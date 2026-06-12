मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

भोपाळ : मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक आयोगाने आपली उमेदवारी रद्द करण्याच्या निर्णयावर कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार मीनाक्षी नटराजन गुरुवारी पहाटे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर हजर झाल्या. आपल्या याचिकेत नटराजन यांनी ११ जून रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असल्याचे कारण देत निकाल जाहीर करण्यावर स्थगिती देण्याची विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रकरणांमधील पूर्वनिश्चित कायद्यांचा हवाला देत याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण शुक्रवारसाठी सूचीबद्ध केले. नटराजन यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणावर आजच सुनावणी होणे आवश्यक आहे. कारण उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर निवडणूक अधिकारी निवडणूक बिनविरोध घोषित करण्याची शक्यता आहे.
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आतापर्यंतची घडामोड
– २०२२-२०२५ : त्या महिलेने विविध स्तरांवर तक्रारी आणि याचिका दाखल केल्या. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
– जून २०२६ : राज्यसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली. काँग्रेसने मीनाक्षी नटराजन यांना मध्य प्रदेशातून उमेदवारी दिली.
– ८ जून : मीनाक्षी नटराजन यांनी भोपाळमधील राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
– ९ जून : भाजपने निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवला.
– ९ जून : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला.
– १० जून : काँग्रेसने निवडणूक आयोगासमोर या निर्णयाला आव्हान दिले.
– ११ जून : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले.
कोण आहेत मीनाक्षी नटराजन?
मीनाक्षी नटराजन या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारण आणि संघटनेत दीर्घकाळ सक्रिय भूमिका बजावली आहे. त्यांचा जन्म २३ जुलै १९७३ रोजी मध्य प्रदेशातील उज्जैन जिल्ह्यातील नागदा येथील बिरलाग्राममध्ये एका तमिळ कुटुंबात झाला.
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