Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Hearing In The Supreme Court Today Regarding Meenakshi Natarajans Rajya Sabha Candidature

मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:37 AM IST
जाहिरात
सारांश

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रकरणांमधील पूर्वनिश्चित कायद्यांचा हवाला देत याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण शुक्रवारसाठी सूचीबद्ध केले.

मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भोपाळ : मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक आयोगाने आपली उमेदवारी रद्द करण्याच्या निर्णयावर कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या राज्यसभा उमेदवार मीनाक्षी नटराजन गुरुवारी पहाटे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर हजर झाल्या. आपल्या याचिकेत नटराजन यांनी ११ जून रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असल्याचे कारण देत निकाल जाहीर करण्यावर स्थगिती देण्याची विनंती केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रकरणांमधील पूर्वनिश्चित कायद्यांचा हवाला देत याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण शुक्रवारसाठी सूचीबद्ध केले. नटराजन यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणावर आजच सुनावणी होणे आवश्यक आहे. कारण उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर निवडणूक अधिकारी निवडणूक बिनविरोध घोषित करण्याची शक्यता आहे.

‘ते सर्व फक्त आणि फक्त सत्तेचे दलाल, सत्तेचे लालची, नमक हराम आणि कृतघ्न लोकं…’ अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी रोहित पवार संतापले

आतापर्यंतची घडामोड

– २०२२-२०२५ : त्या महिलेने विविध स्तरांवर तक्रारी आणि याचिका दाखल केल्या. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
– जून २०२६ : राज्यसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली. काँग्रेसने मीनाक्षी नटराजन यांना मध्य प्रदेशातून उमेदवारी दिली.

– ८ जून : मीनाक्षी नटराजन यांनी भोपाळमधील राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

– ९ जून : भाजपने निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवला.
– ९ जून : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला.

– १० जून : काँग्रेसने निवडणूक आयोगासमोर या निर्णयाला आव्हान दिले.
– ११ जून : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले.

कोण आहेत मीनाक्षी नटराजन?

मीनाक्षी नटराजन या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारण आणि संघटनेत दीर्घकाळ सक्रिय भूमिका बजावली आहे. त्यांचा जन्म २३ जुलै १९७३ रोजी मध्य प्रदेशातील उज्जैन जिल्ह्यातील नागदा येथील बिरलाग्राममध्ये एका तमिळ कुटुंबात झाला.

सुनील तटकरेंची सुनेत्रा पवारांसमोरच भुजबळांवर आगपाखड; ‘छगन भुजबळ शिवसेनेत असताना…’

Web Title: Hearing in the supreme court today regarding meenakshi natarajans rajya sabha candidature

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 08:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने छगन भुजबळ नाराज; म्हणाले, ‘काही जण कष्ट न करताच…’
1

Maharashtra Politics : राज्यसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने छगन भुजबळ नाराज; म्हणाले, ‘काही जण कष्ट न करताच…’

सगळ संपल! शत्रुघ्न सिन्हा ते युसूफ पठाणपर्यंत… TMC च्या बंडखोर खासदारांची नवी यादी जाहीर! ‘या’ एका नावाने सगळ्यांनाच धक्का
2

सगळ संपल! शत्रुघ्न सिन्हा ते युसूफ पठाणपर्यंत… TMC च्या बंडखोर खासदारांची नवी यादी जाहीर! ‘या’ एका नावाने सगळ्यांनाच धक्का

‘कोणी कुठे जात नाही, ज्यांना जायचे ते गेले’; खासदार संजय राऊत यांचं मोठं विधान
3

‘कोणी कुठे जात नाही, ज्यांना जायचे ते गेले’; खासदार संजय राऊत यांचं मोठं विधान

Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे
4

Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मीनाक्षी नटराजन यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

Jun 12, 2026 | 08:37 AM
Dinvishesh : मराठी साहित्यातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व पु. ल. देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : मराठी साहित्यातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व पु. ल. देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जूनचा इतिहास

Jun 12, 2026 | 08:35 AM
Share Market Today: शेअर बाजारात ‘ग्रीन ओपनिंग’ची शक्यता! जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत, या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Share Market Today: शेअर बाजारात ‘ग्रीन ओपनिंग’ची शक्यता! जागतिक बाजारातून सकारात्मक संकेत, या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Jun 12, 2026 | 08:32 AM
Todays Gold-Silver Price: मुंबई-पुण्यात सोन्याचे दर वाढले; 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: मुंबई-पुण्यात सोन्याचे दर वाढले; 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Jun 12, 2026 | 08:02 AM
सकाळच्या नाश्त्यासाठी पौष्टिक पर्याय! मुगडाळ आणि पालकचा वापर करून बनवा हेल्दी हिरवी इडली, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत लागेल चविष्ट

सकाळच्या नाश्त्यासाठी पौष्टिक पर्याय! मुगडाळ आणि पालकचा वापर करून बनवा हेल्दी हिरवी इडली, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत लागेल चविष्ट

Jun 12, 2026 | 08:00 AM
सांगलीत पुन्हा गुंडाराज ! हमाल पंचायतच्या नेत्याला संपवण्याचा कट; सापडले नाहीत म्हणून थेट नातवावर गोळीबार

सांगलीत पुन्हा गुंडाराज ! हमाल पंचायतच्या नेत्याला संपवण्याचा कट; सापडले नाहीत म्हणून थेट नातवावर गोळीबार

Jun 12, 2026 | 07:47 AM
RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या रेल्वेवर दगडफेक; हल्लेखोरांनी E-1 ला केले लक्ष्य

RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या रेल्वेवर दगडफेक; हल्लेखोरांनी E-1 ला केले लक्ष्य

Jun 12, 2026 | 07:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें