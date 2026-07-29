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ओडिशा AM/NS इंडिया खो खो हाय परफॉर्मन्स सेंटरच्या दोन वर्षांच्या क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा उत्सव साजरा

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:21 PM IST
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सारांश

ओडिशा AM/NS इंडिया खो खो हाय परफॉर्मन्स सेंटरचा दुसरा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा झाला. यावेळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवलेल्या खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला. खो खो निवड चाचणी 2026 मधून 19 नव्या खेळाडूंना सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यात आला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

ओडिशा AM/NS इंडिया खो खो हाय परफॉर्मन्स सेंटरने (ओडिशा AM/NS KHPC), पुरी येथे आपला दुसरा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला. यावेळी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला. तसेच, खो खो निवड चाचणी 2026 अंतर्गत नव्या आशादायी खेळाडूंनाही सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यात आला. भारतासाठी भविष्यातील खो खो चॅम्पियन्स घडवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

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आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS इंडिया) आणि ओडिशा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेले हे हाय परफॉर्मन्स सेंटर देशातील खो खो खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच पंच आणि प्रशिक्षक घडवण्याचेही काम करत आहे. गेल्या दोन वर्षांत या सेंटरच्या खेळाडूंनी खो खो वर्ल्ड कप 2025, नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तसेच ज्युनियर, सिनियर आणि सब-ज्युनियर राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. या कालावधीत खेळाडूंनी 30 हून अधिक राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेत 48 पदके जिंकली आहेत.

AM/NS इंडियाचे HR आणि प्रशासन विभागाचे संचालक व उपाध्यक्ष आशुतोष तेलंग यांनी सांगितले की, अवघ्या दोन वर्षांत या सेंटरने खो खो क्षेत्रात दर्जेदार प्रशिक्षण आणि गुणवत्ता विकासाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. खेळाडूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळवलेले यश त्यांच्या मेहनतीबरोबरच सेंटरच्या सक्षम प्रशिक्षण व्यवस्थेचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यातही जागतिक दर्जाचे खेळाडू घडवण्यासाठी कंपनी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या कार्यक्रमाला भारतीय पुरुष खो खो संघाचा कर्णधार प्रतीक वायकर यांच्यासह खो खो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष प्रद्युम्न मिश्रा, AM/NS इंडियाचे HR (पूर्व) प्रमुख डॉ. देवव्रत दश, CSR प्रमुख डॉ. विकास यादवेंदू आणि ‘स्पोर्ट्स फॉर ऑल’ (SFA)चे प्रोजेक्ट हेड सागर सामल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांच्या उपस्थितीत खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्यात आले आणि नव्या खेळाडूंचे स्वागत करण्यात आले.

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खो खो निवड चाचणी 2026 नंतर सेंटरमध्ये ज्युनियर आणि सिनियर गटातील 31 खेळाडूंनी आपले स्थान कायम राखले, तर 10 मुले आणि 9 मुली अशा 19 नव्या खेळाडूंना प्रवेश देण्यात आला. सब-ज्युनियर आणि ज्युनियर गटातील खेळाडूंच्या पुढील स्तरावर झालेल्या प्रगतीमुळे नव्या खेळाडूंना संधी उपलब्ध झाली. याशिवाय विविध राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा विशेष सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमात झालेल्या प्रदर्शनीय सामन्यात खेळाडूंनी वेग, चपळाई आणि रणनीतीचे उत्कृष्ट प्रदर्शन करत उपस्थितांची मने जिंकली. सेंटरने आता तिसऱ्या वर्षात पदार्पण करत जागतिक दर्जाचे खो खोपटू घडवण्याचा निर्धार पुन्हा अधोरेखित केला आहे.

Web Title: Celebration of two years of sporting excellence at the odisha amns india kho kho high performance centre

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:21 PM

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