Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • The Monsoon Is Expected To Arrive In Kerala Between May 25 And 27

Monsoon Update : 25 ते 27 मेदरम्यान केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून, पाच राज्यांसाठी दिला ‘हा’ इशारा

श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र आता उत्तरेकडे सरकून नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात पोहोचले आहे. ही प्रणाली पुढे मध्य बंगालच्या उपसागराकडे सरकू शकते.

Updated On: May 13, 2026 | 07:17 AM
Monsoon Update : 25 ते 27 मेदरम्यान केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून, पाच राज्यांसाठी दिला 'हा' इशारा

Monsoon Update : 25 ते 27 मेदरम्यान केरळमध्ये दाखल होणार मान्सून, पाच राज्यांसाठी दिला 'हा' इशारा (फोटो - istcok)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. उन्हाचा कडाका वाढत असतानाच मान्सूनबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. मान्सून नियोजित वेळेपेक्षा चार ते सहा दिवस आधी देशात दाखल होऊ शकतो. साधारणपणे, 1 जूनपर्यंत केरळमध्ये मान्सून पोहोचतो, पण यावेळी तो 25 ते 27 मे दरम्यान दाखल होण्याची शक्यता आहे.

नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात एक प्रणाली तयार झाली आहे, जी पुढील ४८ तासांत अधिक तीव्र होऊ शकते. यामुळे अनेक दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढेल. हवामान विभागाच्या अंदादानुसार, श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र आता उत्तरेकडे सरकून नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात पोहोचले आहे. ही प्रणाली पुढे मध्य बंगालच्या उपसागराकडे सरकू शकते. यामुळे विषुववृत्तावरून येणारे बाष्पयुक्त वारे अधिक तीव्र होतील. नैऋत्येकडील वाऱ्यांचा परिणाम अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या मोठ्या भागावर होईल.

IMD Rain Alert : ‘या’ राज्यात पुढील 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आग्नेय बंगालचा उपसागर, दक्षिण अंदमान समुद्र आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सुमारे १६ मे च्या सुमारास मान्सून सुरू होण्याची शक्यता आहे. नैऋत्य मान्सून साधारणपणे २० मे च्या सुमारास दक्षिण अंदमान समुद्रात प्रवेश करतो आणि २२ मे पर्यंत पोर्ट ब्लेअर व उत्तर अंदमान समुद्रात पोहोचतो. मान्सूनला केरळममध्ये पोहोचायला साधारणपणे १० ते १२ दिवस लागतात आणि त्याच्या आगमनाची सामान्य तारीख १ जून असते. यावेळी तो नियोजित वेळेपेक्षा चार दिवस आधी अंदमान समुद्रात पोहोचण्याची शक्यता असून, २५ ते २७ मे दरम्यान केरळच्या किनारपट्टीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

एक आठवडा आधी मान्सूनचे आगमन

गेल्या वर्षी, मान्सून १३ मे रोजी दक्षिण अंदमान समुद्रात दाखल झाला होता आणि २४ मे पर्यंत केरळममध्ये पोहोचला होता. याचा अर्थ, मान्सून दोन्ही प्रदेशांमध्ये सामान्य वेळेपेक्षा सुमारे एक आठवडा आधी दाखल झाला.

हवामान विभागाचा महत्त्वपूर्ण इशारा

हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमध्ये वादळ आणि पावसामुळे पाच घरांची आणि सात गोशाळांची छपरे उडून गेली. हवामान विभागाने बुधवारी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांसाठी वादळ आणि पावसाचा इशारा जारी केला. बिहार आणि उत्तराखंडच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशच्या ३८ जिल्ह्यांमध्येही पावसाची शक्यता आहे.

Web Title: The monsoon is expected to arrive in kerala between may 25 and 27

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 07:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित
1

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

अकोल्यातील तापमानात पुन्हा वाढ; पारा 45.6 अंशांवर, उन्हाचे बसत आहेत चटके
2

अकोल्यातील तापमानात पुन्हा वाढ; पारा 45.6 अंशांवर, उन्हाचे बसत आहेत चटके

Heatstroke Cases : राज्यात उष्णतेचा कहर सुरूच; दोन महिन्यांत उष्माघाताचे 6 बळी
3

Heatstroke Cases : राज्यात उष्णतेचा कहर सुरूच; दोन महिन्यांत उष्माघाताचे 6 बळी

अकोल्यानंतर आता नाशिक तापले; दोन वर्षांनंतर तापमानाचा पारा 42 अंशांवर, रस्त्यावर शुकशुकाट…
4

अकोल्यानंतर आता नाशिक तापले; दोन वर्षांनंतर तापमानाचा पारा 42 अंशांवर, रस्त्यावर शुकशुकाट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

May 17, 2026 | 12:45 PM
Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

May 17, 2026 | 12:40 PM
India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

May 17, 2026 | 12:32 PM
Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

May 17, 2026 | 12:19 PM
Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

May 17, 2026 | 12:11 PM
घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

May 17, 2026 | 12:01 PM
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM