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Jammu And Kashmir: जम्मू-काश्मीरमधील लाल चौकाजवळ दहशतवादी हल्ला! गोळीबारात हेड कॉन्स्टेबल शहीद; एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी

Updated On: Jul 22, 2026 | 02:43 PM IST
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सारांश

श्रीनगरमधील लाल चौकाजवळ दहशतवाद्यांनी पोलीस पथकावर गोळीबार केला. या भ्याड हल्ल्यात हेड कॉन्स्टेबल शहीद झाले असून एक जवान जखमी झाला आहे. संपूर्ण परिसर सील करून सर्च ऑपरेशन सुरू.

जम्मू-काश्मीरमधील लाल चौकाजवळ दहशतवादी हल्ला! गोळीबारात हेड कॉन्स्टेबल शहीद (Photo Credit- X)

जम्मू-काश्मीरमधील लाल चौकाजवळ दहशतवादी हल्ला! गोळीबारात हेड कॉन्स्टेबल शहीद (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • जम्मू-काश्मीरमधील लाल चौकाजवळ दहशतवादी हल्ला!
  • गोळीबारात हेड कॉन्स्टेबल शहीद
  • एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी
Jammu And Kashmir News: मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी जम्मू-काश्मीरमधील प्रसिद्ध ‘लाल चौक’ परिसरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात एक हेड कॉन्स्टेबल शहीद झाले आणि अन्य एक जवान जखमी झाला. दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग येथील लाल चौकाजवळील कोतवाल गल्लीत ही घटना घडली. येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात ‘स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप’चे (SOG) दोन जवान जखमी झाले; त्यापैकी एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.


रस्त्यावर तैनात असलेल्या सुरक्षा जवानांवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. या घटनेनंतर संबंधित परिसर सील करण्यात आला असून, दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबवली जात आहे. शहीद झालेल्या अधिकाऱ्याची ओळख ‘आयआर ३ ऱ्या बटालियन’चे (IR 3rd Battalion) हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसेन अशी पटली आहे, जे जम्मू-काश्मीर पोलिसांत कार्यरत होते.

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपमध्ये तैनात

स्थानिक सूत्रांनी आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनंतनाग जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी पोलीस पथकावर गोळीबार केला, ज्यात जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या ‘स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप’चे दोन जवान जखमी झाले. हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसेन आणि अन्य एका जखमी जवानाला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु हुसेन यांना वाचवता आले नाही. दुसऱ्या जखमी जवानावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

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दहशतवाद्यांचा शोध सुरू; अतिरिक्त कुमक तैनात

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सुरक्षा जवान त्या भागात कर्तव्यावर असताना दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला. गोळीबारानंतर लगेचच संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आणि हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली. तसेच, दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी घटनास्थळी अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे. या घटनेची नेमकी परिस्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नसली तरी, पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरू केला आहे.

अधिकारी परिसराची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि हा हल्ला एखाद्या एकाच दहशतवाद्याने केला होता की त्यात अनेक जण सामील होते, याचा शोध घेत आहेत. या घटनेमुळे दक्षिण काश्मीरमधील सुरक्षा दलांसमोरील सततच्या धोक्याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे; या भागात यापूर्वीही दहशतवाद्यांनी पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना वारंवार लक्ष्य केले आहे.

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Web Title: Terrorist attack near lal chowk in jammu kashmir head constable martyred in firing

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Published On: Jul 22, 2026 | 02:43 PM

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