Toxic Relationship मधून बाहेर पडायला त्रास होतोय का? 5 मंत्र फॉलो कराच, आरामात व्हाल Move On, येणार नाही Ex ची आठवण

क्षुल्लक गोष्टींवरून भांडणे, नकारात्मकता आणि भावनिक थकवा हे Toxic नात्याचे वैशिष्ट्य बनतात. अशा नात्यातून बाहेर पडणे सोपे नसते, परंतु ते अशक्य नाही. जर तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर हे पाच मंत्र मदत करू शकतात. वेळीच अशा नात्यातून बाहेर पडलात तर तुमचं भविष्य तुम्ही चांगलं घडवू शकता. बरेचदा एकटेपणा हे या नात्यातून बाहेर न पडण्याचं कारण असतं. पण अशा नात्यात मनावर ओझं घेऊन जगण्यापेक्षा ५ सोप्या गोष्टी तुम्ही करून पहा आणि आयुष्य नक्कीच सुंदर आहे यावर तुमचा विश्वास बसू शकतो.
स्वतःला दोष देणे थांबवा
अशा त्रासदायक नात्यातून बाहेर पडल्यानंतर, लोक अनेकदा स्वतःला दोष देतात. ते वारंवार हाच विचार करतात की, त्यांनी हे किंवा ते केले नसते तर कदाचित गोष्टी वेगळ्या असत्या. लक्षात ठेवा, दोन्ही जोडीदार नात्यात जबाबदारी सामायिकरित्या वाटून घेतात आणि तसं नसेल तर ते नातंच चुकीचं आहे. प्रत्येक चूक तुमची नसते, प्रत्येक नात्यात देवाणघेवाण असतेच. स्वतःला क्षमा करणे हे पुढे जाण्याचे पहिले पाऊल आहे. त्यामुळे हे का घडलं याचा विचार न करता आणि स्वतःला दोष न देता पुढे काय करायचं याचा विचार करा
संपर्क पूर्णपणे कमी करा
वारंवार कॉल करणे, संदेश वाचणे किंवा सोशल मीडियावर स्टॉक करणे यामुळे जखमा पुन्हा ओल्या होतात. जर तुम्हाला खरोखर पुढे जायचे असेल, तर तुमच्या एक्सशी संपूर्णतः संपर्क तोडा आणि समोर आल्यानंतरही कामापुरतंच बोला. हे तुमच्या मनाला हळूहळू त्या व्यक्तीपासून वेगळे होण्यास शिकण्यास मदत करते. कितीही त्यांच्याबद्दल प्रेम वाटत असेल तरी ते तुमच्याशी कसे तुटक वागले होते हे आठवा आणि त्यांनी तुम्हाला कसे फसवले अथवा त्यांच्या वागण्याने कसा त्रास झाला याची आठवण त्यावेळी करा, जेणेकरून तुम्ही पुन्हा फसणार नाही आणि त्यांच्यापासून दूर जाल
तुमच्या भावना दाबू नका
दुःखी, रागावलेले, निराश किंवा मन रिकामे वाटणे हे अगदी सामान्य आहे. लोकांसमोर तुम्ही कणखर आहात हे दाखविण्यासाठी तुम्ही तुमच्या भावना दाबणे योग्य नाही. विश्वासू मित्राशी बोला, डायरी लिहा किंवा गरज पडल्यास सल्ला घ्या. तुमच्या भावना मोकळ्या झाल्यावरच तुम्हाला हलके वाटेल. तुम्हाला जो काही त्रास होत असेल तो कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने व्यक्त करा. अजिबात मनात साठवून ठेऊ नका.
स्वतःवर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात करा
टॉक्झिक रिलेशनशिपमध्ये लोक स्वतःला विसरतात. आता स्वतःची काळजी घेण्याची वेळ आली आहे हे मनाशी पक्कं करा. एक नवीन छंद जोपासा, फिटनेसवर लक्ष केंद्रित करा, प्रवास करा किंवा तुम्हाला आनंद देणारे काहीतरी करा. जेव्हा तुम्ही स्वतःला वेळ देता तेव्हा तुमच्या जोडीदाराची आठवण आपोआप कमी होईल.
समजून घ्या की एकाकीपण चुकीचे नाही
बहुतेकदा, लोक फक्त एकटे राहण्याच्या भीतीमुळे वाईट आणि त्रास देणाऱ्या नात्यात राहतात. पण सत्य हे आहे की, अशा नात्यात राहण्यापेक्षा एकटे राहणे चांगले. एकटेपणा तुम्हाला स्वतःला समजून घेण्याची आणि मजबूत होण्याची संधी देतो. हे भविष्यात निरोगी नात्याचा पाया रचते.
टॉक्झिक नात्यातून बाहेर पडणे ही एक प्रक्रिया आहे ज्याला वेळ लागतो. स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि छोटी पावले उचलत रहा. हळूहळू, तुम्ही केवळ पुढे जालच नाही तर पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि आनंदी देखील वाटाल.