Punjab Train Blast: प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी मोठा झटका,RDX ने थेट रेल्वे रुळच उडवले, हायअलर्ट जारी

प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी मोठी बातमी समोर येत आहे. पंजाबमध्ये मध्यरात्री एक मोठा स्फोट झाला असून एका नवीन रेल्वे मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या मालगाडीला लक्ष्य करण्यात आल्याची घटना समोर आली.

Updated On: Jan 24, 2026 | 12:44 PM
भारताच्या प्रजासत्ता दिनाच्या एक दिवस आधी मोठी बातमी समोर येत आहे. पंजाबमधील फतेहगड साहिब जिल्ह्यातील सरहिंद परिसरात शुक्रवारी (23 जानेवारी 2026) मध्यरात्री एक मोठा स्फोट झाला. ही घटना रेल्वे मार्गावर घडली. जिथे एका मालगाडीला शक्तिशाली स्फोटक आरडीएक्सने लक्ष्य करण्यात आले. हा स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्यामुळे रेल्वे ट्रॅकचे तुकडे झाले. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आरडीएक्सने ट्रेन उडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. स्फोटात मालगाडीचे इंजिन गंभीरपणे खराब झाले आणि चालक गंभीर जखमी झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. रेल्वे अधिकारी आणि पोलिस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला. सुरुवातीच्या अहवालात हा दहशतवादी हल्ला असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु अधिकृत पुष्टी अद्याप बाकी आहे.

ही घटना रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. सरहिंदमधील खानपूर गेटजवळ नव्याने बांधलेल्या रेल्वे मार्गावरून एक मालगाडी जात होती. ही लाईन विशेषतः मालवाहतुकीसाठी बांधण्यात आली होती, जी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे. इंजिन गेटजवळ येताच एक मोठा स्फोट झाला. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्यामुळे ३-४ फूट ट्रॅक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. मालवाहू ट्रेन जात असताना हा स्फोट झाला.

स्फोटामुळे मालवाहू ट्रेन रुळावरून घसरली

प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे की, मालवाहू ट्रेनच्या इंजिनचा पुढचा भाग उडाला आणि मालवाहू ट्रेन रुळावरून घसरली. आजूबाजूला सर्वत्र कचरा पसरला. यामुळे सर्वत्र घबराट पसरली. स्फोटात चालकाच्या डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाली. त्याला ताबडतोब स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की वेळेवर उपचार केल्याने त्याचा जीव वाचला. २६ जानेवारीपूर्वी दहशतवादी कट उघडकीस आला आहे.

ही रेल्वे लाईन चाचणीसाठी सुरू

रेल्वे सूत्रांनुसार, ही नवीन लाईन सध्या चाचणीसाठी सुरू आहे. मालवाहू ट्रेनमध्ये कोणताही मोठा माल वाहून नेण्यात आला नव्हता, परंतु स्फोटामुळे मोठा अपघात टळला. जर ती प्रवासी ट्रेन असती तर मोठी जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकले असते. स्फोटामुळे परिसरात गोंधळ उडाला. स्थानिकांनी मदत करण्यासाठी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिसराला वेढा घातला आणि फॉरेन्सिक टीमला बोलावले. आरडीएक्स, एक उच्च-स्फोटक सामग्री, वापरल्याचा संशय आहे. ते कसे पेरले गेले आणि कोणी पेरले हा तपासाचा विषय आहे. पंजाब पोलिसांचा असा विश्वास आहे की हे एक सुनियोजित कट असल्याचे दिसते. दहशतवादी संघटनांची भूमिका तपासली जात आहे.

काँग्रेसने काय म्हटले?

रेल्वे ट्रॅक स्फोटांवर पंजाब काँग्रेस नेते अमरिंदर सिंग राजा वाडिंग यांची एक पोस्ट देखील समोर आली. अमरिंदर सिंग राजा यांनी लिहिले, “रेल्वे ट्रॅकजवळ आरडीएक्स, सार्वजनिक ठिकाणी स्फोट – हे सामान्य गुन्हे नाहीत. हे पंजाबला अस्थिर करण्याचा आणि भीती पसरवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहेत.

Jan 24, 2026 | 12:44 PM

Jan 24, 2026 | 12:44 PM
