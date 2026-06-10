Relationship Tips: रागाच्या भरातही जोडीदाराला बोलू नका ‘या’ गोष्टी; नातं तुटू शकतं

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पहिली आणि सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, ‘मला तुझ्यासोबत संबंध ठेवल्याचा पश्चात्ताप होतो.’ भांडण कितीही मोठे असले तरी, हे शब्द कधीही बोलले जाऊ नयेत. हे केवळ एक वाक्य नाही, तर ते संपूर्ण नात्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. एकदा बोलल्यावर ते शब्द मागे घेणे जवळजवळ अशक्य असते आणि त्याचा हृदयावर खोलवर परिणाम होतो.
तज्ज्ञांच्या मते, “नेहमी” किंवा “कधीच” यांसारखे शब्द नात्यात नकारात्मकता वाढवतात. अशा वाक्यांमुळे जोडीदाराला स्वतःबद्दल कमीपणा वाटू शकतो. सतत टीका केल्याने आत्मविश्वास कमी होतो आणि नात्यातील विश्वासही कमकुवत होऊ शकतो.
भांडण कितीही मोठे असले तरी जोडीदाराच्या कुटुंबाचा अपमान करणे नात्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. कुटुंबाबद्दल बोललेले कटू शब्द अनेकदा मनात कायम राहतात. यामुळे भावनिक अंतर वाढण्याची शक्यता असते.
रागाच्या भरात’ मला तुझ्यासोबत राहायचे नाही किंवा हे नातं संपलं’ असे बोलणे नात्यासाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकते. अशा शब्दांमुळे समोरच्या व्यक्तीमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते आणि भावनिक जवळीक कमी होऊ शकते.
जोडीदाराच्या दिसण्यावर, करिअरवर किंवा वैयक्तिक कमजोरीवर टीका करणे नातं अधिक कमजोर बनवू शकते. अशा गोष्टी आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवतात आणि मानसिक ताण वाढवतात.
तज्ज्ञांच्या मते, भांडणाच्या वेळी शांत राहणे, समोरच्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि आदराने संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राग तात्पुरता असतो, पण बोललेले शब्द दीर्घकाळ लक्षात राहतात. त्यामुळे नातं टिकवण्यासाठी शब्दांची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे.
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