अपेक्षा वारकरी व्यक्त करत आहेत.

Web Title: Krishna hospitals aarogya wari provides free medical care

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Published On: Jul 24, 2026 | 01:00 PM

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