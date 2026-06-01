Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Virat Kohli Instagram Post After Rcb Win Ipl 2026 Twice Cricket Marathi News

‘गेल्या वर्षी स्वतःला एक प्रश्न विचारला होता…’; RCB च्या ऐतिहासिक विजयानंतर Virat Kohli भावूक, शेअर केली पोस्ट

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

Virat Kohli Shared Instagram Post After RCB Win: आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकल्यानंतर स्टार फलंदाज विराट कोहलीने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे.

photo- Instagram(Virat Kohli)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • RCB चा सलग दुसरा किताब
  • विराट कोहली भावुक
  • सोशल मीडियावर शेअर केली पोस्ट
अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी (दि.३१) खेळल्या गेलेल्या फायनल सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने गुजरात टायटन्सचा ६ विकेट्सने पराभव केला. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली आरसीबीने आयपीएल 2026 चे विजेतेपद पटकावले. आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकून ऐतिहासिक विक्रम केला. या विजयानंतर संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले. सामन्यानंतर त्याने इंस्टाग्रामवर एक खास पोस्ट शेअर केली.

RCB: ‘Ee Sala Nu Cup Namde’ विजयानंतर RCB ने अचानक घेतला मोठा निर्णय; लाखो चाहते नाराज

विराटची भावनिक इंस्टाग्राम पोस्ट

विराट कोहील १९ वर्षांपासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचा भाग आहे. आपल्या पहिल्या IPL ट्रॉफीसाठी अनेक वर्षांपासून वाट पाहणारा आरसीबीचा दिग्गज खेळाडू विराट कोहली, सलग दुसऱ्या विजयानंतर भावूक झाला. हा विजय त्याच्यासाठी किती महत्त्वाचा अन् खास आहे, हे त्याने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करून व्यक्त केले.

विराट कोहलीने संघातील काही खेळाडू आणि ट्रॉफीसोबतचे चार वेगवेगळे फोटो पोस्ट केले आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले की “गेल्या वर्षी आम्ही स्वतःला प्रश्न विचारला होता की, आपण सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकू शकतो का? आणि आज आम्ही इथे आहोत.” कोहलीची ही पोस्ट काही मिनिटांतच सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. लाखो चाहत्यांनी पोस्टवर प्रतिक्रिया देत RCB आणि कोहलीचे अभिनंदन केले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

अंतिम सामन्यात विराटची दमदार खेळी

गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात विराट कोहलीने नाबाद ७५ धावांची शानदार खेळी केली. त्याने शेवटचा विजयी षटकार ठोकत संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. हा क्षण पाहून स्टेडियममधील चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला. सामना संपताच विराटने मैदानात सेलिब्रेशन केले. गेल्या वर्षी संघाच्या विजयात कोहलीच्या दमदार कामगिरीचा मोलाचा वाटा होता. या हंगामातही तो संघात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्याने १६ सामन्यांमध्ये ६७५ धावा केल्या. या हंगामात त्याने एक शतक आणि पाच अर्धशतके झळकावली. हा कोहलीचा सलग चौथा हंगाम होता, ज्यात त्याने ६०० पेक्षा जास्त धावा केल्या.

RCB चा सलग दुसरा किताब

२०२५ मध्ये १८ वर्षांची प्रतीक्षा संपवत RCB ने पहिले आयपीएल विजेतेपद जिंकले होते. त्यानंतर 2026 मध्ये पुन्हा ट्रॉफी जिंकत संघाने आपले वर्चस्व कायम ठेवले. कर्णधार रजत पाटीदार (Rajat Patidar) याच्या नेतृत्वाखाली संघाने संपूर्ण हंगामात दमदार कामगिरी केली.

