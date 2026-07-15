भारतीय सिनेसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण! ऑस्ट्रेलियातील La Trobe विद्यापीठाकडून राणी मुखर्जीला मानद ‘Doctor of Letters’ पदवी जाहीर

Rani Mukharjee: भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री राणी मुखर्जी (Rani Mukharjee ) हिला तिच्या उल्लेखनीय अभिनय कारकिर्दीसह समाजसेवेतील योगदानाची दखल घेत आणखी एक प्रतिष्ठेचा आंतरराष्ट्रीय सन्मान जाहीर झाला आहे. ऑस्ट्रेलियातील La Trobe University तर्फे तिला ‘Doctor of Letters (D.Litt.)’ ही मानद पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे.
हा सन्मान 2026 Indian Film Festival of Melbourne (IFFM) दरम्यान १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मेलबर्नमधील फेडरेशन स्क्वेअर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील जवळपास तीन दशकांच्या उल्लेखनीय योगदानासोबतच महिला, बालक आणि समाजातील वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या कार्याची दखल घेत राणी मुखर्जीला हा मानाचा सन्मान देण्यात येत आहे.
१३ ते २३ ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या IFFM 2026 मध्ये प्रदान करण्यात येणारा हा सन्मान राणी मुखर्जीच्या दीर्घ आणि यशस्वी चित्रपट कारकिर्दीबरोबरच तिच्या सामाजिक बांधिलकीचाही गौरव करणारा आहे. ‘ब्लॅक’, ‘नो वन किल्ड जेसिका’, ‘हिचकी’, ‘मर्दानी’ फ्रँचायझी आणि ‘मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी केवळ प्रभावी अभिनयच केला नाही, तर महिलांचे हक्क, लैंगिक समानता, दिव्यांग समावेशन आणि सामाजिक परिवर्तन यांसारखे महत्त्वाचे विषय मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांमधून प्रभावीपणे मांडले.
चित्रपटांव्यतिरिक्त, राणी मुखर्जी या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि समुदाय विकासाशी संबंधित विविध मानवतावादी उपक्रमांमध्येही सक्रिय सहभागी राहिल्या आहेत. त्यामुळे अभिनयासोबतच त्यांच्या सामाजिक कार्याचाही जागतिक स्तरावर गौरव होत आहे.
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या सन्मानाबद्दल आनंद व्यक्त करताना राणी मुखर्जी म्हणाली, “सिनेमा हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा शिक्षक राहिला आहे. कथा लोकांच्या मनात भावना जागृत करण्याची आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची ताकद ठेवतात. हा सन्मान मी भारतातील आणि जगभरातील माझ्या चाहत्यांना समर्पित करते.”
La Trobe University चे कुलपती जॉन ब्रम्बी यांनी राणी मुखर्जीच्या कार्याचं कौतुक करत सांगितलं की, तिचे योगदान केवळ मनोरंजनापुरतं मर्यादित नसून सामाजिक न्याय, समानता आणि सर्वसमावेशकता यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर समाजात संवाद निर्माण करणारे आहे.
तर Indian Film Festival of Melbourne च्या संचालिका मितू भौमिक लँग यांनी हा सन्मान भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी आणि IFFM साठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण असल्याचं सांगितलं.
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