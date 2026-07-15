Sonam Wangchuk: ‘दोन दिवसांत सोनम वांगचुक यांचा मृत्यू…’; 8.5 किलो वजन घटल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका

ही याचिका कार्यकर्ते आणि वकील राकेश कुमार सैनी यांनी दाखल केली असून, त्यात म्हटले आहे की, जर त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवले, तर दोन दिवसांत त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला योग्य निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करून सक्तीने अन्न द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
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या याचिकेत म्हटले आहे की, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती सतत खालावत आहे. जर त्यांचा मृत्यू झाला, तर ती देश आणि जगासाठी अत्यंत शरमेची बाब असेल. आंदोलनाच्या आयोजकांनुसार, सोनम वांगचुक यांचे त्यांच्या अनिश्चित उपोषणादरम्यान ८.५ किलोग्रॅम वजन कमी झाले आहे.
सोनम वांगचुक यांचा रक्तदाब १०७/७० mmHg पर्यंत खाली आला आहे आणि रक्तातील साखरेची पातळीही ६७ मिलीग्राम प्रति डेसिलिटरपर्यंत खाली आली आहे. लोकांचे जीवन धोक्यात असल्याचे सांगत, सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केंद्र सरकारला आंदोलकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
सोनम वांगचुक यांचा १८ व्या दिवशीही उपोषन सुरूच आहे. परिणामी खूप अशक्त दिसत आहेत. आंदोलनस्थळी एका पांढऱ्या गादीवर झोपलेले वांगचुक यांच्याभोवती डॉक्टरांचे पथक असून त्यांच्यावर सतत देखरेख ठेवली जात आहे. देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक धरणे आंदोलन करत आहेत. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर हे आंदोलन सुरू झाले असून, सोनम वांगचुक यांनी त्याच्या समर्थनार्थ उपवास सुरू केला आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सांगितले की, उभे राहण्याचा किंवा बसण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांना चक्कर येते.
या काळात, त्यांना शौचालयात जाण्यासाठीही खूप त्रास होत आहे. सोनम वांगचुकला प्रचंड वेदना होत असून तो मोठ्या त्रासाला सामोरे जात आहे. सध्या सर्वांचे लक्ष या जनहित याचिकेवरील न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. हे लक्षात घ्यावे की, आंदोलकांनी २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.
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