Suvendu Adhikari Cabinet: बाऊन्सर टाकणारा गोलंदाज विरोधकांना करणार ‘क्लिन बोल्ड’; बंगाल सरकारमध्ये घेतली मंत्रिपदाची शपथ

Web Title: Virat kohli instagram post after rcb win ipl 2026 twice cricket marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 04:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मी आता दूध पीत नाही तर…’; सिक्सर किंग Vaibhav Sooryavanshi चे ‘पॉवर हिटिंग’ वर भन्नाट उत्तर
1

‘मी आता दूध पीत नाही तर…’; सिक्सर किंग Vaibhav Sooryavanshi चे ‘पॉवर हिटिंग’ वर भन्नाट उत्तर

नशीब असावे तर असे! Vaibhav Suryavanshi टीम इंडियाकडून खेळणार? BCCI ने दिले ‘हे’ संकेत
2

नशीब असावे तर असे! Vaibhav Suryavanshi टीम इंडियाकडून खेळणार? BCCI ने दिले ‘हे’ संकेत

RCB News: DK Shivkumar यांचे IPL वर गंभीर आरोप; म्हणाले, ‘… हा तर आमच्यावर अन्याय’
3

RCB News: DK Shivkumar यांचे IPL वर गंभीर आरोप; म्हणाले, ‘… हा तर आमच्यावर अन्याय’

RCB: ‘Ee Sala Nu Cup Namde’ विजयानंतर RCB ने अचानक घेतला मोठा निर्णय; लाखो चाहते नाराज
4

RCB: ‘Ee Sala Nu Cup Namde’ विजयानंतर RCB ने अचानक घेतला मोठा निर्णय; लाखो चाहते नाराज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘गेल्या वर्षी स्वतःला एक प्रश्न विचारला होता…’; RCB च्या ऐतिहासिक विजयानंतर Virat Kohli भावूक, शेअर केली पोस्ट

‘गेल्या वर्षी स्वतःला एक प्रश्न विचारला होता…’; RCB च्या ऐतिहासिक विजयानंतर Virat Kohli भावूक, शेअर केली पोस्ट

Jun 01, 2026 | 04:05 PM
Home Loan, Car Loan लवकर संपवावे की Mutual Fund मध्ये SIP करावी? पर्सनल फायनान्सचा ‘हा’ सुवर्ण नियम जाणून घ्या

Home Loan, Car Loan लवकर संपवावे की Mutual Fund मध्ये SIP करावी? पर्सनल फायनान्सचा ‘हा’ सुवर्ण नियम जाणून घ्या

Jun 01, 2026 | 04:05 PM
वैचारिक लढा सुरूच राहील, मी किंचितही मागे हटणार नाही; विकास लवांडे यांचा निर्धार

वैचारिक लढा सुरूच राहील, मी किंचितही मागे हटणार नाही; विकास लवांडे यांचा निर्धार

Jun 01, 2026 | 04:04 PM
या आहेत जगातील ‘सर्वात वेगवान’ सुपरकार! स्पीड रेकॉर्ड पाहून व्हाल थक्क

या आहेत जगातील ‘सर्वात वेगवान’ सुपरकार! स्पीड रेकॉर्ड पाहून व्हाल थक्क

Jun 01, 2026 | 03:58 PM
चित्रपटातील किसिंग सीन खरे असतात का? पडद्यामागचं सत्य जाणून घ्या

चित्रपटातील किसिंग सीन खरे असतात का? पडद्यामागचं सत्य जाणून घ्या

Jun 01, 2026 | 03:55 PM
“राहील तुझी आई म्हणून…” धाकट्या लेकाच्या 10व्या वाढदिवसानिमित्त जिनिलीया देशमुखची हृदयस्पर्शी पोस्ट! रितेश देशमुख म्हणाला,…

“राहील तुझी आई म्हणून…” धाकट्या लेकाच्या 10व्या वाढदिवसानिमित्त जिनिलीया देशमुखची हृदयस्पर्शी पोस्ट! रितेश देशमुख म्हणाला,…

Jun 01, 2026 | 03:53 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM