Diabetes: प्री-डायबिटीज म्हणजे काय? मधुमेह होण्याआधी शरीर देतं ‘हे’ सायलेन्ट संकेत; वेळीच व्हा सावध

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जेव्हा शरीरातील ब्लड शुगरचे प्रमाण सामान्यपेक्षा जास्त असते, पण ते पूर्णपणे डायबिटीजच्या श्रेणीत पोहोचलेले नसते, तेव्हा त्या स्थितीला प्री-डायबिटीज म्हटले जाते. ही अवस्था शरीरासाठी धोक्याची घंटा मानली जाते. योग्य वेळी उपचार आणि जीवनशैलीत बदल न केल्यास पुढे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, सतत तहान लागणे, वारंवार लघवी होणे, थकवा जाणवणे, अचानक वजन वाढणे किंवा कमी होणे आणि जास्त भूक लागणे ही प्री-डायबिटीजची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. काही लोकांच्या मानेभोवती, काखेत किंवा त्वचेवर काळपट डाग देखील दिसू शकतात. ही लक्षणे दिसल्यास त्वरित ब्लड शुगर टेस्ट करा.
ज्यांचे वजन जास्त आहे, जे नियमित व्यायाम करत नाहीत किंवा कुटुंबात डायबिटीजचा इतिहास आहे, अशा लोकांना प्री-डायबिटीजचा धोका अधिक असतो. जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि जास्त साखरयुक्त पदार्थांचे सेवनही धोकादायक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, वेळेत घेतलेली काळजी आणि योग्य जीवनशैलीमुळे प्री-डायबिटीज नियंत्रणात ठेवणे शक्य आहे. त्यामुळे शरीराने दिलेले संकेत दुर्लक्षित करू नयेत.
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