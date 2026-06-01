Mumbai BLO News: निवडणूक कामात हलगर्जीपणा भोवणार! गैरहजर कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:07 PM IST
सारांश

Mumbai BLO Duty : मुंबई शहर निवडणूक कार्यालयाने मतदार याद्यांच्या पडताळणीसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. वारंवार संपर्क करूनही ते 'बीएलओ' (BLO) म्हणून हजर न झाल्यास त्यांच्याविरोधात थेट स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जाणून घ्या सविस्तर वृत्त.

फोटो सौजन्य- सौशल मीडिया

विस्तार
  • मुंबईत ‘बीएलओ’ कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश
  • गैरहजर कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश
  • प्राचार्यांनी दर्शवली नाराजी
Mumbai BLO Duty Update:  मुंबई शहर निवडणूक कार्यालयाने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीसाठी नियुक्त केलेले अनेक शिक्षक आणि कर्मचारी अजूनही ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ (बीएलओ) म्हणून रुजू झाले नसल्याचे समोर आल्याने त्यांनी विलंब न लावता तातडीने हजर व्हावे, असे आदेश दिले आहेत.

मुंबईत ‘बीएलओ’ कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

मुंबई शहर जिल्हा निवडणुक अधिकारी आणि महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांनी याबाबत यंत्रणांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या या कार्यक्रमाअतंर्गत विविध शासकिय विभागातील पात्र ‘क’ कर्मचाऱ्यांची ‘बीएलओ’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गैरहजर कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश

नियुक्तीचे निर्देश देऊनही अनेक कर्मचारी आणि  शिक्षक अद्यापही नेमून दिलेल्या विधानसभा मतदारसंघ कार्यालयामध्ये रुजू न झाल्याने त्यांना वारंवार दुरध्वनी आणि संदेशांच्या माध्यामातून वारंवार संपर्क साधला. मात्र, काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.  नियुक्त बीेएलओ संबंधित कार्यालायत हजर न झाल्यास नोंदणी अधिकाऱ्यांनी  स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा कर्मचाऱ्याविरोधात पोलिसांना कडक कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे.

प्राचार्यांनी दर्शवली नाराजी

या आदेशाविरोधात शैक्षणिक संस्थाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या नवीन शाैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून अनेक शिक्षक जनगणनेसह अन्य शासकीय कामांमध्ये गुंतलेले आहेत. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त निवडणूक कामांची जबाबादारी पार पाडणे अवघड जात असल्याने काही प्राचार्यांनी सांगितले आहे.

Published On: Jun 01, 2026 | 04:07 PM

