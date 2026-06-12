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Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील मोठा पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, दिल्लीत घडामोडींना वेग

Updated On: Jun 12, 2026 | 09:05 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News- याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस हायकमांडने महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि या मोठ्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना तातडीने दिल्लीला बोलावून घेतले होते.

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Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today:

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विस्तार

  • 12 Jun 2026 09:05 AM (IST)

    12 Jun 2026 09:05 AM (IST)

    Monsoon Alert: हवामान विभागाचा 'हायअलर्ट'! वादळी वाऱ्यासह देशातील १५ राज्यांत पावसाचा इशारा

    Monsoon Alert:  देशात यंदा मॉन्सूनचा पाऊस रेंगाळला असल्यामुळे चिंतेचे वातावरण असतानाच, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) एक अत्यंत मोठा आणि गंभीर इशारा दिला आहे. पुढील १० तास देशातील १५ राज्यांसाठी अत्यंत धोक्याचे असणार असून, या भागात ताशी ९० किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहून आवश्यक ती काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

  • 12 Jun 2026 08:59 AM (IST)

    12 Jun 2026 08:59 AM (IST)

    Sunetra Pawar: 'आतापर्यंत सोसलं, यापुढे अनावश्यक हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही'; सुनेत्रा पवारांचा नेत्यांना इशारा 

    Sunetra Pawar:   राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २७ व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी पक्षातील नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना अत्यंत कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. "आतापर्यंत जे काही घडलं ते मी समजून घेतलं, पण यापुढे जर पक्षात कुणाचाही अनावश्यक हस्तक्षेप होत असेल, तर त्याचा नक्कीच गांभीर्याने विचार केला जाईल," अशा स्पष्ट आणि थेट शब्दांत सुनेत्रा पवारांनी पक्षांतर्गत नेत्यांना गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

Maharashtra to National And International Breaking News:

मुंबई/नवी दिल्ली   देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना शह देत सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपला आगामी काळात रोखण्यासाठी विरोधी गोटात अत्यंत मोठ्या घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा थेट मूळ काँग्रेस पक्षात विलीन करण्याच्या चर्चेने सध्या देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात प्रचंड जोर धरला आहे. शरद पवार गट आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये या विलीनीकरणाबाबत अतिशय गांभीर्याने विचारमंथन सुरू असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर येत आहे.

Web Title: 12th june2026 live breaking news marathi maharashtra politics national international war politics sports 2

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:44 AM

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