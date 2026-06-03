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तिरुपतीमध्ये मुंडन करण्याचा नवा विक्रम; १२.४ लाख भाविकांनी केस केले अर्पण, आतापर्यंतची सर्वात विक्रमी आकडेवारी

Updated On: Jun 03, 2026 | 11:16 AM IST
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सारांश

जगातील सर्वांत श्रीमंत हिंदू मंदिरांपैकी एक असलेल्या तिरुमला तिरुपती मंदिरात यंदा केसदानाचा नवा विक्रम नोंदवला गेला आहे. मे महिन्यात १२.४३ लाखांहून अधिक भाविकांनी भगवान व्यंकटेश्वराच्या चरणी आपले केस अर्पण केले.

तिरुपतीमध्ये मुंडन करण्याचा नवा विक्रम; १२.४ लाख भाविकांनी केस केले अर्पण, आतापर्यंतची सर्वात विक्रमी आकडेवारी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • १ मे ते २७ मे दरम्यान १२.४३ लाख भाविकांनी तिरुपतीत मुंडन करून केस अर्पण केले.
  • केसांच्या लिलावातून टीटीडीला २०२३-२४ मध्ये १६७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
  • भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन १,१५० हून अधिक न्हावी शिफ्टमध्ये काम करत आहेत.
जगातील सर्वांत श्रीमंत हिंदू मंदिर असलेल्या तिरुमला तिरुपती मंदिरात केस अर्पण करण्यात प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आहे. भगवान व्यंकटेश्वराच्या डोंगरावरील मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानमच्या माहितीनुसार, १ मे ते २७ मे दरम्यान एकूण १२,४३,०६३ भाविकांनी आपल्या केसांचे अर्पण केले. याचा अर्थ १२.४३ लाख भाविकांनी आपले केस कापले. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती येथील तिरुमला मंदिरातील केसांच्या अर्पणाला ‘काळे सोने’ म्हणून ओळखले जाते. यावर्षी मे महिन्यात, १२.४३ लाखांहून अधिक भाविकांनी आपल्या श्रद्धेचे प्रतीक म्हणून आपले केस कापले. तिरुमला (तिरुपती) येथील भगवान व्यंकटेश्वराचे मंदिर सुमारे २,७०० ते ५,००० वर्षे जुने असल्याचे मानले जाते. या संख्येने मागील वर्षांतील याच कालावधीत नोंदवलेल्या आकड्यांना आधीच मागे टाकले आहे. मे २०२४ दरम्यान, सुमारे १०.६५ लाख भाविकांनी केसांचे दान केले.

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१६७ कोटी रुपयांची उलाढाल

धार्मिक महत्वाबरोबरच, हे केस टीटीडीसाठी महसुलाचा एक प्रमुख स्रोत बनले आहेत. याला ‘काळे सोने’ म्हटले जाते. निवड आणि प्रतवारी केल्यानंतर, गोळा केलेल्या केसांचा चीन, इटली, अमेरिका आणि ब्राझीलसारख्या देशामध्ये लिलाव केला जातो, जिथे त्यांचा वापर विग, हेअर एक्सटेंशन आणि सौंदर्य उत्पादनांमध्ये केला जातो. आकडेवारीनुसार, केसांच्या लिलावातून २०२०-२१ मध्ये ६७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, जो २०२३-२४ मध्ये वाढून १६७ कोटी रुपये झाला, २०२४-२५ मध्ये हा आकडा १९० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षात तो २०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडेल अशी अपेक्षा आहे.

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न्हावी शिफ्टमध्ये करत आहेत काम

टीटीडीने मुख्य कल्याणकट्टा आणि तिरुमला येथे पसरलेल्या ११ लहान मुंडन केंद्रांमार्फत चोवीस तास मुंडन सेवा सुरू ठेवली आहे. अखंड सेवा आणि कमीत कमी प्रतीक्षा वेळ सुनिश्चित करण्यासाठी, २६९ महिला न्हाव्यांसह १,१५० हून अधिक न्हावी शिफ्टमध्ये काम करत आहेत. धार्मिक महत्त्वाव्यतिरिक्त, मानवी केस टीटीडीसाठी देणगीव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचा एक प्रमुख सीत म्हणून उदयास आले आहेत. भक्तांकडून गोळा केलेले केस काळजीपूर्वक निवडले जातात, त्यांची प्रतवारी केली जाते आणि नंतर चीन, इटली, अमेरिका आणि ब्राझीलसारख्या देशांतील खरेदीदारांना त्यांचा लिलाव केला जातो.

 

Web Title: Tirupati hair donation record 12 43 lakh devotees offer hair in may 2026

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Published On: Jun 03, 2026 | 11:15 AM

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