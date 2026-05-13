Global Politics : असीम मुनीरचा ‘डबल गेम’! अमेरिकेच्या पाठीत खंजीर खुपसत इराणला मोठी मदत; ट्रम्पही संतापले?

Pakistan Iran Relation : अमेरिकेशी युद्धादरम्यान इराणला पाकिस्तानकडून मोठी मदत मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. पाकिस्तानने इराणच्या लढाऊ विमानांना आश्रय दिल्याचे म्हटले जात आहे. यावर ट्रम्प यांनी प्रतिक्रियी दिली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 10:37 AM
Global Politics : असीम मुनीरचा 'डबल गेम'! अमेरिकेच्या पाठीत खंजीर खुपसत इराणला मोठी मदत; ट्रम्पही संतापले?

  • पाकिस्तानने अमेरिकेला दिला धोका?
  • संघर्षादरम्यान इराणला केली ही मोठी मदत
  • अमेरिका संतापली
Pakistan Iran Relations : पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने इराणचा प्रस्तावर फेटाळला असून तणाव अधिक वाढला आहे. याच वेळी एक खळबळजनक दावा समोर आला आहे. मध्यस्थीचा आव आणणाऱ्या पाकिस्तान इराणच्या लष्करी विमानांना आपल्या तळांवर लपवून अमेरिकेची दिशाभूल करत असल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये केला जात आहे. या दाव्यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

अमेरिकेच्या माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्यात इराण-अमेरिका संघर्ष (US Iran Conflict) शिगेला पोहोचला असाताना इराणने आपली काही लष्करी विमाने पाकिस्तानला सोपवली होती. ही लष्करी विमाने पाकिस्तानच्या हवाई तळ नूर-ए-खान तळांवर तैनात करण्यात आली. अमेरिकन हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी पाकिस्तानने गुप्तपणे ही मदत केली असल्याचे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणची शत्रूवर पाळत ठेवणारी लढाऊ विमानांना आश्रय देण्यात आला आहे.

ट्रम्प यांनी प्रतिक्रिया

मात्र या वादावर अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी संताप व्यक्त करण्यातऐवजी शांत भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तान एक विश्वासार्ह मध्यस्थ असल्याचे म्हटले आहे. तसेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) आणि पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर खूप चांगले काम करत असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानवर ट्रम्प यांनी पूर्ण विश्वास दर्शवला आहे.

ट्रम्प यांच्या पक्षाकडून संताप व्यक्त

मात्र ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील खासदारांना यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. जेष्ठ खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांनी पाकिस्तानला मध्यस्थीच्या भूमिकेतून हटवण्याची मागणी केली आहे. ज्या देशाने इराणच्या लष्करी मालमत्तेला संरक्षण दिले त्यांच्या विश्वास ठेवता येणार नाही असे त्यांनी म्हटले.

पाकिस्तानची प्रतिक्रिया

दरम्यान पाकिस्तानने इराणला मदतीचे आरोप फेटाळले आहेत. नूर खान एअरबेस शहराच्या मध्यभागी असून या ठिकाणी गुप्तपणे विमाने तैनात करणे अशक्य असल्याचे पाकिस्तानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले.

दरम्यान इराणने या दाव्यानंतर आपली लढाऊ विमाने अफगाणिस्तानमध्ये हलवली असल्याचा दावाही केला जात आहे. पाकिस्तानच्या माध्यमातून शांतता चर्चा फिस्कटली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेन मीडियाने पाकिस्तानवर काय आरोप केला आहे?

    Ans: अमेरिकन मीडिया रिपोर्टनुसार, एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिका-इराण संघर्ष पेटलेला होता. यावेळी पाकिस्तानने इराणच्या लष्करी विमानांना आपल्या नूर खान एअरबेसवर आश्रय दिला होता. अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्यांपासून इराणची विमाने वाचवण्यासाठी ही मदत केल्याचा दावा केला जात आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी या दाव्यावर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे समर्थन केले आहे. त्यांनी पाकिस्तानला एक विश्वासार्ह मध्यस्थ म्हटले असून शाहबजा शरीफ आणि मुनीर यांचे कौतुक केले आहे.

  • Que: अमेरिकन रिपब्लिकन खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांनी पाकिस्तानवर काय आक्षेप घेतला?

    Ans: लिंडसे ग्रॅहम यांनी पाकिस्तानला अमेरिका इराण वादात मध्यस्थी म्हणून हटवण्याची मागणी केली आहे.

  • Que: पाकिस्ताने इराणला मदत केल्याच्या दाव्यावर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: पाकिस्तानने इराणच्या विमानांना आश्रय दिल्याचा दावा फेटाळला आहे. नूर खान एअरबेस शहराच्या मध्यभागी असून या ठिकाणी विमाने लपवून ठेवणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे.

Published On: May 13, 2026 | 10:18 AM

