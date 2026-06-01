Tamil Nadu Politics: देशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप! बडा नेता भाजप सोडचिठ्ठी देत नवा पक्ष स्थापन करणार

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:15 PM IST
सारांश

Tamil Nadu Politics: माध्यमांच्या वृत्तानुसार, २०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि एआयएडीएमके यांच्यातील पुनर्युतीच्या निर्णयावर अण्णामलाई नाराज होते. नंतर त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला पाठिंबा दिला आणि एनडीएसाठी सक्रियपणे प्रचार केला.

  • तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या दारूण पराभव
  • अण्णा मलाई लवकरच भाजपची साथ सोडणार
  • अण्णामलाई यांच्या काही अलीकडील वक्तव्यांमुळेही या अटकळांना बळ
Tamil Nadu Politics: तामिळनाडू राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भाजपचे माजी अध्यक्ष के अण्णामलाई यांच्याविषयीच्या चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या दारूण पराभवानंतर अण्णा मलाई लवकरच भाजपची साथ सोडून आपला नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात, अशी चर्चा तामिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. या चर्चांमुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

 

समर्थकांकडून पक्षाचे नाव शेअर करण्यास सुरुवात

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सातत्याने दबक्या आवाजात या चर्चा सुरू आहेत. पण लक्षणीय बाब म्हणजे, अण्णामलाई यांच्या समर्थकांनी सोशल मीडियावर पक्षाची संभाव्य नावे आणि ध्वजाचे डिझाइनसुद्धा शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. नवीन पक्षाबाबत एक मोठी घोषणा जूनमध्ये केली जाऊ शकते, असा दावाही काही समर्थकांकडून करण्यात आला आहे.

‘मन की बात’ कार्यक्रमाबद्दल पोस्ट नाही

दरम्यान, अण्णामलाई यांच्या काही अलीकडील वक्तव्यांमुळेही या अटकळांना बळ मिळाले आहे. त्यांनी इयत्ता नववीपासून त्रि-भाषा धोरण लागू करण्याच्या सीबीएसईच्या निर्णयावर जाहीरपणे टीका केली होती. इतकेच नाही, तर त्यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाबद्दल कोणतीही पोस्ट केली नाही, त्यामुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळू लागले आहे.

 

अण्णामलाई युतीमध्ये नाराज

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, २०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि एआयएडीएमके यांच्यातील पुनर्युतीच्या निर्णयावर अण्णामलाई नाराज होते. नंतर त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला पाठिंबा दिला आणि एनडीएसाठी सक्रियपणे प्रचार केला.

माजी आयपीएस अधिकारी असलेले अण्णामलाई, जुलै २०२१ मध्ये वयाच्या ३७ व्या वर्षी तामिळनाडू भाजपमध्ये सामील झाले आणि सर्वात तरुण प्रदेशाध्यक्षांपैकी एक बनले. ते २०२५ पर्यंत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राहतील. एआयएडीएमकेसोबतची भाजपची युती तुटल्यानंतर, ते पक्षाच्या नेतृत्वावर वारंवार टीका करत होते, ज्यामुळे युतीच्या पुनरागमनावरील त्यांच्या भूमिकेबद्दल चर्चा सुरू झाली.

भाजपने या अटकळी फेटाळल्या

भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने या अटकळी फेटाळून लावल्या आणि सांगितले की, अण्णामलाई भाजप सोडत असल्याची किंवा नवीन पक्ष स्थापन करण्याची तयारी करत असल्याची कोणतीही माहिती पक्षाकडे नाही. पक्षाच्या सूत्रांनुसार, त्यांना लवकरच संघटनेत राष्ट्रीय स्तरावरील जबाबदारी दिली जाऊ शकते.

 

 

