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मॅक्रॉनच्या एका निर्णयामुळे रशियात खळबळ! आता युक्रेनच्या भूमीवर बनणार फ्रान्सची घातक शस्त्रे

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:18 PM IST
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सारांश

रशियाने इराण मध्ये एक मिलिटरी बॉम्बर विमान पाठवल्याच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने युक्रेनला घातक शस्त्र बनवण्याचा परवाना दिला आहे . फ्रान्सची ही खेळी रशियासाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे .

रशियाने इराण मध्ये एक मिलिटरी बॉम्बर विमान पाठवल्याच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने युक्रेनला घातक शस्त्र बनवण्याचा परवाना (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

रशियाने इराण मध्ये एक मिलिटरी बॉम्बर विमान पाठवल्याच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सने युक्रेनला घातक शस्त्र बनवण्याचा परवाना (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कोणत्या शस्त्राचे होणार उत्पादन
  • रडार प्रणालीला मिळेल ताकद
  • युरोपीय देशांची वाढती मदत
  • रशिया समोर वाढणारी आव्हानं
 

फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी युक्रेनला मिसाईल आणि एअर डिफेन्स यंत्रणा बनवायला लायसेन्स दिले आहे.रशियाच्या विरोधातल्या युद्धात हा एक मोठा धोरणात्मक बदल आहे .

कोणत्या शस्त्राचे होणार उत्पादन ?

राष्ट्रपती मॅक्रॉन आणि युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदीमीर जेलेंन्स्की यांच्यामध्ये झालेल्या करारामध्ये काही घातक शस्त्र प्रणालीला समाविष्ट करण्यात आले आहे . या करारामध्ये खासकरून SCALP लॉन्ग-रेंज एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइल, एस्टर एयर डिफेंस इंटरसेप्टर आणि AASM प्रिसिजन-गाइडेड एयर-टू-ग्राउंड बॉम्ब समाविष्ट आहेत .

रडार प्रणालीला मिळेल ताकद

मिसाइल उत्पादनाशिवाय, फ्रान्स युक्रेनला आपल्या पुढच्या पिढीच्या संरक्षण प्रणालींनी देखील सज्ज करणार आहे. राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी घोषणा केली आहे की फ्रान्स युक्रेनला अत्याधुनिक रडार प्रणाली हस्तांतरित करेल आणि त्याचबरोबर 16 ‘राफेल’ लढाऊ विमाने देखील देण्यात येतील.तथापि, ही राफेल विमाने वर्ष 2028 किंवा 2029 पर्यंत युक्रेनच्या हवाई क्षेत्रात सक्रिय होतील अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, कीवने पुढच्या पिढीतील SAMP/T हवाई संरक्षण प्रणालीची देखील मागणी नोंदवली आहे, ज्याची डिलिव्हरी लवकरच सुरू होणार आहे.

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युरोपीय देशांची वाढती मदत

फ्रान्सचा हा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 8 जुलै रोजी युक्रेनला ‘पॅट्रियट’ क्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनाचा परवाना देण्याच्या निर्णयानंतर लगेचच आला आहे. युक्रेन रशियाच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देता यावे म्हणून बऱ्याच काळापासून या क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीची परवानगी मागत होता.याच दरम्यान, युक्रेन आणि इतर नऊ युरोपीय देशांनी मिळून Anti-Ballistic Missile Coalition देखील सुरू केले आहे. युरोपची क्षेपणास्त्र संरक्षण क्षमता मजबूत करणे आणि युक्रेनच्या स्वदेशी ‘फ्रेया’ हवाई संरक्षण प्रणालीच्या विकासात मदत करणे हा या युतीचा उद्देश आहे.

रशिया समोर वाढणारी आव्हानं

युक्रेनमध्ये शस्त्रांचे स्थानिक उत्पादन केल्याने केवळ युद्धाचा खर्चच कमी होणार नाही, तर पुरवठा साखळीतील होणारा विलंबही संपुष्टात येईल. हा विकास रशियासमोर मोठे आव्हान उभे करतो, कारण युक्रेन आता आपल्या संरक्षण गरजांसाठी आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पाश्चात्य देशांचा वाढता पाठिंबा दाखवतो की ते युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखत आहेत.

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Web Title: Macrons decision sparks a stir in russia lethal french weapons to be manufactured on ukrainian soil

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Published On: Jul 14, 2026 | 04:59 PM

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