Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • Social Media Banned For Children Under 16 Years Of Age In Andhra Pradesh

AP Social media ban : 16 वर्षांच्या खालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी; आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

आंध्र प्रदेश सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियाचा नकारात्मक प्रभाव टाळण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे..

Updated On: Jan 23, 2026 | 12:41 PM
Social media banned for children under 16 years of age in Andhra Pradesh

आंध्र प्रदेशमध्ये 16 वर्षांखालील लहान मुलांना सोशल मीडिया बंदी घालण्यात आली (फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:

AP Social media ban : हैदराबाद : सध्या इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर तुफान वाढला आहे. सोशल मी़डियाचा लहान मुले देखील ही सर्रास वापर करत असल्यामुळे नको त्या गोष्टी लहान मुलांसमोर येत आहे. अनेकदा यामधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा कंटेंट देखील पाहिला जात आहे. यावर आंध्र प्रदेश सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियाचा नकारात्मक प्रभाव टाळण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे.

ऑस्ट्रेलिया सरकारप्रमाणे आंध्र प्रदेश सरकारने देखील लहान मुलांना सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश यांनी आंध्र प्रदेश सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. नारा लोकेश म्हणाले की, आंध्र प्रदेश सरकार 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. ही बंदी ऑस्ट्रेलियामध्ये लावलेल्या बंदीप्रमाणे असणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

हे देखील वाचा : निवडणूक न लढवताही त्यांनी दिल्लीचे तख्त हलवले; बाळ ठाकरेंचे ‘असे’ रहस्य ज्यामुळे सरकारही होते हादरले

दावोस येथे ब्लूमबर्गशी झालेल्या भेटीमध्ये लोकेश यांनी राज्य सरकारचा मुलांना सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे फायदे सांगितले आहेत. ते म्हणाले की, विशिष्ट वयाखालील तरुणांनी अशा प्लॅटफॉर्मवर असू नये कारण त्यांना कोणत्या कंटेंटचा सामना करावा लागतो हे पूर्णपणे समजत नाही आणि या धोक्याला आळा घालण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे, असे आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा : माझा काका.. माझं बालपण…; दैनिक ‘सामना’तून राज ठाकरेंनी जागवल्या बाळासाहेबांच्या आठवणी

आंध्र प्रदेशच्या सरकारच्या या निर्णयावर टीडीपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जी. दीपक रेड्डी म्हणाले की, लोकेश यांनी सोशल मीडियाचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि सुरक्षिततेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दलची गंभीर चिंता योग्यरित्या अधोरेखित केली आहे. विशिष्ट वयाखालील मुले ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या हानिकारक सामग्रीला समजून घेण्याइतपत भावनिकदृष्ट्या प्रौढ नसतात. म्हणूनच आंध्र प्रदेश सरकार जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करत आहे आणि ऑस्ट्रेलियाच्या १६ वर्षांखालील सोशल मीडिया कायद्याचे परीक्षण करत आहे.वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या (वायएसआरसीपी) राजवटीत, महिलांवर क्रूर आणि अपमानास्पद हल्ले करण्यासाठी सोशल मीडियाचा उघडपणे गैरवापर करण्यात आला. ऑनलाईन नकारात्मकेपासून लहान मुलांना थांबवणे असल्याचे रेड्डी म्हणाले आहेत.

Web Title: Social media banned for children under 16 years of age in andhra pradesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन
1

Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या
2

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या
3

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral
4

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AP Social media ban : 16 वर्षांच्या खालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी; आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

AP Social media ban : 16 वर्षांच्या खालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी; आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

Jan 23, 2026 | 12:41 PM
Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Jan 23, 2026 | 12:38 PM
नकारापासून पुनरागमनापर्यंत: सान्या मल्होत्रा झी (ZEE) सोबत टेलिव्हिजनवर पदार्पण करण्यासाठी सज्ज

नकारापासून पुनरागमनापर्यंत: सान्या मल्होत्रा झी (ZEE) सोबत टेलिव्हिजनवर पदार्पण करण्यासाठी सज्ज

Jan 23, 2026 | 12:35 PM
Pune Mayoral Election: पुण्यात जुन्यांना संधी की नवा चेहरा…?  महापौरपदासाठी ‘या’ मोठ्या नावांची जोरदार चर्चा

Pune Mayoral Election: पुण्यात जुन्यांना संधी की नवा चेहरा…?  महापौरपदासाठी ‘या’ मोठ्या नावांची जोरदार चर्चा

Jan 23, 2026 | 12:34 PM
Sindhudurga News: देवगडमध्ये भाजपाच्यावतीने १८ उमेदवारी अर्ज; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकारण तापले

Sindhudurga News: देवगडमध्ये भाजपाच्यावतीने १८ उमेदवारी अर्ज; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकारण तापले

Jan 23, 2026 | 12:33 PM
Plinth Certificate: डोंगरांची राणी बदलत आहे काँक्रिटच्या जंगलांत; मसूरीत ‘प्लिंथ सर्टिफिकेट’चा गैरवापर

Plinth Certificate: डोंगरांची राणी बदलत आहे काँक्रिटच्या जंगलांत; मसूरीत ‘प्लिंथ सर्टिफिकेट’चा गैरवापर

Jan 23, 2026 | 12:30 PM
VIRAL VIDEO : शांतीदूत की युद्धदूत? नोबेल विजेत्या मचाडो यांनी ट्रम्पना भेटून मागितले ‘बॉम्ब’; क्युबा-निकाराग्वा निशाण्यावर

VIRAL VIDEO : शांतीदूत की युद्धदूत? नोबेल विजेत्या मचाडो यांनी ट्रम्पना भेटून मागितले ‘बॉम्ब’; क्युबा-निकाराग्वा निशाण्यावर

Jan 23, 2026 | 12:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM