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Bhaskarrao Jadhav On Ajit Pawar: ‘अजितदादांच्या गाडीचा अपघात नव्हे, घातपातच…’; भास्कर जाधवांचा खळबळजनक दावा

Updated On: Jul 22, 2026 | 02:43 PM IST
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सारांश

Ajit Pawar Birth Anniversary: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार भास्करराव जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गाडीचा झालेला अपघात हा साधा अपघात नसून घातपात होता, असा दावा केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचेही त्यांनी कौतुक केले.

'अजितदादांच्या गाडीचा अपघात नव्हे, घातपातच...'; भास्करराव जाधवांचा खळबळजनक दावा

'अजितदादांच्या गाडीचा अपघात नव्हे, घातपातच...'; भास्करराव जाधवांचा खळबळजनक दावा

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विस्तार
  • ‘अजितदादांच्या गाडीचा अपघात नव्हे, घातपातच…’
  • भास्करराव जाधवांचा खळबळजनक दावा
  • २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामतीमध्ये एका चार्टर्ड विमान अपघातात निधन
Bhaskar Jadhav On Ajit Pawar Birth Anniversary: राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आज (22 जुलै ) जयंती आहे. त्यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यभरात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याचदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गाडीच्या अपघाताबाबत शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. जाधव यांनी, “अजितदादांच्या गाडीचा झालेला अपघात हा साधा अपघात नव्हता, तर तो घातपात होता,” असा दावा केला.

या वक्तव्यामुळे त्या अपघाताबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले असून, राजकीय वर्तुळात या दाव्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, जाधव यांनी या दाव्याबाबत अधिक तपशील किंवा कोणतेही पुरावे सार्वजनिकरीत्या मांडले नाहीत.

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यावेळी बोलताना भास्करराव जाधव यांनी अजित पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि कार्यशैलीचेही भरभरून कौतुक केले. “अजितदादा म्हणजे कठोर शिस्त, वेळेचे काटेकोर पालन आणि निर्मळ मनाचा राजा माणूस आहेत. त्यांनी प्रशासनात आणि राजकारणात काम करण्याची वेगळी कार्यपद्धती निर्माण केली आहे,” असे ते म्हणाले. तसेच, अजित पवार यांची निर्णयक्षमता, कामातील वेग आणि प्रशासनावरील पकड यांचा उल्लेख करत अनेक कार्यकर्त्यांसाठी ते प्रेरणास्थान असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले. दरम्यान, “अपघात नव्हे, घातपात” या दाव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. या वक्तव्यावर विविध राजकीय प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामतीमध्ये एका चार्टर्ड विमान अपघातात निधन झाले. त्यावेळी रोहित पवार यांनी या अपघाताला एक मोठे षडयंत्र म्हटले असून, या प्रकरणाची सखोल आंतरराष्ट्रीय किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

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Web Title: Bhaskarrao jadhav claims ajit pawar car accident was sabotage not an accident

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Published On: Jul 22, 2026 | 02:43 PM

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