भाजपच्या मुंबईतील विजयाचा जल्लोष आसाममध्ये…! PM मोदींनी महापौर अन् बहुमतावरुन केले भाजपचे कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या आसाम दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी सभेला संबोधित करताना महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीचा उल्लेख करत भाजपच्या लोकप्रियतेचा दाखला दिला.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:33 PM
PM Narendra Modi in Kaziranga assam tour said Mayor of BMC Election

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काझीरंगामध्ये भाषण करताना महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा उल्लेख केला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काझीरंगा आसाम दौऱ्यावर
  • मोदी काझीरंगामधील भाषण चर्चेत
  • काझीरंगामध्ये केले महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचे कौतुक
PM Modi in Assam: आसाम : महाराष्ट्रामध्ये नुकतेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले आहे. यामुळे महाराष्ट्र भाजपमध्ये मोठा उत्साह संचारला आहे. मुंबईमध्ये (BMC Election 2026) पहिल्यांदाच भाजपला बहुमत मिळाल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे. पंतप्रधान (PM Narendra Modi) यांनी देखील आपल्या एका भाषणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये भाजपने मिळवलेल्या या यशाचा उल्लेख केला आहे. यावेळी मुंबईतील भाजपचा विजय हा काझीरंगात देखील साजरा केला जात असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील कालियाबोर येथे एका जाहीर सभेत बोलताना काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. मोदी म्हणाले, “आज भाजप देशभरातील लोकांची पहिली पसंती बनली आहे. गेल्या दीड वर्षात देशाचा भाजपवरील विश्वास सातत्याने वाढत आहे. बिहारमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या. २० वर्षांनंतरही तेथील लोकांनी भाजपला विक्रमी संख्येने मतदान केले. त्यांनी विक्रमी जागा जिंकल्या. दोन दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये महापौर आणि नगरसेवकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. जगातील सर्वात मोठ्या महापालिकापैकी एक असलेल्या मुंबईतील लोकांनी भाजपला पहिल्यांदाच विक्रमी जनादेश दिला. मुंबईत विजय साजरा होत आहे आणि काझीरंगामध्ये जल्लोष साजरा केला जात आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक शहरांमधील लोकांनी भाजपला सेवा करण्याची संधी दिली आहे.” असे मत पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले.

हे देखील वाचा : “आपल्याकडं ही गुंतवणूक का नाही? CM फडणवीसांच्या दावोस दौऱ्यावर रोहित पवारांचा सवाल

पुढे ते म्हणाले की, अलिकडच्या सर्व निवडणूक निकालांचा जनादेश स्पष्ट आहे. आज देशातील मतदारांना सुशासन, विकास हवा आहे आणि विकास आणि वारसा या दोन्हींवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. म्हणूनच ते भाजपला पसंती देतात. “या निवडणुकांमधून आणखी एक संदेश मिळतो. देश सातत्याने काँग्रेसच्या नकारात्मक राजकारणाला नाकारत आहे. मुंबई शहरात, जिथे काँग्रेसचा जन्म झाला, तो आज चौथ्या किंवा पाचव्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे.”असा टोला पंतप्रधान मोदींनी कॉंग्रेस पक्षाला लगावला आहे.

हे देखील वाचा : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing

ईशान्येकडील विकासाबद्दल पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

पंतप्रधान म्हणाले की ईशान्येकडील सर्वात मोठे दुःख नेहमीच अंतर राहिले आहे. हृदये आणि ठिकाणांमधील अंतर. अनेक दशकांपासून, येथील लोकांना असे वाटत होते की देशाचा विकास इतरत्र होत आहे आणि त्यांना मागे सोडले जात आहे. याचा परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेवरच नाही तर विश्वासावरही झाला. ते म्हणाले, “भाजपने ही भावना बदलण्याचे काम केले. डबल इंजिन सरकारने ईशान्येकडील विकासाला प्राधान्य दिले. रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग आणि जलमार्गांनी आसामला जोडण्याचे काम एकाच वेळी सुरू झाले, परंतु काँग्रेस पक्षाने कधीही त्याची पर्वा केली नाही. जेव्हा केंद्रात काँग्रेस सरकार सत्तेत होते तेव्हा आसामला रेल्वे बजेटचे तुटपुंजे बजेट मिळाले: सुमारे २००० कोटी रुपये. आता, भाजप सरकारने ते दरवर्षी अंदाजे १०,००० कोटी रुपये केले आहे.” असे देखील पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.

