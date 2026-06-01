PM Narendra Modi: भाजप संघटना आणि मंत्रिमंडळात अनपेक्षित बदल होणार; अमित शाह, जे.पी. नड्डांच्या उपस्थितीत ‘हायप्रोफाईल’ बैठक

Updated On: Jun 01, 2026 | 12:43 PM IST
सारांश

PM Narendra Modi : या वर्षाच्या अखेरीस पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. शिवाय, या विधानसभा निवडणुकांनंतर लोकसभा निवडणुकाही जवळ आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अमित शाह आणि जे.पी. नड्डा यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पक्षाची संघटना मजबूत करण्याच्या धोरणांवर सविस्तर चर्चा केली.

विस्तार
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक
  • पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्यातील बैठक अंदाजे चार तास चालली
  • १० राज्यांमधील २४ राज्यसभा जागांच्या निवडणुका हा देखील या बैठकीतील एक महत्त्वाचा अजेंडा
 PM Narendra Modi: भारतीय जनता पक्षाची (BJP) संघटना आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ या दोन्हीमध्ये आता मोठे अनपेक्षित बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष हेही उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्यातील बैठक अंदाजे चार तास चालली असे वृत्त आहे. सूत्रांनुसार, पक्षाची संघटना मजबूत करणे हा मुख्य अजेंडा होता. तथापि, पंतप्रधान मोदी येत्या रविवारपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदल केले जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

राज्यसभा निवडणुका

याशिवाय १० राज्यांमधील २४ राज्यसभा जागांच्या निवडणुका हा देखील या बैठकीतील एक महत्त्वाचा अजेंडा होता. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमधील दोन जागांच्या पोटनिवडणुकांवरही चर्चा झाली आणि या पोटनिवडणुकांसाठीची रणनीती निश्चित करण्यात आली.

या उच्चस्तरीय बैठकीपूर्वीही भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकांची मालिका सुरू होती. यापूर्वी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा आणि पक्षाचे महासचिव बी.एल. संतोष यांनीही अनेक बैठका घेतल्या. या वर्षाच्या अखेरीस तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराममध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी संभाव्य संघटनात्मक बदलांवर या चर्चा प्रामुख्याने केंद्रित असल्याचे मानले जाते. परिणामी, या घडामोडींमुळे पक्षात लवकरच मोठा मंत्रिमंडळ फेरबदल होऊ शकतो, अशा अटकळींना बळ मिळाले आहे.

महत्त्वाच्या संघटनात्मक चर्चा

या वर्षाच्या अखेरीस पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. शिवाय, या विधानसभा निवडणुकांनंतर लोकसभा निवडणुकाही जवळ आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अमित शाह आणि जे.पी. नड्डा यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पक्षाची संघटना मजबूत करण्याच्या धोरणांवर सविस्तर चर्चा केली. छत्तीसगड दौऱ्यावरून परतल्यानंतर अमित शाह तात्काळ पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले.

ही भाजपची बैठक महत्त्वाची का मानली जाते?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि संबंधित राज्य युनिट्सना विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडण्याचे अधिकार देण्यावरही सहमती झाली. राजकीय दृष्ट्या ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. याचे कारण म्हणजे भाजपची केंद्रीय निवडणूक समिती सहसा राज्यसभेचे उमेदवार निवडण्यासाठी बोलावली जात नाही. केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीनंतर, पंतप्रधान मोदींसोबत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची एक स्वतंत्र बैठक झाली. या बैठकीला नितीन नवीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह आणि बी.एल. संतोष उपस्थित होते. संघटनात्मक तयारीचा आढावा घेण्यात आला आणि राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील नियुक्त्यांवर चर्चा झाली. पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या संघटनात्मक पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेवरही चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे.

 

 

