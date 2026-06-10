Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Parenting Tips Life Skills Responsibility Self Discipline Boys Child Development

Parenting Tips: पालकांनो! फक्त मुलींनाच नाही मुलांनाही शिकवा ‘या’ गोष्टी; होईल सर्वांगीण विकास

Updated On: Jun 10, 2026 | 05:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

Parenting Tips For Boys: आजच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ शालेय शिक्षण पुरेसे नसून मुलांना जीवन कौशल्ये, जबाबदारी आणि स्वावलंबन शिकवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. योग्य संस्कार आणि सवयींमुळे मुलांचा मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक विकास अधिक सक्षम होतो.

Parenting Tips: पालकांनो! फक्त मुलींनाच नाही मुलांनाही शिकवा ‘या’ गोष्टी; होईल सर्वांगीण विकास
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुलांनाही शिकवा ‘या’ गोष्टी
  • भविष्यात होईल फायदा
  • जीवनातील महत्त्वाची कौशल्ये गरजेचे
आजच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक युगात मुलांना केवळ शालेय शिक्षण देणे पुरेसे नाही, तर, चांगले गुण, मोठी नोकरी आणि करिअर यांसोबतच मुलांना जीवनातील महत्त्वाची कौशल्ये शिकवणेही तितकेच गरजेचे झाले आहे. विशेषतः मुलांना लहानपणापासून जबाबदारी, स्वावलंबन आणि इतरांचा आदर करण्याचे संस्कार दिल्यास ते भविष्यात अधिक सक्षम आणि संवेदनशील व्यक्ती बनू शकतात. पालकांनी योग्य वेळी योग्य सवयी लावल्यास मुलांचा मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक विकास अधिक चांगल्या प्रकारे होतो. म्हणून काही सवयी फक्त मुलींनाच नाही तर मुलांनाही शिकणे गरजेचे आहे, जाणून घ्या.

चहाप्रेमींनो, सकाळचा चहा ठरतोय अ‍ॅसिडिटीचा ‘ट्रिगर’! जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

घरातील कामांची जबाबदारी शिकवा

मुलांनी मुलींप्रमाणेच घरातील छोट्या कामांमध्ये सहभाग घेणे आवश्यक आहे. स्वतःची खोली स्वच्छ ठेवणे, वस्तू जागेवर ठेवणे किंवा घरातील छोट्या कामात मदत करणे यामुळे जबाबदारीची भावना वाढते. यामुळे मुलांमध्ये शिस्त आणि स्वावलंबन विकसित होते.

महिलांचा आदर करण्याची सवय लावा

मुलांना लहानपणापासून महिलांशी आदराने कसे वागावे हे शिकवणे महत्त्वाचे आहे. आई, बहीण आणि समाजातील इतर महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण झाल्यास त्यांचे व्यक्तिमत्त्व अधिक सकारात्मक बनते.

भावना व्यक्त करण्यास प्रोत्साहन द्या

अनेकदा मुलांना भावना लपवण्यास सांगितले जाते. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, मुलांनी आपले विचार आणि भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणे आवश्यक आहे. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो, तसेच आपल्या भावना मोकळेपणाने मांडण्यास मदत होते.

पैशाचे महत्त्व समजावून सांगा

लहानपणापासून बचत, खर्च आणि पैशाचा योग्य वापर याबद्दल माहिती दिल्यास मुलांमध्ये आर्थिक शिस्त निर्माण होते. भविष्यात आर्थिक नियोजन करण्यास ही सवय उपयुक्त ठरते.

निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवा

मुलांना प्रत्येक प्रश्नाच उत्तर देण्याऐवजी काही निर्णय किंवा स्वतः विचार करण्याची संधी द्यावी. यामुळे त्यांची विचारशक्ती वाढते आणि निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित होते. चांगले संस्कार आणि योग्य जीवनकौशल्ये मुलांना फक्त यशस्वीच नाही, तर जबाबदार आणि संवेदनशील नागरिक बनवण्यास मदत करतात.

