Lokmanya Tilak Jayanti: आज लोकमान्य टिळक यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २३ जुलैचा इतिहास

Lokmanya Tilak Jayanti: लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचा आज जयंती आहे. ते भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील थोर विचारवंत, पत्रकार, समाजसुधारक आणि जहाल राष्ट्रवादी नेते होते, ज्यांना जनतेने आदरपूर्वक ‘लोकमान्य’ ही पदवी दिली आणि ब्रिटिशांनी ‘भारतीय असंतोषाचे जनक’ म्हटले. “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच!” ही सिंहगर्जना करणाऱ्या टिळकांनी लोकजागृतीसाठी ‘केसरी’ व ‘मराठा’ ही वृत्तपत्रे सुरू केली, तरुणांच्या शिक्षणासाठी ‘डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी’ व ‘फरग्युसन कॉलेज’ची स्थापना केली, तसेच लोकांना एकत्र आणण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव व शिवजयंती उत्सवांची सुरुवात केली. मंडालेच्या तुरुंगात असताना त्यांनी प्रसिद्ध ‘गीतारहस्य’ हा ग्रंथ लिहिला आणि संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी अर्पण करून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला जनआंदोलनाचे स्वरूप दिले.