New Marathi Serial: आईच्या संघर्षातून उभी राहणारी स्त्रीशक्तीची कहाणी; ‘कृष्णाईच्या लेकी’ झी मराठीवर लवकरच

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:10 PM IST
‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही झी मराठीवरील नवी मालिका स्त्रीशक्ती, स्वाभिमान आणि सामाजिक बदलांची प्रेरणादायी कथा सांगते. निवेदिता सराफ प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत.

समाजात आजही दिसणाऱ्या जुन्या रूढी, परंपरा आणि स्त्रियांबाबतच्या भेदभावपूर्ण विचारसरणीवर अनेक कथा प्रेक्षकांना विचार करायला लावतात. अशाच पार्श्वभूमीवर झी मराठी  एक नवी मालिका लवकरच प्रेक्षकांसमोर घेऊन येत आहे, ती एका आई आणि तिच्या मुलींच्या संघर्षाची कहाणी सांगणार आहे.समाजाने ठरवलेल्या चौकटी मोडून स्वतःचा वेगळा मार्ग निवडणारी ही आई आणि तिच्या मुली यांची गोष्ट प्रेरणादायी आहे. मुलगा-मुलगी भेद, स्त्रीचा स्वाभिमान, शिक्षणाचं महत्त्व आणि स्वतःच्या अस्तित्वासाठीचा संघर्ष हे विषय या मालिकेत सोप्या आणि प्रभावी पद्धतीने मांडले जाणार आहेत.

ही कथा कृष्णाईची आहे, जी आयुष्यात आलेल्या अनेक संकटांना सामोरी जात आपल्या तीन मुलींना चांगले संस्कार, शिक्षण आणि आत्मविश्वास देते. मुलीच जन्माला आल्यामुळे पतीने दुसरे लग्न केले आणि समाज तसेच कुटुंबाकडूनही तिला सतत कमी लेखले गेले. तरीही कृष्णाई कधीच खचत नाही.

“मुलगा नसला तरी स्त्रीचे मूल्य कमी होत नाही” आणि “मुलीही मुलांइतक्याच सक्षम असतात” हा विश्वास ती आपल्या कृतीतून सिद्ध करते.

या कथेत कृष्णाईच्या तीन मुलींचा प्रवास मध्यवर्ती आहे. मोठी मुलगी शारदा शांत आणि समजूतदार असून आईसारखी जबाबदार आहे. मधली गौरी बंडखोर स्वभावाची असून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची ताकद तिच्यात आहे. तर धाकटी सौदामिनी स्वप्नाळू, महत्त्वाकांक्षी आणि करिअरकेंद्रित आहे.प्रत्येक मुलीला समाजातील रूढी, परंपरा आणि अन्यायाचा सामना करावा लागतो. पण कृष्णाई त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर आधार देते आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रेरित करते.

मुलींच्या शिक्षणासाठी, स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी सुरू असलेली धडपड ही कथानकाची महत्त्वाची बाजू आहे. कौटुंबिक दबाव, समाजाचे नियम, मुलींचे लग्न, करिअर आणि त्यांच्या आयुष्यात येणारी आव्हाने यांमधून अनेक भावनिक व नाट्यमय घडामोडी उलगडतात.

‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही केवळ कौटुंबिक नाट्य मालिका नसून स्त्रीशक्ती, स्वाभिमान, नात्यांतील भावनिक गुंतागुंत आणि सामाजिक बदल यांचा प्रभावी संदेश देणारी कथा आहे. “मुलगी ही ओझं नसून घराचा आधार असते” हा ठाम विचार कृष्णाई आपल्या आयुष्यातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवते.

स्वतःच्या पायावर उभे राहणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे आणि स्वाभिमान जपणे या मूल्यांचा वारसा ती आपल्या मुलींना देते. आई आणि मुलींचा हा संघर्षमय पण प्रेरणादायी प्रवास प्रेक्षकांच्या मनाला नक्कीच भिडणारा आहे.

मालिकेतील कलाकार
या मालिकेत ज्येष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ या कृष्णाईची भूमिका साकारत असून त्या पुन्हा एकदा झी मराठीवर दिसणार आहेत. त्यांच्या सशक्त अभिनयातून एका खंबीर आईचा भावनिक आणि संघर्षमय प्रवास उलगडणार आहे.त्यांच्यासोबत मालिकेत ट्वीकल यादव, रोहित परशुराम, स्मिता सरवदे, संजय कुलकर्णी, साक्षी गांधी आणि एकता लब्दे हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. सामाजिक विषयांना स्पर्श करणारी ही कथा लेखक तेजेश घाटगे यांनी लिहिली असून मालिकेचे दिग्दर्शन अनिकेत साने करणार आहेत.

ओशन फिल्म्स निर्मित ही मालिका वास्तवाशी जवळीक साधणारी आणि संवेदनशील विषयांची प्रभावी मांडणी करणारी असून ‘कृष्णाईच्या लेकी’ प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करेल.

Jun 01, 2026 | 04:10 PM

