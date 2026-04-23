Maharashtra Politics : विरोधी पक्षांचा असंवैधानिक पवित्रा…! महिला आरक्षणावरुन चव्हाण पिता-पुत्री आक्रमक

महिला आरक्षण विधेयक रद्द केल्यामुळे सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी विरोधकांविरोधात आवाज उठवला आहे. खासदार अशोक चव्हाण व आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी आक्रमक भूमिका घेतील आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 02:19 PM
Srijaya Chavan and Ashok Chavan Reaction to the Repeal of the Women Reservation Bill nanded news

श्रीजया चव्हाण व अशोक चव्हाण यांची महिला आरक्षण विधेयक रद्द वर प्रतिक्रिया दिली (फोटो - सोशल मीडिया)

Nanded News : नांदेड : महिला आरक्षणाच्या मात्र मुद्द्यावर विरोधी पक्षाने घेतलेली भूमिक असंवैधानिक असल्याची टीका भाजपचे नेते अशोकराव चव्हाण आणि आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. महिला आरक्षणाबाबत (Women Reservation Bill) १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. विरोधकांच्या भूमिकेमुळे आरक्षण विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, यामुळे महिलांचे मोठे नुकसान झाले, असा आरोप आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी केला. त्या म्हणाल्या, ‘आरक्षणाचे बिल मंजूर झाले असते तर लोकसभेतील सदस्यसंख्या ८१६ झाली असती आणि त्यात २७२ महिला खासदार असत्या.

सध्या लोकसभेत केवळ १० महिला खासदार आहेत. १९५२ च्य पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त  ४
व महिला खासदार होत्या. महिलांना आरक्षण मिळण्यासाठी अजूनही बराच काळ लागू शकतो.’ खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांवर टीका करताना सांगितले की, ‘महिलांचा आरक्षणाचा विषय हा केवळ भाजपचा अजेंडा नसून महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे. जगातील अनेक देशांच्या संसदेत महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. भारतातही हे चित्र बदलण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पुढे श्रीजया चव्हाण म्हणाल्या की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात महिलांन मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळाले आहे. महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर स्थानिक पातळीवर भाजपकडून अपेक्षित हालचाल झालेल्या नाहीत, याकडे लक्ष वेधल असता, लवकरच आंदोलन उभारत जाईल,” असे श्रीजया चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांना परिणाम भोगावे लागतील

तसेच, पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षणाला विरोध केल्याचे परिणाम विरोधकांना भोगावे लागतील, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले. महिला आरक्षण विधेयक यापूर्वी आठ वेळा नाकारले गेले असून २०२३ मध्ये ते मंजूर झाले, मात्र डिलिमिटेशनची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विधेयकाचे श्रेय भाजपला मिळू नये, या भीतीपोटी विरोधक अडथळे आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

नांदेडमधील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्याची गरज असल्याचे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलिस महासंचालक दाते यांची भेट घेतल्याचे सांगितले. लवकरच यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. चार मुलांच्या मृत्यू प्रकरणी संपूर्ण माहिती घेतली जात असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नांदेड महावितरणच्या कारभारावरही चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘महावितरणचे कर्मचारी संवेदनशीलतेने काम करत नाहीत. उद्या होणाऱ्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल,’ असे त्यांनी सांगितले.

Published On: Apr 23, 2026 | 02:19 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM