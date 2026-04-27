“नाद करा पण आमचा कुठं” ; 68 किलो वजन घटवणाऱ्या ‘या’ मराठमोळ्या अभिनेत्रीला ओळखलत का ?

वजन कमी करणं असो किंवा वाढवणं असो अनेकांनासाठी हे खूप कठीण होऊन जातं. काहींच्या शारीरिक रचना अशा असतात की वजन कमी होता होतं. मध्यम बांधा असणं हे अनेकांचं स्वप्नं असतं पण वजन कमी करणं वाटतं तितकं सोपं राहत नाही.

Updated On: Apr 27, 2026 | 05:47 PM
वजन कमी करणं असो किंवा वाढवणं असो अनेकांनासाठी हे खूप कठीण होऊन जातं. काहींच्या शारीरिक रचना अशा असतात की वजन कमी होता होतं. मध्यम बांधा असणं हे अनेकांचं स्वप्नं असतं पण वजन कमी करणं वाटतं तितकं सोपं राहत नाही. याला अपवाद सेलिब्रिटी देखील नाहीत. वाढत जाणारं वजन हे फक्त शारीरिक व्याधीच नाही तर तुमचा आत्मविश्वास देखील कमी करतो. याच काहीशा परिस्थितीतून एक मराठमोळी अभिनेत्री जात होती. या अभिनेत्रीने एक नाही दोन नाही तर तब्बल 68 किलो वजन कमी केलं आहे, कोण आहे ही अभिनेत्री हे जाणून घेऊयात.

सिनेविश्वात जसं तुमच्या अभिनयाला महत्व असतं तसंच तुम्ही कसे दिसता आणि कसे आहात हे देखील पाहिलं जातं. अनेक या क्षेत्रात अभिनेत्रींना त्याच्या लुकमुळे खूप जज देखील केलं जातं. मात्र अभिनेत्री अशी आहे जिने यातून निश्चय करत तिचं वजन तब्बल 68 किलोंनी कमी केलं. ती अभिनेत्री म्हणजे आरती सोळंकी. आरतीने नुकतंच एका मुलाखतीत सांगितलं की तिचं आधी वजन 132 किलो होतं पण तिने फिटनेसकडे योग्य प्रकारे लक्ष दिलं आणि तिला 68 किलो वजन कमी करता आलं. आरती म्हणते की, फिटनेस म्हणजे फक्त चांगलं दिसण्यासाठीच नाही तर तुमच्या निरोगी आरोग्यासाठी योग्य आहार आणि व्यायाम देखील तितकाच महत्वाचा आहे.

 

आरती म्हणाली की, तिने वजन कमी करण्यासाठी 5 वर्ष मेहनत घेतली. आरती पुढे असंही म्हणाली की, मी रोज संध्याकाळी 6 नंतर काहीच खात नाही. क्वचितच कधी भूक लागली तर सँडवीच किंवा पाणीपूरी खाते. शक्यतो हे खाणं देखील मी टाळते. आणि रोज रात्री 9 वाजता झोपते. असं एकंदरितच माझं रुटीन असतं. आताच्या काही दिवसात मला नाटकाच्या रिहर्सलमुळे फारसं चालायला नाही मिळत. आरतीच्या म्हणण्यानुसार, फिटनेसकडे लक्ष दिल्यामुळे फक्त शारीरिक व्य़ाधीच कमी होत नाही तर मानसिक आरोग्य देखील निरोगी राहतं. हा पाच वर्षांचा काळ खूप काही शिकवून गेला. फिटनेसकडे लक्ष देताना माझ्यात एक शिस्त निर्माण झाली. आजकाल मी स्वत:ला आवर्जुन आरशात पाहते. आरशात बघून छान तयार होते. असंही तिने सांगितलं.

Published On: Apr 27, 2026 | 05:39 PM

May 15, 2026 | 07:30 AM
May 15, 2026 | 07:15 AM
May 15, 2026 | 07:05 AM
May 15, 2026 | 04:15 AM
May 15, 2026 | 02:35 AM
May 15, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 11:25 PM

May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:05 PM
May 14, 2026 | 04:01 PM
May 14, 2026 | 03:58 PM
May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM