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Diabetes: प्री-डायबिटीज म्हणजे काय? मधुमेह होण्याआधी शरीर देतं ‘हे’ सायलेन्ट संकेत; वेळीच व्हा सावध

Updated On: Jun 10, 2026 | 06:48 PM IST
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सारांश

Pre-Diabetes Symptoms: मधुमेहाचा धोका वाढत असून शरीर आधीच प्री-डायबिटीजच्या स्वरूपात काही संकेत देते. वेळेवर हे लक्षण ओळखून योग्य आहार आणि जीवनशैलीत बदल केल्यास टाइप-२ डायबिटीजचा धोका कमी करता येतो.

photo- yandex
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विस्तार
  • प्री-डायबिटीज म्हणजे काय?
  • शरीर देतं ‘हे’ सायलेन्ट संकेत
  • अशी घ्या काळजी?
आजच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे मधुमेह म्हणजेच डायबिटीजचा धोका झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. चुकीचा आहार, ताणतणाव, झोपेची कमतरता आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे अनेक लोक कमी वयातच डायबिटीजच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. मात्र, डायबिटीज होण्याआधी शरीर काही महत्त्वाचे संकेत देत असते. या अवस्थेला ‘प्री-डायबिटीज’ असे म्हटले जाते. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, वेळेत काळजी घेतल्यास या परिस्थितीला नियंत्रणात आणता येते आणि भविष्यात टाइप-२ डायबिटीजचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

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प्री-डायबिटीज म्हणजे काय?

जेव्हा शरीरातील ब्लड शुगरचे प्रमाण सामान्यपेक्षा जास्त असते, पण ते पूर्णपणे डायबिटीजच्या श्रेणीत पोहोचलेले नसते, तेव्हा त्या स्थितीला प्री-डायबिटीज म्हटले जाते. ही अवस्था शरीरासाठी धोक्याची घंटा मानली जाते. योग्य वेळी उपचार आणि जीवनशैलीत बदल न केल्यास पुढे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात.

कोणती लक्षणे दिसू शकतात?

तज्ज्ञांच्या मते, सतत तहान लागणे, वारंवार लघवी होणे, थकवा जाणवणे, अचानक वजन वाढणे किंवा कमी होणे आणि जास्त भूक लागणे ही प्री-डायबिटीजची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. काही लोकांच्या मानेभोवती, काखेत किंवा त्वचेवर काळपट डाग देखील दिसू शकतात. ही लक्षणे दिसल्यास त्वरित ब्लड शुगर टेस्ट करा.

कोणत्या लोकांना अधिक धोका?

ज्यांचे वजन जास्त आहे, जे नियमित व्यायाम करत नाहीत किंवा कुटुंबात डायबिटीजचा इतिहास आहे, अशा लोकांना प्री-डायबिटीजचा धोका अधिक असतो. जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि जास्त साखरयुक्त पदार्थांचे सेवनही धोकादायक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, वेळेत घेतलेली काळजी आणि योग्य जीवनशैलीमुळे प्री-डायबिटीज नियंत्रणात ठेवणे शक्य आहे. त्यामुळे शरीराने दिलेले संकेत दुर्लक्षित करू नयेत.

अशी घ्या काळजी?

  • दररोज किमान ३० मिनिटे व्यायाम करा.
  • संतुलित आणि कमी साखरयुक्त आहार घ्या.
  • वजन नियंत्रणात ठेवा.
  • ताणतणाव कमी करा आणि पुरेशी झोप घ्या.
  • नियमित हेल्थ चेकअप करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Prediabetes warning signs symptoms diabetes prevention tips

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Published On: Jun 10, 2026 | 06:48 PM

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