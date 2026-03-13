एकीकडे गॅससाठी वणवण तर दुसरीकडे काळाबाजार फोफावला; एकाच घरातून 31 सिलेंडर जप्त

उत्तर प्रदेशातील गॅस एजन्सीजसमोरही लांबच लांब रांगा लागत आहेत. दरम्यान, हापूर जिल्ह्यात, पोलिस प्रशासनाने गॅस सिलिंडरच्या बेकायदेशीर साठवणुकीविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पुरवठा विभागाच्या पथकाने बुधवारी रात्री एका घरावर छापा टाकून ३२ एलपीजी सिलिंडर जप्त केले. यामध्ये १८ भरलेले आणि १४ रिकामे सिलिंडर होते. यामुळे पोलीसांसह स्थानिकांनी देखील आश्चर्य व्यक्त केले.
या साठवणुकीच्या आणि काळाबाजाराबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी सीमा बालियान म्हणाल्या की, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील सर्व तहसीलमध्ये विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके सतत गस्त घालत आहेत आणि गॅस सिलिंडरच्या काळाबाजार आणि बेकायदेशीर साठवणुकीविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहेत.
एका घरातून ३२ सिलिंडर जप्त
या कारवाईचा एक भाग म्हणून, पथकाला माहिती मिळाली की एका व्यक्तीने त्याच्या घरात मोठ्या प्रमाणात सिलिंडर साठवलेले सापडले आहेत. पथकाने बुधवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी छापा टाकला. तपासादरम्यान, घरात १८ भरलेले आणि १४ रिकामे सिलिंडर आढळले. अधिकाऱ्यांनी सिलिंडरबद्दल चौकशी केली, परंतु समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने सर्व ३२ सिलिंडर जप्त करण्यात आले. पुरवठा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, गॅस सिलिंडरची बेकायदेशीर साठवणूक नियमांविरुद्ध आहे. आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
एलपीजी सिलिंडरसाठी धावपळ
या युद्धामुळे हापूरमध्ये एलपीजी सिलिंडरसाठीही धावपळ सुरू झाली आहे. गॅस एजन्सीच्या गोदामांमध्ये गॅस सिलिंडर मागणाऱ्या ग्राहकांची गर्दी वाढत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत आहे. भारत गॅस हापूरमधील तियाला गावात आहे. गुरुवारी सकाळी घरगुती गॅस सिलिंडर मागणाऱ्या ग्राहकांची गर्दी येथे येऊ लागली. सकाळी १० वाजेपर्यंत गर्दी वाढली होती, ज्यामुळे गोदामाबाहेर लांब रांगांमध्ये गोंधळ उडाला.