वेळेचे महत्त्व आणि शिस्त शिकवा

मुलांना लहानपणापासून वेळेचे महत्त्व समजावून सांगणे अत्यंत गरजेचे आहे. वेळेवर उठणे, अभ्यास करणे आणि दैनंदिन कामे पूर्ण करण्याची सवय त्यांच्यात शिस्त निर्माण करते. योग्य वेळ व्यवस्थापनामुळे भविष्यात कामाचा ताण कमी होतो आणि मुलांमध्ये आत्मविश्वास व जबाबदारीची भावना अधिक मजबूत बनते.

Health Tips: लॅपटॉपवर काम करून शरीर पोखरतंय? Work From Home करणाऱ्यांमध्ये वाढतोय ‘या’ आजारांचा धोका

Web Title: Parenting tips life skills responsibility self discipline boys child development

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 05:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Parenting Tips : तुमच्या मुलांना हे 7 खोटं बोलायला जरुर शिकवा, सायबर सुरक्षा तज्ञाकडून देण्यात आल्यात टिप्स
1

Parenting Tips : तुमच्या मुलांना हे 7 खोटं बोलायला जरुर शिकवा, सायबर सुरक्षा तज्ञाकडून देण्यात आल्यात टिप्स

Parenting Tips: सुट्टीत मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढलाय? मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय
2

Parenting Tips: सुट्टीत मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढलाय? मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parenting Tips: पालकांनो! फक्त मुलींनाच नाही मुलांनाही शिकवा ‘या’ गोष्टी; होईल सर्वांगीण विकास

Parenting Tips: पालकांनो! फक्त मुलींनाच नाही मुलांनाही शिकवा ‘या’ गोष्टी; होईल सर्वांगीण विकास

Jun 10, 2026 | 05:38 PM
टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामचे उद्घाटन!ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नवी संधी!

टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामचे उद्घाटन!ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नवी संधी!

Jun 10, 2026 | 05:34 PM
Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?

Share Market Closing: शेवटच्या तासात बदललं Share Market चं चित्र; Sensex Nifty ची काय स्थिती?

Jun 10, 2026 | 05:33 PM
PMRDA गृहयोजनेतील प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांची चांदी! ३३० जणांना सदनिकांची लॉटरी; १८ जूनपर्यंत मुदत

PMRDA गृहयोजनेतील प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांची चांदी! ३३० जणांना सदनिकांची लॉटरी; १८ जूनपर्यंत मुदत

Jun 10, 2026 | 05:25 PM
Mi Savitribai Jyotirao Phule : मालिका होतेय बंद पण त्याच आठवड्यात करणार सुरु? अमोल कोल्हे उठले पेटून; म्हणाले ‘TRP चे कारण…’

Mi Savitribai Jyotirao Phule : मालिका होतेय बंद पण त्याच आठवड्यात करणार सुरु? अमोल कोल्हे उठले पेटून; म्हणाले ‘TRP चे कारण…’

Jun 10, 2026 | 05:23 PM
Mahabaleshwar News: महाबळेश्वरच्या पावलावर पाऊल! जावळी तालुका बनतोय स्ट्रॉबेरी लागवडीचे नवे केंद्र

Mahabaleshwar News: महाबळेश्वरच्या पावलावर पाऊल! जावळी तालुका बनतोय स्ट्रॉबेरी लागवडीचे नवे केंद्र

Jun 10, 2026 | 05:21 PM
Maitri Chashak Kabaddi: वाईत रंगला ‘मैत्री चषक’; पाचगणीच्या व्यायाम मंडळाने पटकावला तृतीय क्रमांक, दिग्गज खेळाडूंचा भव्य सत्कार

Maitri Chashak Kabaddi: वाईत रंगला ‘मैत्री चषक’; पाचगणीच्या व्यायाम मंडळाने पटकावला तृतीय क्रमांक, दिग्गज खेळाडूंचा भव्य सत्कार

Jun 10, 2026 | 05:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें