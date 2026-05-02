Terrorism Update : पाकिस्तानच्या बन्नूमध्ये पोलीस व्हॅनवर रॉकेट हल्ला, 1 कॉन्स्टेबल ठार, 2 जखमी; सीमावर्ती भागात भीतीचे वातावरण

Pakistan Police Van Rocket Attack: पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील बन्नू येथे सशस्त्र हल्लेखोरांनी पोलिसांच्या वाहनावर रॉकेटने हल्ला केला. या हल्ल्यात एक पोलीस हवालदार शहीद झाला.

Updated On: May 02, 2026 | 08:21 AM
  • बन्नूमध्ये भीषण रॉकेट हल्ला
  • नागरीक जखमी
  • सर्च ऑपरेशन सुरू

Bannu police rocket attack 2026 : जागतिक आणि सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या अस्थिरतेच्या वातावरणात पाकिस्तानमधील खैबर पख्तुनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत पुन्हा एकदा रक्ताने माखला आहे. शुक्रवारी, १ मे २०२६ रोजी बन्नू (Bannu) जिल्ह्यातील मंडाण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येणाऱ्या कांगर जान बहादूर भागात एका सशस्त्र दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. फतेह खेल पोलीस चौकीजवळून गस्त घालून परतणाऱ्या पोलिसांच्या एका चिलखती (armoured) वाहनावर अतिरेक्यांनी थेट रॉकेट आणि स्निपरने प्राणघातक हल्ला केला. या भीषण घटनेमुळे सीमेवरील शांततेचे वातावरण पुन्हा एकदा भंगले असून स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाची लाट उसळली आहे.

दहशत आणि मृत्यूचा तो थरार

घटना घडली तेव्हा पोलीस वाहन नेहमीप्रमाणे आपल्या नियमित गस्तीवर होते. अचानक झालेल्या या हल्ल्याची तीव्रता इतकी जास्त होती की वाहनाचे प्रचंड नुकसान झाले. अतिरेक्यांनी डागलेले रॉकेट थेट वाहनावर आदळल्याने मोठा स्फोट झाला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात एकच पळापळ उडाली. या हल्ल्यामध्ये गंभीर जखमी झालेले पोलीस कॉन्स्टेबल तथा चालक रझा अली शाह यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्यासोबतच तिथे उपस्थित असलेला एक निष्पाप नागरिकही या हल्ल्यात जखमी झाला. त्याला तत्काळ जिल्हा मुख्यालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती सध्या धोकाबाहहेर असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले आहे.

शहीद रझा अली शाह यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

या घटनेनंतर संपूर्ण बन्नू शहरात शोककळा पसरली. शहीद कॉन्स्टेबल रझा अली शाह यांच्या पार्थिवावर इक्बाल शहीद पोलीस लाइन्स येथे पूर्ण शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दुखद प्रसंगी पोलीस आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. बन्नूचे जिल्हा पोलीस अधिकारी (DPO) यासिर आफ्रिदी आणि DIG सज्जाद खान यांनी शहीद जवानाच्या बलिदानाचे स्मरण करत त्यांना आदरांजली वाहिली. त्यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे की, रझा अली शाह हे एक अत्यंत शूर, कर्तव्यकठोर आणि धाडसी अधिकारी होते, ज्यांनी देशाच्या आणि प्रांताच्या शांततेसाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली.

सुरक्षा दलांची मोठी शोध मोहीम

हल्ला होताच अतिरेकी घटनास्थळावरून पसार झाले. यानंतर स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण भागाची नाकेबंदी केली. मीरियन रस्ता (Miryan Road) तातडीने वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी या भागामध्ये एक मोठी शोध आणि कोम्बिंग मोहीम (Search and Combing Operation) सुरू केली आहे. परिसरातील संशयित ठिकाणांवर छापे टाकले जात आहेत. दहशतवाद्यांना शोधून काढण्यासाठी पोलीस आणि लष्कराची सर्व संसाधने पणाला लावण्यात आली आहेत.

वाढत्या हिंसाचाराची पार्श्वभूमी

बन्नू परिसरामध्ये सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही महिन्यांत या भागात दहशतवादी घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. या हल्ल्याच्या काही दिवसांपूर्वीच, २९ एप्रिल रोजी याच भागातील माझंगा (Mazanga) पोलीस चौकीवर झालेल्या मोठ्या हल्ल्याचा प्रयत्न सुरक्षा दलांनी हाणून पाडला होता. त्या कारवाईत सहा दहशतवादी ठार झाले होते. मात्र, त्यानंतरही अतिरेकी सातत्याने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करत आहेत.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सीमावर्ती भाग जसे की खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. १९ एप्रिल रोजी झालेल्या एका हल्ल्यात फ्रंटियर कॉन्स्टेब्युलरीचे दोन जवान शहीद झाले होते, तर १८ मार्चला एका एएसआयची हत्या करण्यात आली होती. अशा घटनांमुळे पोलीस दलात आणि सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: बन्नूमध्ये झालेला रॉकेट हल्ला कोठे आणि कधी झाला?

    Ans: हा हल्ला १ मे २०२६ रोजी खैबर पख्तुनख्वाच्या बन्नू जिल्ह्यात कांगर जान बहादूर येथे झाला.

  • Que: या हल्ल्यात कोणाचा मृत्यू झाला?

    Ans: या हल्ल्यात पोलीस कॉन्स्टेबल (चालक) रझा अली शाह शहीद झाले.

  • Que: सुरक्षा दलांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: सुरक्षा दलांनी परिसराची नाकेबंदी करून मोठी शोध मोहीम सुरू केली असून, रस्ते वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.

